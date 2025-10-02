女子認虛報炸彈消息等 訛稱謝霆鋒演唱會場館有炸彈、警誡下稱貪玩 囚8個月8周

28 歲女文員 2025 年 4 月底至 5 月初，涉多次向警方「報假案」，包括在謝霆鋒演唱會開場前，五度訛稱於場內發現疑似炸彈等。其後又向警方報失個人手提電話，及四度虛報被男子偷拍及盜竊財物。被告被控「向他人傳達有炸彈的虛假消息」等 10 罪，周四（10 月 2 日）在觀塘裁判法院再訊。被告承認所有控罪。



辯方求情時指，被告自知罪行嚴重，但希望法庭考慮被告並不是在社交平台散播謠言，沒造成公眾恐慌，亦沒導致演唱會被中止。



署理主任裁判官梁嘉琪判刑時指，涉案演唱會場地可容納 40,000 名觀眾，而被告身為成年人，且有學歷背景及工作經驗，必然知道其行為所帶來後果，認為被告浪費警力及公帑。官考慮案情嚴重，且被告連續犯案，判處監禁 8 個月 8 星期。

案情：被告 5 度虛報發現炸彈

案情指，歌手謝霆鋒 2025 年 4 月 27 日在啟德主場館舉辦演唱會，被告同日下午 2 時 42 分至 5 時 38 分，即在演唱會開始前，5 度虛報在主場館 2 樓、2 樓洗手間及貴賓室內，發現有可疑炸彈。

案情續指，首 4 次報案，被告均以假名或匿名方式，向電子報案中心舉報，最後一次報案則直接致電牛頭角警署，稱在主場館 2 樓洗手間發現一袋白色粉末，以及寫有「炸彈」二字的紙盒，但警方掃蕩整個主場館後，均沒發現可疑物品。被告同日晚上 8 時 46 分，向警方報稱於下午 2 時，在九龍灣站遺失其手提電話，即一部 iPhone 16 Pro。

案情：被告亦虛報稱被偷拍及盜竊

案情指，警方調查後發現，被告在同年 4 月 26 日及 5 月 2 日，先後 4 次虛報有人犯罪，被告報稱何文田某音樂學院的男導師偷拍她，以及盜竊其財物，但警方調查後並無發現任何相關事件。

案情續指，警方循被告的電話號碼及 IP 位址，追查到被告家人，顯示該電話號碼登記人為被告父親，但他向警方確認被告為該號碼的使用者。被告於 5 月 7 日被捕，在警誡下承認，一時貪玩虛報發現炸彈及有人犯罪；另稱是為轉移警方視線，才報失電話。

被控「向他人傳達有炸彈的虛假消息」等 10 罪

被告廖芷筠（28 歲，報稱文員），被控 5 項「向他人傳達有炸彈的虛假消息」罪，指她於 2025 年 4 月 27 日下午 2 時 42 分、3 時 21 分、4 時 24 分、4 時 26 分、5 時 38 分，將明知或相信是虛假的消息傳達予警方，即報案指九龍牛頭角承啟道啟德主場館 2 樓、2 樓廁所及貴賓室等地方，放有炸彈或放有會爆炸或着火的物品、物體或物件。

被告亦被控 1 項「明知地誤導警務人員」罪，指她於同年 4 月 27 日，明知地提供虛假資料企圖誤導警務人員，即向警務處報失一部屬於被告的 iPhone 16 Pro。

被告另被控 4 項「虛報有人犯罪」罪，指她於同年 4 月 26 日及 5 月 2 日，向警務人員 4 度虛報窺淫及盜竊罪行。

KTCC854/2025

