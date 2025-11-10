女子疑進食野生芋頭後中毒

HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
其他人也在看
腸胃鏡檢查麻醉缺氧 中年漢成植物人 家屬不滿醫委會終結調查：真係好傷痛︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】醫務委員會繼雙非童腦癱投訴拖 15 年卻永久擱置研訊，再有個案被草率結案。有病人四年前在一間醫療中心監察麻醉下接受腸胃鏡檢查時腦部缺氧，至今變成植物人。家屬向中心索取麻醉紀錄，先後得到兩份不同版本，當中病人維生指數均有出入。家屬向醫委會投訴獲受理，惟在未有調查兩份文件的疑點下，直接終結對涉事醫生的法律行動。家屬質疑醫委會調查草率，「其實有咁多疑點，醫委會幾隻字已經抹殺晒所有嘢，其實對我細佬真係好唔公平」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
海俊傑眾籌70萬為太太換肝 陳曉東親證曾探望
【on.cc東網專訊】藝人海俊傑昨晚（8日）突然在社交網拍片，聲淚俱下指太太患上「急性肝硬化」，要籌集150萬的手術費，如今仍然爭70萬元，令全城關注。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
押尾學「不能播」緋聞驚魂！ 15年獄中米飯早起換假釋！
回溯2009年7月，押尾學和女友在六本木高級公寓嗑搖頭丸助興，女友暴斃，他卻未報警，企圖用冰袋、毯子掩蓋，還想丟屍！警方破門而入，抓到他持毒遺棄屍體妨礙司法，判5年半。Japhub日本集合 ・ 8 小時前
兩警及退休漢涉冒充國安警詐騙 官應控辯聯合申請 將永久擱置聆訊轉非公開
兩男警及一退休漢被指冒認警方國安處人員騙款，案件原定周一（10 日）開審，兩被告申請「永久擱置聆訊」，而控辯稱基於內容或涉國安，聯合申請將聆訊改為閉門。控方強調，待事情處理好，「法官隨時轉返做公開都係無問題嘅」。法庭線 ・ 7 小時前
中國領事「斬首」回應高市「台灣有事」表態 日方強烈抗議：「言論極其不妥」
剛上任不久的日本首相高市早苗日前在眾議院稱，如果台灣「有事」，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衞權的「存亡危機事態」。中國駐大阪總領事薛劍其後在社交平台回應，表示「對於擅自伸過來的那個骯髒的腦袋，唯有毫不猶豫地砍掉」。高市早苗今日（10 日）在眾議院被要求撤回言論，但她拒絕。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
霍汶希爆曾「陪瞓」容祖兒 失戀時獲謝霆鋒探望勸勉「仔死仔還在」
管理無數英皇藝人嘅霍汶希Mani，早前接受周國豐嘅youtube節目訪問，細數32年來嘅經理人生涯，更大爆同容祖兒及謝霆鋒嘅私下互動，有情有義之餘亦十分好笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
WATERBOMB澳門2025｜泫雅表演期間突然暈倒被緊急抱走 發文道歉報平安：甚麼都記不起來了
韓國女星泫雅以火辣身材見稱，台上表演也十分吸引觀眾。今日（9日）她現身澳門water bomb音樂節表演時，突然暈倒在舞台上，身體狀況引起關注。事發時，泫雅穿著一套牛仔表演服在台上演唱，沒想到下一秒竟從舞台上倒下，身旁的舞蹈員立即到身邊扶起，隨後，泫雅便被現場工作人員緊急抱起到舞台下。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
