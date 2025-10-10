焦點

衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」

女性排卵日反應更快 荷爾蒙變化加強專注 研究指精英運動員表現差距可達 80 毫秒︱Yahoo

女性在排卵日的認知表現最佳，整體反應速度平均較週期後段快約 30 毫秒，錯誤率亦較低。

【Yahoo健康】英國一項研究發現，女性在排卵日的反應速度明顯提升，表現較整個月經周期的其他時期更佳。研究指出，女性在這天的反應時間平均快約 80 毫秒，出錯次數亦較少；對於精英級運動員而言，這樣的差距足以左右賽場表現。研究團隊指，排卵期荷爾蒙變化可能令腦部的專注與決策功能短暫加強，而定期運動亦能進一步改善反應與抑制衝動的能力。

根據《衛報》報道，倫敦大學學院（University College London）研究團隊追蹤 54 名年齡介乎 18 至 40 歲、沒有使用荷爾蒙避孕藥的女性，根據她們的運動程度分為四組：不運動者、每周最少進行兩小時規律運動者、俱樂部級運動員及國家或國際級精英運動員。參加者需於月經首日、月經結束後兩日、排卵日及排卵至月經之間等不同生理階段，進行反應及認知測試，並記錄心情與身體狀況。

廣告
Female Athlete Running Outdoors

排卵日速度反應快約 30 毫秒

結果顯示，女性在排卵日的認知表現最佳，整體反應速度平均較週期後段快約 30 毫秒，錯誤率亦較低。對於精英運動員而言，差距更為明顯，她們的注意力與抑制能力測試平均快超過 120 毫秒，簡單反應速度快約 80 毫秒。

研究首席作者 Dr Flaminia Ronca 表示：「在精英層級的比賽中，反應時間相差 80 毫秒已足以影響表現，尤其在節奏快速的運動如欖球，更可能因此增加腦震盪或肌肉骨骼受傷的風險。」

缺乏運動女性衝動錯誤多出約三倍

研究同時指出，無論月經周期處於哪個階段，缺乏運動的女性反應速度平均較活躍女性慢約 70 毫秒，衝動錯誤多出約三倍。Ronca 表示，這反映出日常運動的重要性：「不一定要高強度或具競爭性，適度活動已能改善身體控制與反應。」

「女性體育」（Women in Sport）行政總裁 Stephanie Hilborne 稱，「在現實生活中，能否及時反應可能決定是否跌倒。對年長女性而言，這尤其重要，因為骨質疏鬆症的影響在女性中更嚴重。」她強調，運動不僅能強化骨骼，亦能提升反應速度，提醒社會應鼓勵更多女性保持活躍以減少受傷風險。

AMa

