許紹雄逝世終年 76 歲
女大學生校內墮樓身亡 警方排除刑案
【on.cc東網專訊】山東省煙台理工學院一名女學生上周三（22日）在休息時，把腳伸到欄杆之上，最終從6樓墮下身亡。校方周二（28日）公布，警方已排除刑事案件。
煙台理工學院公布，當發現女學生仲某某墮樓後，已立即撥打急救電話及報警。救護員到場後，確認女學生已無生命體徵。經確認身份後，校方立即通知家屬。公安查驗閉路電視畫面，死者當天下午5時37分許在教學樓6樓消防通道轉角處翻越欄杆墮樓，學校正與其親屬積極溝通，做好善後事宜。
仲某某家屬表示，死者上完課前往天台休息，事前正活動腿部，在過程中手捉欄杆時不慎墮下。他們不滿死者墮地71分鐘後才被其他學生發現並報警，錯過最佳搶救時機，又質疑天台沒有任何警示標語。
93歲父風乾兩月成搖錢樹！ 聞臭破案養老金藏屍真相！
一切從芽室町的社工開始，她負責追蹤獨居長者安全，9月底打電話給成澤家，總聽到老爸那頭聲音怪怪的，約訪談又一拖再拖。原來是兒子成澤和也頂包，假裝父親接話，推說「身體不適，改天再說」。Japhub日本集合 ・ 18 小時前
法國 12 歲少女遭性虐殺 27 歲女子被判終身監禁 右翼政客藉事件批評移民政策︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國巴黎一名 27 歲女子因強姦及殺害 12 歲女童達維耶（Lola Daviet）被判終身監禁，成為法國首名獲此極刑的女性，被裁定至少須服刑 30 年。這宗案件震驚全國。Yahoo新聞 ・ 1 天前
台北車站港女遭性侵｜地檢署起訴 44 歲通輯犯 涉「乘機性交」等罪 要求判刑 7 年｜Yahoo
一名香港女子本月初在台北車站被人性侵，台北地檢署今日（28日）完成偵查，落案起訴 44 歲邱姓男子涉嫌「乘機性交」和「公然猥褻」罪，要求法院判刑 7 年。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
首爾人氣貝果店 London Bagel Museum 員工疑過勞死 曾日做21小時 遠超工時上限｜Yahoo
首爾人氣貝果店 London Bagel Museum 有員工懷疑過勞死。調查指該名 20 多歲的男店員，曾一周工作接近 80 小時，最誇張曾一日做足 21 小時，甚至過身前一日由早上 9 時「直踩」至午夜。該名男店員今年 7 月逝世，韓國正義黨昨日（27日）發表聲明，相信事主因長期工作及急性過勞而死，要求店方負責。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
珍惜生命｜火炭穗禾苑男子墮樓倒卧棚架 當場死亡
火炭發生墮樓案。 今日（28日）早上10時11分，一名男子於火炭穗禾路19號穗禾苑慶安閣墮樓，倒臥在棚架上。警方和救援人員接報後趕至現場，經檢驗後，證實男子當場不治。現場消息指，男子年約30歲，警方正調查其身分及墮樓原因。am730 ・ 23 小時前
青衣長康邨 12 歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕 據了解二人遊澳門獨留兒子在家︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】青衣長康邨昨晚（26日）發生一宗男童墮樓死亡事件。晚上約 7 時 59 分，警方接獲途人報案，指有男童倒臥在康順樓對開平台，懷疑從高處墮下。救援人員接報到場，發現一名 12 歲男童已當場死亡。現場沒有檢獲遺書，警方初步相信男童是從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。Yahoo新聞 ・ 1 天前
緬甸軍政府在對電詐中心的打擊中已拘捕逾萬名外國人
