女性膝退化比男性高2倍？掌握4招避免關節提早退化！

你有沒有覺得最近膝蓋卡卡作響 、上下樓梯感到酸軟無力 ？許多人以為關節退化是老年人的「專利」，但這個問題其實正逐漸年輕化，部分患者甚至在40多歲就開始出現症狀 。更值得關注的是，女性患上膝退化性關節炎的比例比男性高出兩倍。根據研究，60歲或以上的長者中，女性患有膝關節炎的比例高達42.8%，而男性則為21.5%。到底為什麼女性的膝關節更脆弱？又該如何從根源入手，維持關節健康？本文將與大家一一拆解！

女性膝關節退化高達2倍的4大原因

相較男性，女性面臨更高的關節退化風險，主要與以下生理及生活因素有關 ：

骨盆較寬，膝蓋受力不平均： 女性髖部較寬，可能影響膝關節排列，導致膝蓋承受壓力不均 。 肌力較弱、關節重疊短： 相比男性，女性的整體肌力相對較弱，關節的穩定性也可能受到影響 。 荷爾蒙變化影響關節結構： 女性在40歲後，雌激素開始遞減，骨質流失明顯，踏入更年期後雌激素進一步下降，會加劇骨質流失和影響關節結構 。 懷孕與育兒的負擔： 懷孕期間體重增加、產後長期重複地抱寶寶和餵哺母乳，都可能對媽媽的關節造成長期影響 。

4招避免關節提早退化 從根源修護

面對日益年輕化的關節問題，我們可以從生活習慣和營養補充入手 ：

控制體重： 體重是膝蓋最大的壓力來源，有效控制體重是減輕膝蓋壓力的首要步驟。 增強下肢肌力： 透過訓練強化大腿和臀部肌肉，能更好地保護關節穩定性 。 避免高衝擊動作： 避免讓關節過度使用或進行高衝擊的運動（如跳躍、跑步過量），以減少關節軟骨的耗損 。 補充關節營養素： 從內在修護保養，補充對關節、筋腱和肌肉有益的營養素，達至天然止痛、根源修護 。

根源修護 Holdbody JOINT 關節筋肌（特強止痛）配方

Holdbody Joint 關節筋肌（特強止痛）與市場上一般關節產品不同，「極速止痛 + 關節抗炎 + 修復筋肌」三效合一的根源修護配方，經臨床實證 ，能有效在1天內減少關節痛。

Holdbody JOINT 關節筋肌（特強止痛）配方

Holdbody JOINT 配方的三大專利/特選成分及其功效：

制止關節痛楚，提升靈活度： 配方中包含 NEM™ 專利水解蛋殼膜，其富含多種膠原蛋白、彈力蛋白、透明質酸等成分，能有效極速止痛，紓緩關節僵硬、酸軟無力，並提升關節靈活度 。 天然抗炎，緩慢關節勞損： 透過 5-Loxin™ 專利齒葉乳香提取物及薑黃素提取物，配方能提供高濃度AKBA抗炎因子，進一步令全身抗炎止痛，有效天然抗炎，紓緩關節腫脹，緩慢關節勞損 。 修復筋肌，改善繃緊： MSM (硫) 成分可製造膠原蛋白及葡萄糖胺，特別有助於減少運動後肌肉疼痛，修復肌肉中的僵硬纖維組織，達到紓緩肌肉運動後腫脹、改善繃緊的效果 。

配方特別適合有關節痛楚、軟骨磨蝕 、筋骨勞損、關節僵硬酸軟無力、運動後勞損，以及患有脹痛、麻痺等長期筋肌疲累問題的人士，包括有「媽媽肩」或「媽媽手」的女性 。

