女子被控虐待10月大女兒 庭上透露女嬰不止一次被發現「身上有毒品痕跡」

38 歲女子被指於 2025 年 2 月在元朗虐待 10 個月大的女兒，被控一項虐兒罪，案件周五（30 日）在屯門裁判法院首度提堂。署任主任裁判官鄧少雄將案件押後至 3 月 27 日再訊，批准被告以 300 元現金、居住在報稱地址等條件保釋。



庭上透露，女嬰之前不止一次被發現「身上有毒品痕跡」，現由社署保護、獲被告胞姊照顧，又提到被告可以在社工協助下探望女兒，另須定期提交驗血報告。

庭上透露，女嬰現時 1 歲 9 個月大，之前不止一次被發現「身上有毒品痕跡」，社會福利署對女嬰實施家居保護，由被告胞姊代為照顧，並獲信義會社工協助。被告現與母親同住，獲社署監管，她可以在社工協助下探望女兒，另須定期提交驗血報告。



辯方申請將案件押後至 3 月 27 日再訊，待向控方索取相關文件，及為被告提供法律意見，獲署理主任裁判官鄧少雄接納，批准她以 300 元現金、居住在報稱地址等條件保釋。

被告 P.Y.C（38 歲，報稱無業），被控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪。



控罪指，被告於 2025 年 2 月上旬在香港新界元朗大棠路紅棗田村某單位身為超過 16 歲而對一名 10 個月大女童 X ，即負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略 X，其方式相當可能導致該 X 受到不必要的苦楚或健康損害。