【彭博】— 緬甸軍政府在過去九個月內拘留了超過一萬名外國人，軍政府稱這些人非法進入緬甸參與網絡詐騙活動。Bloomberg ・ 19 小時前
法國總統夫人被誣指為男性 10 人涉網絡欺凌案件開審 被告：只想幽默一下︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國總統夫人布麗吉特（Brigitte Macron）在巴黎提出訴訟的網絡騷擾案件本周開審， 10 名被告被控在網上散布惡意言論，侮辱及詆毀她的性別，指布麗吉特是名為「尚—米歇爾‧特羅涅（Jean-Michel Trogneux）」的男性。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
12歲男童墮樓亡揭遭獨留在家 四旬父母涉疏忽照顧被捕
青衣長康邨發生男童墮樓意外，一名12歲男童前晚近8時被發現倒臥在康順樓對開平台，疑從高處墮下，當場證實死亡。警方調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕男童42歲姓崔母親及44歲姓俞父親。據報男童父母於上周末前往澳門，報稱探望朋友，曾著兒子同遊遭拒，之後兒子被獨留在家。am730 ・ 1 天前
47人案被告獲釋｜徐子見刑滿出獄 今早醫院返家：專心與家人相聚｜Yahoo
47 人民主派初選案中再有被告刑滿獲釋。據了解，前東區區議員徐子見今日（27日）刑滿，他昨晚入院治理，暫時仍在醫院，已完成出獄的有關手續。今晨約 6 時，一輛黑色私家車離開赤柱監獄，車上窗簾被拉上。《Yahoo 新聞》記者現場觀察，當黑色私家車駛離後，監獄外的一輛警車亦離開。Yahoo新聞 ・ 2 天前
男嬰拉電線翻倒電飯煲 手腳燙傷需植皮 菲傭虐兒罪成判囚7周
44歲菲傭照顧1歲男嬰時，將男嬰放在廚房地上，拉扯電飯煲電線，令電飯煲翻倒，導致男嬰被熱水燙傷，手腳灼傷需植皮。經審訊後被裁定一項虐兒罪成，今於沙田裁判法院被判入獄7星期。裁判官判刑指，男嬰傷勢嚴重，判囚無可避免，鑑於被告無案底，重犯機會偏低，減刑一周。 裁判官總結案情指，被告當日帶男嬰到廚房，並將其放在地上，男am730 ・ 22 小時前
屯門警署被私家車撞閘毀壞 司機一度逃逸
【Now新聞台】屯門警署凌晨被一輛私家車撞毀鐵閘，司機一度逃去。 警署停車場閘門被撞到扭曲，警員在場調查。凌晨4時許，涉事私家車撞毀屯門警署停車場入口的閘門後，司機一度逃去，稍後警方接獲可疑人報告，在友愛邨附近帶走一名33歲男子，懷疑與案有關。警方列作刑事毀壞案處理，正調查案件動機。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
據報新界北警察總部男警配槍佩槍上彈意外走火 無人受傷︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】據多間傳媒報道，大埔新界北警察總部今日（28 日）下午發生警槍走火事件，一名男警在入彈區為配槍上彈期間，懷疑意外走火射出一發子彈，事件中無人受傷。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
皇后山邨35歲男子遭刀傷亡 同齡女友人被控誤殺還柙明年1月再訊
警方昨日(26日)將上周二(21日)在上水發生的一宗送院時死亡案改列誤殺案。警方當晚11時36分接獲報案，指一名男子倒臥在皇后山邨皇匯樓一單位內。 聲稱刀傷由自己造成 人員接報到場，該名35歲姓劉男子身上有經縫合的傷口，昏迷被送往北區醫院治理，於上周三(22日)凌晨0時40分被證實死亡。初步調查得知死者曾於am730 ・ 1 天前
海洋公園哈囉喂2025｜驚嚇結界、6大驚嚇體驗！走入駭人案發現場/拆詛咒盲盒 即睇門票優惠
