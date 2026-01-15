【企業數據】香港半島酒店第三季出租率26%

一名21歲女子帶同3名男子到酒店房間喝酒，酒醒後發現其價值116萬元的名錶不翼而飛，警方正追緝3男。

百達翡麗名錶不翼而飛

尖沙咀半島酒店職員今早報案，指一名女房客報稱，被人偷了一隻價值約116萬元的手錶。據了解，女事主較早前在酒吧消遣，至今日凌晨大約4時，帶同3名20餘歲的外籍男子回酒店房間繼續喝酒。至今早醒來，發現放在窗邊附近的一隻百達翡麗名錶不見了。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1003837/女子帶3男到酒店喝酒失116萬元名錶-警方正追緝3男?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral