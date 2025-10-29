女大學生校內墮樓身亡 警方排除刑案

【on.cc東網專訊】山東省煙台理工學院一名女學生上周三（22日）在休息時，把腳伸到欄杆之上，最終從6樓墮下身亡。校方周二（28日）公布，警方已排除刑事案件。

煙台理工學院公布，當發現女學生仲某某墮樓後，已立即撥打急救電話及報警。救護員到場後，確認女學生已無生命體徵。經確認身份後，校方立即通知家屬。公安查驗閉路電視畫面，死者當天下午5時37分許在教學樓6樓消防通道轉角處翻越欄杆墮樓，學校正與其親屬積極溝通，做好善後事宜。

仲某某家屬表示，死者上完課前往天台休息，事前正活動腿部，在過程中手捉欄杆時不慎墮下。他們不滿死者墮地71分鐘後才被其他學生發現並報警，錯過最佳搶救時機，又質疑天台沒有任何警示標語。

