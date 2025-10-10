女性排卵日反應更快 荷爾蒙變化加強專注 研究指精英運動員表現差距可達 80 毫秒︱Yahoo

女性在排卵日的認知表現最佳，整體反應速度平均較週期後段快約 30 毫秒，錯誤率亦較低。

【Yahoo健康】英國一項研究發現，女性在排卵日的反應速度明顯提升，表現較整個月經周期的其他時期更佳。研究指出，女性在這天的反應時間平均快約 80 毫秒，出錯次數亦較少；對於精英級運動員而言，這樣的差距足以左右賽場表現。研究團隊指，排卵期荷爾蒙變化可能令腦部的專注與決策功能短暫加強，而定期運動亦能進一步改善反應與抑制衝動的能力。

根據《衛報》報道，倫敦大學學院（University College London）研究團隊追蹤 54 名年齡介乎 18 至 40 歲、沒有使用荷爾蒙避孕藥的女性，根據她們的運動程度分為四組：不運動者、每周最少進行兩小時規律運動者、俱樂部級運動員及國家或國際級精英運動員。參加者需於月經首日、月經結束後兩日、排卵日及排卵至月經之間等不同生理階段，進行反應及認知測試，並記錄心情與身體狀況。

排卵日速度反應快約 30 毫秒

結果顯示，女性在排卵日的認知表現最佳，整體反應速度平均較週期後段快約 30 毫秒，錯誤率亦較低。對於精英運動員而言，差距更為明顯，她們的注意力與抑制能力測試平均快超過 120 毫秒，簡單反應速度快約 80 毫秒。

研究首席作者 Dr Flaminia Ronca 表示：「在精英層級的比賽中，反應時間相差 80 毫秒已足以影響表現，尤其在節奏快速的運動如欖球，更可能因此增加腦震盪或肌肉骨骼受傷的風險。」

缺乏運動女性衝動錯誤多出約三倍

研究同時指出，無論月經周期處於哪個階段，缺乏運動的女性反應速度平均較活躍女性慢約 70 毫秒，衝動錯誤多出約三倍。Ronca 表示，這反映出日常運動的重要性：「不一定要高強度或具競爭性，適度活動已能改善身體控制與反應。」

「女性體育」（Women in Sport）行政總裁 Stephanie Hilborne 稱，「在現實生活中，能否及時反應可能決定是否跌倒。對年長女性而言，這尤其重要，因為骨質疏鬆症的影響在女性中更嚴重。」她強調，運動不僅能強化骨骼，亦能提升反應速度，提醒社會應鼓勵更多女性保持活躍以減少受傷風險。