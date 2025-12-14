女教師遭父母逼婚跳樓亡 雙方家庭拒收屍

【on.cc東網專訊】河南省平頂山市魯山縣上周五（12日）傳出消息，一名28歲高中女教師新婚當天在某小區墮樓身亡，雙方家庭拒絕收屍。女方生前在朋友圈發文留下遺書，訴說被父母和親戚逼婚的經歷。魯山縣殯儀館工作人員證實，上周四（11日）確實接收一具女教師的遺體。涉事小區住戶上周六（13日）亦證實有關消息，惟校方稱不清楚具體情況。

涉事小區住戶王梅（化名）上周六透露，該名女教師在上周三（10日）新婚當天從小區7樓跌落，警車和救護車到場處理。王梅當時以為有人打架，隨後才得悉有新娘墮樓。事發後，網上流傳死者生前的遺書，指自己被家人逼婚，期間經過不斷爭吵、發瘋，以極端手段拒絕相親和結婚，但抗爭11年未果。她如今如家人所願「聽話」結婚，完成人生任務和價值後「死而無憾」，希望朋友將其遺體火化，骨灰撒在有太陽和風的地方。

有知情者表示，事發後男女家均拒絕收屍，女家甚至要求收取27萬人民幣（約30萬港元）禮金。內媒報道指，死者魏亞蕊是魯山縣第一高級中學的歷史教師，校方工作人員聽聞其姓名後證實是該校老師，但不清楚具體情況。