港姐季軍袁文靜爆TVB開工慘況 M痛仍企足8小時 凌晨3點坐路邊喊到眼腫
27歲應屆港姐季軍袁文靜（Jane）簽約TVB後工作不斷，這位擁有碩士學歷學霸港姐成為藝人後，工作多姿多采背後也有不為人知的苦況...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
郭柏妍被批演技差發文求饒望顧及感受 反再被網民指責：你機會比其他人多
郭柏妍（Rosita）為2020年香港小姐季軍，簽約TVB後備受力捧，入行短短幾年間已參與唔少劇集拍攝，包括劇集《青春不要臉》、《白色強人II》、《奪命提示》、《麻雀樂團》等等，2022年亦憑藉台慶劇集《下流上車族》演活「車芊芊」一角，躍升成為「飛躍進步女藝員」。不過，郭柏妍嘅演技就不時被網民批評未夠成熟，只懂眼碌碌演戲；近日，郭柏妍喺熱播劇《金式森林》中飾演「高靜」一角，與羅天宇有唔少對手戲，其眼碌碌表情及尖銳聲線再次被網民批評，令郭柏妍於社交平台發文求饒，但網民們就未有手下留情，反而繼續批評佢演得唔好。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
阿嬌鍾欣潼「下巴尖尖」淡妝近照美出新高度！體重降至4字頭的減肥重點：戒酒＋211飲食法瘦掉半個自己
前陣子阿嬌都有分享關於「瘦下來」的減肥tips，在飲食方面都下了不少功勞，當中有引用「211飲食法」來控制吸收的食物營養。同時，阿嬌都分享戒酒一年，令她身形fit回來，體重更重現「4字頭」，瘦掉半個自己！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
【惠康】至筍美食優惠 韓國富有柿$13.9/3個（即日起至13/11）
惠康集合至筍美食優惠，今個星期有韓國富有柿、菲律賓袋裝香蕉、香印青提 、袋裝南非/澳洲臍橙8個裝、牛腩仔、 Real Farmers各款輕鹽香腸/煙燻腸、秘魯南美海參、武藏野急凍中細烏冬、每日鮮語100%鮮牛奶同埋斧頭牌檸檬/茉莉花茶/西柚洗潔精補充裝，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 9 小時前
何超蓮竇驍傳婚變身體力行闢謠 飛澳洲衝浪放閃
【on.cc東網專訊】賭王千金何超蓮和內地男星竇驍於前年4月在峇里島完婚，可是去年開始頻傳婚變，由於傳聞愈吹愈熱，令兩人發聲澄清「我們感情穩定」，昨日二人就被目擊在澳洲度假，用行動打破婚變傳言。東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（10/11-23/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Sajo急凍魷魚海鮮餅低至$24.8/件、Sajo急凍蔬菜豬肉餅低至$19.9/件、Sajo韓國國產豬宮庭燒豚肉低至$24.8/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 11 小時前
張頴康宣布離巢TVB 劉德華契仔效力19年感謝兩大影帝 娶埋「東張女神」組幸福家庭
曾獲TVB萬千星輝頒獎典禮飛躍進步男藝員嘅張頴康，尋晚突然宣布離巢TVB，結束19年賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
日本秋田、青森和新潟縣昨共5人被熊襲擊受傷 札幌動物園發現腳印臨時閉園