以為哈囉喂只是扮鬼扮馬、派糖果？今年海洋公園「哈囉喂全園祭2025」——從詛咒盲盒到食人族部落，6大驚嚇體驗加上10個毛骨悚然的表演，一場又一場膽量與感官的極限挑戰，保證讓大家尖叫連連、膽量見底，準備參加這場靈異盛宴！即睇門票優惠詳情～Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
【中環解密】上商銀行賀75周年 展出金庫大門複製品
上海商業銀行迎來成立75周年誌慶，宣布舉辦一系列慶祝活動，並以「傳承滬港．連繫國際」為主題的周年展覽打響頭炮。是次展覽將於2025年11月8日至12月5日向公眾開放，回顧上商由上海起源，到扎根香港、繼而發展成國際金融機構的歷程。 據介紹，展覽挑選了75件展品，涵蓋文物、文件、照片及互動裝置，展品追溯至1915年上海商業儲蓄銀行成立，以及1950年在香港註冊成立後的發展軌跡。展品中不少為首次公開展出，包括參考1931年上海總行金庫門的複製品，以及1970至1980年代用於打印銀行本票的票機，參觀者可即場打印「75周年時光本票」作紀念。 除回顧歷史，展覽亦設數碼體驗區，其中，訪客可與互動裝置「AI行政總裁」交流。有關展覽是免費參觀，分別設於中環上海商業銀行大廈2樓及27樓，27樓展區需預先網上登記。信報財經新聞 ・ 1 天前
警搗禮品卡洗黑錢犯罪團伙拘10人 有家長助17歲兒子收報酬被捕
警方於前日(25日)及昨日(26日)打擊一個以購買並充值禮品卡洗黑錢的犯罪團伙，以「串謀洗黑錢」罪拘捕9男1女，年齡介乎16至61歲，他們報稱從事電話買賣、司機、清潔工人，亦有部份為學生，並搜獲共54部電話，108張禮品卡。 利用青少年「搵快錢」心態 警方調查發現，有犯罪集團利用青少年「搵快錢」心態，誘使他am730 ・ 1 天前
安倍晉三遇刺案今日開審 料明年1月裁決
日本前首相安倍晉三2022年遇刺的案件，今日將於奈良地方法院開審，預料明年1月21日有裁決。 45歲的被告山上徹也，被控謀殺和違反槍支刀具法等罪名。報道引述法院人士指，山上徹也計劃承認謀殺罪，但對其他控罪的部分內容提出爭議。據報聆訊將傳召12名證人，包括山上徹也的母親。 事發在2022年7月8日，安倍晉三在奈良市街頭為自民黨參議員候選人助選時遭槍擊死亡，終年67歲。山上徹也當場被捕。報道指，山上的母親曾向統一教捐款約1億日圓，導致家庭陷入困境，山上不滿安倍的外祖父、前首相岸信介協助統一教引入日本，因此把安倍晉三列為刺殺目標。(ST)infocast ・ 1 天前
萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！三眼仔與史迪仔期間限定店/西九哈佬怪獸派對/色彩班斕幻彩森林
一年一度萬聖節將至，在這個集刺激、魔法與歡樂於一身的節日中，大人細路都可名正言順扮鬼扮馬參加各式各樣的活動！Yahoo購物專員今次精選了25大本地萬聖節活動，包括兩大主題樂園大型活動：香港海洋公園有哈囉喂全園祭、香港迪士尼有「Disney Halloween Time 2025」；親子活動有香港樂高探索中心「小魔怪狂歡派對」、冰上鬼馬南瓜哈囉喂、萬聖節手工糖果工作坊、萬聖節開篷巴士團、圍方嘩鬼樂園、三眼仔與史迪仔期間限定店；想刺激一點有由青年旅舍改造成的恐怖鬼屋、伊藤潤二恐怖體驗展；欲了解鬼怪文化的有城巴x藍屋開篷巴士團及「仵」講吾知電車夜遊等，本文將持續更新，立即往下睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
九龍塘私家車遇查 揭司機涉酒駕被捕
【on.cc東網專訊】今晨(28日)11時01分，西九龍區警員巡邏期間，發現一輛私家車形迹可疑，當私家車駛至九龍塘窩打老道近聖約翰里時，人員將其截停調查，發現姓胡(26歲)男司機身上有酒氣，他未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕，現正被扣留調查。on.cc 東網 ・ 23 小時前