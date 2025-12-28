女子省港盃 廣東作客一球挫港隊封后締七連霸(郭寶鴻報道)

【Now新聞台】第七屆女子省港盃，港隊主場0比1不敵廣東，七屆賽事都屈居亞軍。

青春大戰，紅衫的港隊以U23球員為主力，19歲的梁匡蕎這麼遠也試一試，這名女將早前連續兩場國際賽大演帽子戲法，初段攻勢都由她帶動，崎角位起腳未能帶來威脅。

廣東以全運U18成員為骨幹，錢子凌擺脫到守衛，射門就過不了李懿恩。

賽事在九龍灣公園舉行，並非一班港足女將熟悉的場地，賽前亦只得一日在此訓練，主場之利有，但不多，都守得住廣東連番攻勢，半場兩隊互交白卷。

僵局到76分鐘被打破，韋麗輝接應角球，頂彈地波入網為廣東領先。她們之後更有機會擴大比數，前場逼搶得手，送到龍門口，射門過了李懿恩，還有陳芷珊護空門。

而港隊最接近追平的機會，來自是超齡球員之一的曾麗薇左腳拿近柱被撲出，她也十分激動。尾段港隊壓上顧著攻，後防暴露更多空位，門前險象環生，今次門前救駕的是邱梓晴，但港隊都要輸0比1。

廣東在女子省港盃七屆賽事都能成為冠軍，達成七連霸。