日本秋田、青森和新潟3個縣，昨日(9日)早上共有5人被熊襲擊受傷，均沒有生命危險。另外，札幌圓山動物園發現棕熊腳印，要臨時閉園。日本傳媒報道，在秋田縣，昨日早上約6時，五城目町馬場目的住宅用地內，一名78歲女子被一隻熊抓傷臉部，她的女兒聽到慘叫聲趕到現場，亦被熊襲擊受傷。約半小時後，美鄉町小荒川一名83歲男子在住所門口被熊襲擊受傷，縣政府人員其後將熊射殺。在青森縣三戶町一間拉麵店，昨日清晨約5時，一名57歲男員工從後門出來時，被一隻熊襲擊，臉部被抓傷。在新潟縣一名60多歲男子在住所外，被一隻從灌木叢中走出的熊襲擊受傷。另外，札幌市中央區的圓山動物園內昨日上午10時左右，有人發現多個棕熊的腳印，動物園中午度閉園調查。(ST)infocast ・ 11 小時前
雞蛋驗出禁用殺蟲劑超標 9縣市回收下架15萬隻
【on.cc東網專訊】台灣彰化縣一個蛋雞場出貨至賣場販售的雞蛋，近日被驗出禁用於禽畜的殺蟲劑「芬普尼」超標，產品流向高雄等9個縣市。台媒周一（10日）報道，各地衞生局接報後展開追查並下架回收，但不少蛋品已被消費者吃下肚，已售蛋數有待統計。高雄市衞生局發現有商店未on.cc 東網 ・ 9 小時前
唐嫣新劇臨時撤檔 疑遭王家衛錄音外洩拖累
【on.cc東網專訊】藝人趙又廷與唐嫣合演的新劇《愛情沒有神話》（原名《獨身女人》）已拍竣多時，原本獲安排近日於央視黃金檔播出，但卻爆出臨時撤檔消息，並改播蔣欣與童瑤主演的新劇《四喜》，令不少視迷大感愕然，紛紛猜測突然延播的原因。有可靠消息指稱，今次遭撤檔實與《東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
容祖兒帶師弟出大場面 曾比特Mike難掩首登大舞台興奮
「2025第十五屆全國運動會」開幕禮昨晚（9日）於廣州的廣東奧林匹克體育中心舉行，容祖兒、曾比特（Mike）、樂隊Daze In White兩位成員鄭宗健（Felix）及李肇航（Eugene）獲邀擔任表演嘉賓，四個單位同台合唱主題曲《龍騰伶仃洋》，現場氣氛熾熱。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
海底撈開壽司店對標壽司郎？大家樂危急存亡趕快參考
大家樂在經歷一番改革後依然無起色，再度預告純利大跌，有分析計及每家分店每月獲利僅約1.38萬元，品牌搖搖欲墜。事實上，近年餐飲業「內卷」嚴重，大家樂並非唯一求變的一位，但相比大家樂的停滯不前，百勝中國與海底撈的商業動作便更大膽而且成效顯著，海底撈近日甚至再變出子品牌「如鮨寿司」，正式與壽司郎展開競爭。相反大家樂還在旨望其56蚊焗豬扒飯，會成為非物質文化遺產。Yahoo財經 ・ 9 小時前
奧柏御峯開始蝕讓潮？一房五年蝕162萬 兩月內第三宗「四分一蒸發」成交
雖然樓市已步入減息周期，整體交投氣氛略為改善，惟市區細價盤仍頻錄蝕讓個案。位於大角咀櫸樹街的奧柏御峯近日再錄一宗大幅蝕讓成交，一個一房單位以483萬元易手，原業主持貨五年，帳面蝕讓達162萬元，跌幅高達25.1%，樓價蒸發近四分之一。此為屋苑兩個月內第三宗蝕讓逾百萬元的個案，反映細單位價位仍受市況壓力。閱讀更多：大幅蝕讓丨白石角海鑽4房戶2,580萬沽 原業主持貨12年狂輸773萬滿名山四房六年輸899萬 半年16宗成交蝕過百萬市場消息指出，最新成交單位屋苑1座高層C室，實用面積332平方呎，屬一房間隔，於10月以483萬元易手，折合實用呎價14,548元。根據易發網上物業估價，單位現時估值約490.1萬元，成交價比估值低7.1萬元。原業主於2020年11月以645萬元購入，持貨五年後沽出，帳面蝕讓162萬元，貶值25.1%。業界形容，是次成交屬於屋苑近期「貼地價」水平，反映現時用家入市心態審慎，業主離場壓力浮現。翻查土地註冊處資料，連同今次成交，屋苑於九月至十一月共錄3宗二手成交，實用面積介乎264至332平方呎，呎價介乎13,554至14,548元。值得留意的是，全部均為蝕讓個案，28Hse.com ・ 4 小時前