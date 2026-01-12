跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
寒流吃飽又能瘦！「女星減肥湯」食譜公開，鄭秀文靠「這碗」1週瘦3kg，速玲、陳依依都愛1蔬菜
天氣一冷，身體代謝跟著變慢，吃多又動少，脂肪真的超容易囤。這時候比起硬撐節食，「一碗熱熱的刮油減肥湯」反而更實際。不少女星私下都靠蔬菜湯調整體態，暖胃、排油、又有飽足感，有人甚至半年瘦掉18公斤。這篇直接幫你整理4款話題最高的女星同款刮油湯，冬天照喝也能默默瘦一圈。
刮油減肥湯食譜：番茄蔬菜湯（鄭秀文同款）
鄭秀文多年維持纖瘦體態，私下最常喝的就是這碗番茄蔬菜湯。以大量蔬菜為基底，熱量低、纖維高，喝完真的很有飽足感。她曾分享連續1週喝這碗，體重直接少3公斤，連吳君如也靠同款菜單瘦下22公斤。番茄搭配洋蔥與芹菜，能幫助代謝油脂，冬天當晚餐替代超加分。
【材料】
番茄4～6顆、花椰菜1顆、芹菜1棵、洋蔥6顆、青椒3顆
【作法】
所有食材切成適口大小，放入滾水中大火煮15分鐘後轉小火，再續煮45～60分鐘至蔬菜熟透，最後依個人口味加少量鹽或胡椒即可。
刮油減肥湯食譜：干貝哈佛湯（速玲同款）
速玲分享自己飲控9天瘦下2.5公斤，其中關鍵就是這碗「干貝哈佛湯」。原型來自日本醫師高橋弘提出的哈佛蔬菜湯概念，不加油、不加鹽，讓身體專心抗發炎與修復。速玲再加入干貝提味，補充高蛋白又不增加負擔，一碗喝下去暖胃又撐，超適合冬天減脂期。
【材料】
高麗菜100克、洋蔥100克、紅蘿蔔100克、南瓜100克、干貝2～3顆、水1公升
【作法】
所有蔬菜切塊後與干貝一起放入鍋中，加水小火熬煮約20分鐘，不加任何調味即可食用，喝前可依喜好撈出干貝一起吃更有飽足感。
刮油減肥湯食譜：番茄高麗菜湯（陳依依同款）
有營養學背景的陳依依，半年內瘦下18公斤，關鍵就是天天輪流喝蔬菜湯。她的番茄高麗菜湯蔬菜種類超多，高纖、促進代謝又能排油。高麗菜富含維生素C與K，幫助脂肪代謝；蘿蔔含槲皮素能抑制脂肪生成，再加上像清道夫一樣的金針菇，整碗就是刮油神器。
【材料】
牛番茄2顆、高麗菜1/4顆、櫛瓜1條、洋蔥1顆、紅蘿蔔半條、白蘿蔔半條、金針菇1把、水適量、海鹽少許
【作法】
蔬菜全部切條或切塊，放入鍋中加水淹過食材，小火煮30～40分鐘，起鍋前加少量海鹽調味即可。
刮油減肥湯食譜：煎蛋白蘿蔔湯（楊冪同款）
這碗「楊冪同款減脂湯」在小紅書爆紅，因為真的又快又有效。雞蛋補充蛋白質、白蘿蔔幫助消化與排油，熱熱喝一碗很有滿足感。關鍵是一定要加熱水，才能煮出奶白色湯頭，特別適合當晚餐或宵夜替代。
【材料】
雞蛋2顆、白蘿蔔1/3條、芹菜或蔥少許、枸杞少量、鹽少許
【作法】
白蘿蔔切絲備用，先將雞蛋煎至兩面微焦，直接倒入熱水與蘿蔔絲，蓋鍋悶煮5～7分鐘，最後加鹽調味，撒上芹菜、蔥與枸杞即可。
封面圖片來源:Shutterstock、IG@sammi_chengsauman、IG@5400wu
更多女人我最大報導
曾馨瑩7萬「收腰顯瘦羽絨服」找到了！昆凌、泰勒絲也在穿，被譽為「天王嫂」外套
不低頭也能成功！這4生肖天生不用為五斗米折腰，屬虎一忍就卡關，「這位」越換跑道事業更暢通無阻
