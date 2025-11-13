最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
女子被跟蹤並殺害，日本政府急修法嚴禁 AirTag 類型藍牙追蹤騷擾
新《反跟蹤法》修訂將堵塞 AirTag 等藍牙追蹤器漏洞，警方獲准主動介入保護受害人
近年 Apple AirTag 或 Tile 等原意用作防止物品遺失的藍牙 (Bluetooth) 追蹤器，已成為全球跟蹤騷擾案件中被濫用的新工具。有見及此，日本政府近日正式通過《反跟蹤法》（ストーカー規制法）修訂草案，明確禁止任何人出於騷擾目的，擅自使用此類藍牙追蹤裝置。
是次修法的主要導火線，源於一宗發生在神奈川縣的悲劇。一名 20 歲的女子因不堪 28 歲前男友的持續騷擾，自 2024 年 6 月起曾多達 9 次向警方求助，指控對方施加暴力及跟蹤。然而，警方未有採取足夠行動，該名女子最終於 2024 年 12 月失蹤，至 2025 年 4 月其遺體於男方家中被發現。這宗案件震驚日本社會，並暴露出警方在應對跟蹤騷擾時的不足，以及現行法例的明顯漏洞。
修法重點：堵塞漏洞與主動介入
綜合日本傳媒報道，日本早在 2021 年已修訂《反跟蹤法》，禁止未經授權使用 GPS 裝置追蹤他人。但由於 AirTag 等藍牙追蹤器是透過附近其他裝置的藍牙訊號來回傳位置，其技術原理有別於 GPS，因此並未被納入當時的規範。
是次修法將填補此一漏洞，明確將利用藍牙追蹤器獲取他人位置資訊的行為，列為《反跟蹤法》的規管對象。同時，日本政府亦會一併修改《防止家庭暴力法》（DV 防止法），使法院在發出保護令時，可明確禁止施暴者使用此類設備。
更為關鍵的改動是，新法案將賦權予警方。以往，警方原則上需要受害人提出正式請求，才能對跟蹤者發出書面警告。但在神奈川的悲劇中，受害人可能因恐懼報復或猶豫不決而未有提出請求。修法後，若警方判斷情況緊急或存在明顯風險，將獲准在受害人未有提出請求的情況下，主動介入並發出警告。
跟蹤案件急增 促使政府加快行動
根據日本警察廳的數據，利用智能手機和藍牙標籤進行的跟蹤騷擾諮詢個案正持續上升。2023 年全國錄得 196 宗，至 2024 年已增至 370 宗；而 2025 年至今的宗數，已超越去年全年水平，情況令人憂慮。
此外，修訂內容亦包括賦權警方，可要求私家偵探等第三方業者，不得向跟蹤者提供受害人的住址等個人資料。該法案預計將於今期國會會期（至 12 月 17 日）內正式通過，並於公布 20 日後正式生效。
