女子藏逾萬支未完稅香煙羅湖過關 被判囚6周

海關檢獲的未完稅香煙。(政府新聞處圖片)

海關表示，一名入境女遊客因為管有未完稅香煙以及未有向海關人員申報，今日（13日）在粉嶺裁判法院被判囚6周及罰款1,500港元。

海關表示，昨日（12日）該名31歲女遊客從羅湖管制站入境。海關人員在其個人行李內，檢獲10,381支未完稅香煙，估計市值約4.2萬港元，應課稅值3.4萬港元，關員隨即將女子拘捕。女子今日被帶到粉嶺裁判法院聆訊，並被判違反《應課稅品條例》，被判處6星期的監禁及罰款1,500港元。

海關表示歡迎有關裁決，表示判決反映即使旅客屬於初犯，也有可能被判處監禁，刑罰具相當阻嚇作用，並反映罪行的嚴重性。海關提醒市民，根據《應課稅品條例》，煙草屬應課稅品。任何人士若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

