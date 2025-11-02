女子沙排F組 歐陽瑋欣及袁廷芝挫遼寧保出線希望(陳天朗報道)

【Now新聞台】全運會沙灘排球小組賽，港隊女將歐陽瑋欣及袁廷芝直落兩局擊敗遼寧，保住晉級希望。

畫面右方的港隊二隊，第一局由頭帶到尾，歐陽瑋欣蜻蜓點水式撥過遼寧二隊的富宇菲，港隊先贏21比16。

更精彩的是第二局，歐陽瑋欣及袁廷芝落後最多6分，袁廷芝攔到，歐陽瑋欣眼明手快送去後場，港隊連追5分。這對老拍檔打了13年沙排，去過2018年雅加達亞運，今次重聚以享受主場為先；又是歐陽瑋欣四兩撥千斤，追到17平手。

再來開球，運也贏了，關鍵時刻反超前；大好形勢白白浪費，遼寧陣腳大亂，劉宜欣較炮，富宇菲打落網，歐陽瑋欣及袁廷芝反勝21比19，兩連敗後「開齋」，直落兩局勝出更取得寶貴8分，在F組三戰有12分，仍有機會爭最佳第三名出線。

男子組方面，藍白衫港隊同樣爭第一勝，謝鍵泓開完球再攔網一氣呵成，但他與黃嘉潤都要先輸一局12比21。

港隊第二局最多領先3分，又被浙江二隊劉郭寶及周一航逼到「刁時」，黃嘉潤的流星鎚追成21平，同一招換了場區想出多次，被劉郭寶捉到正，雙手按下，黃嘉潤和謝鍵泓力戰下輸多局21比23，在F組三連敗，最後一場周二晚鬥上海。

