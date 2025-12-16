懷孕 歧視

一名在資產管理公司任職的女主管，2022年懷孕及放產假後，遭大幅削減年度花紅約六成，跌幅較其他部門主管和下屬更大。女事主向平機會投訴後，遭公司即時解僱。由於投訴與解僱的時間很接近，她相信前僱主是基於投訴而將其解僱，昨透過平機會協助入稟區域法院，控告前僱主涉違懷孕歧視及「使人受害歧視」，要求賠償156萬元。

申索人曾思穎，答辯人為中國東方資產管理(國際)控股有限公司。根據入稟狀指，申索人在上述公司任職逾7年，由合規經理擢升為合規部主管，月薪為8.4萬元，工作表現一直令人滿意。申索人在2022年放產假後，答辯人大幅削減申索人同年的年度酌情花紅約六成，遠較合規部下屬及其他中後台部門主管的跌幅大。

向平機會投訴不足一月遭解僱

答辯人在2023年8月向上司討論花紅的情況，惟未獲回覆；其後申索人告知答辯人已向平機會提出懷孕歧視投訴後，她在約3星期後被公司即時解僱。由於投訴時間與解僱時間接近，申索人相信答辯人是基於向平機會的懷孕投訴而解僱她。

廣告 廣告

入稟狀提到，答辯人的歧視奪了申索人一份珍而重之的工作；而她亦認為解僱原因對她並不公平，並對她造成長期的情緒困擾，令她求職時亦面對很多困難。申索人要求答辯人賠償情感損害及收入損失等共約156萬元。

平機會根據《性別歧視條例》(第480章)，昨代表申索人向區域法院提出法律訴訟，就她的前僱主、即答辯人的違法懷孕歧視及使人受害歧視行為提出申索。平機會表示，把個案帶上法庭，一方面希望加強公眾認識《性別歧視條例》下賦予在職懷孕女性的權利，同時亦提醒僱主對僱員作出懷孕歧視及使人受害歧視行為乃屬違法，會帶來嚴重的法律後果。

兩年間收逾200懷孕歧視投訴

平機會表示，機構收到根據《性別歧視條例》提出的投訴中，僱傭範疇的懷孕歧視是最常見的類別之一。2022至2024年間，平機會收到227宗懷孕歧視的投訴，佔期間整體《性別歧視條例》的投訴約20%，當中逾九成在僱傭範疇發生。另外，平機會在上述期間亦收到7宗因懷孕歧視投訴而遭受使人受害歧視的投訴。平機會表示，這反映在職懷孕婦女仍然面對不少歧視。

根據《性別歧視條例》，若僱主基於僱員懷孕或相關產假，而使該僱員受到不利的對待或給予該僱員較差的待遇，都有可能構成違法歧視。另外，若僱主就僱員作出《性別歧視條例》下受保障的行為，例如向平機會提出懷孕歧視投訴，而給予該僱員較差的待遇或解僱該僱員，則有可能構成違法使人受害歧視。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/女子產假後花紅大削投訴後遭解僱-控告前僱主歧視索賠156萬/628694?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral