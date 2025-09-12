女性自慰不只是愉悅，更是保養！ 醫推「隱藏好處」：減緩更年期不適

在大眾印象裡，自慰往往被貼上羞澀或避而不談的標籤，但醫學與心理學研究已證實，它其實是最簡單、最天然的身心療癒方式之一。當身體進入高潮時，大腦會釋放出大量多巴胺，這種「快樂荷爾蒙」能快速驅散低落情緒，帶來如同做完30分鐘有氧運動般的舒暢感。同時，體內也會分泌催產素，它能讓人感到安心與被接納，甚至使焦慮程度下降約四成。換句話說，自慰不只是身體的釋放，也是心理上的安定劑。

許多心理師建議，可以每天給自己幾分鐘「自我對話時光」。透過練習專注在自己的身體感受，不僅能降低壓力，還能重建和自我的連結。這樣的過程其實就像一種正念練習，幫助我們更清楚認識身心需求。

廣告 廣告

如何讓自我探索更完整？有三個步驟能作為參考。第一，探索地圖：透過輕柔觸碰，觀察哪些部位會帶來愉悅，為自己建立專屬的感官座標。第二，破除羞恥：理解自慰是正常且健康的生理需求，不必與罪惡感劃上等號。第三，伴侶溝通：當清楚知道什麼能帶來快樂時，就更容易把這些經驗轉化為兩人之間的親密指南，增進伴侶關係。

對於熟齡女性而言，自慰更有額外益處。婦科醫師指出，規律的性刺激能促進陰道血流，減緩更年期常見的乾澀不適，同時啟動天然的潤滑機制，降低非感染性發炎的風險。若能維持每週2到3次的規律頻率，效果甚至可比擬部分雌激素治療。這意味著，自慰對中年後的女性來說，不只是愉悅，更是一種保養。

在實踐過程中，也有幾個健康守則值得注意。選擇工具時，盡量挑選食品級矽膠材質，避免品質不明的塑膠製品。使用後，建議在72小時內徹底清潔消毒，以維持陰道酸鹼平衡。至於頻率，一般20至40歲的族群，每週3到4次是合宜範圍；40歲以上則可維持每週2到3次，並搭配潤滑或保濕產品，讓體驗更舒適。

自慰不是羞恥，而是一種溫柔的自我照顧。從探索身體、接納需求，到在親密關係裡自在表達，這是一段建立「愉悅主權」的旅程。當能夠享受這份自主帶來的快樂時，也就更懂得如何被愛與愛人。

延伸閱讀

性行為讓你常保青春！ 研究揭密「黃金頻率」：降低19％更年期提前風險

忙碌女性小心「泌尿道感染」！小便灼熱、頻尿、血尿難題，中醫推「5招生活法」預防復發