隋棠9個月練出封神「蜜桃臀」！這招不只練翹臀，還能有效緩解下背痛
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
非單身男女單獨旅遊？異性7大「遲早越界」行為：經常抱怨婚姻問題，「這點」真的不行
近期「男女是否有純友誼」讓異性之間的界線再次成為熱議話題，有的人認為男女間只要有一方是非單身狀態，另一方就應該要自覺避嫌、保持適當距離，避免造成任何誤會；但也有人覺得只要行得正、心裡沒有非分之想，就不需要刻意保持距離。小編整理出異性之間7大「遲早越界」的行為，有哪些是你的雷點呢？Beauty美人圈 ・ 27 分鐘前
蠔食譜｜蒜蓉焗生蠔
蠔食譜｜蒜蓉焗生蠔Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
日本櫻花2026｜靜岡河津櫻旅行團！$493起任食士多啤梨／同遊梅花祭／住露天風呂客房
位於靜岡縣伊豆地區的「河津櫻花祭2026」是日本最早的賞櫻盛會，今年將於2月7日至3月8日期間舉行，河津川兩岸綿延4公里粉色花海，配上夜櫻燈光秀，營造出浪漫迷人的氛圍。Yahoo Travel為大家精選多個日本河津櫻櫻花旅行團，有東京或香港出發，最平每位$493便能看到漫天粉櫻的畫面，立即看看河津櫻櫻花旅行團推介！Yahoo 旅遊 ・ 42 分鐘前
咖哩食譜｜咖哩薯仔炆雞翼
老友從泰國帶回來的 blue elephant 品牌的黃咖喱醬方便包，收到便急不及待用佢本整了呢味家常餸Cook1Cook煮一煮 ・ 12 小時前
2026馬年生肖運程龍震天｜屬龍是非不多健康運佳，事業運平穩想轉工或創業前要三思
龍震天2026馬年生肖運程屬龍篇｜今年肖龍朋友運程如何？由龍震天師傅為各位分析運勢！屬龍的朋友今年在運勢上是整體平穏向上的一年，雖然在年中會比較反覆，但因為有極强的吉星相助，到最後運勢都能夠平穏。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
鰂魚涌35歲男寓所暈倒 昏迷送院最終不治
鰂魚涌有男子在家暈倒，家人發現大驚報案。警方早上6時許接報指，英皇道993號得利大廈有一名男子在單位內一間房暈倒，救援人員接報到場後，將昏迷的35歲男子送往東區醫院搶救，惜最終返魂乏術，其死因有待驗屍後確定，案件列作送院時死亡。am730 ・ 1 天前
尖沙咀客貨車的士互撼 的哥乘客受傷送院治理
【on.cc東網專訊】尖沙咀發生交通意外。今日(12日)早上11時45分，一輛客貨車及一輛的士駛至科學館道與麼地道交界時，兩車發生相撞，的士剷上行人路撞向花槽始停下。救護車接報到場，將清醒的哥及報稱受傷乘客送院治理，客貨司機在場助查肇事原因。on.cc 東網 ・ 1 小時前
特朗普：或不會讓埃克森美孚參與千億美元重建委內瑞拉石油工業計劃
美國總統特朗普表示，有可能不會讓埃克森美孚(XOM)參與有關美國石油公司出資1,000億美元重建委內瑞拉石油工業的計劃，因不滿埃克森美孚對該計劃的反應。AASTOCKS ・ 4 小時前
網上瘋傳布甸+豉油+芥末自製偽海膽 裕美實測：真係似喎！
網絡世界向來不乏另類食譜，近日一款聽落極度離奇的配搭又成功在網試掀起一波熱潮。原來布甸加豉油再落芥末，味道竟然似海膽？ 這個說法在網上瘋傳，不少網民抱着半信半疑的心態親身實測，更有不少人在 Threads 上圖文並茂分享結果，挑戰網民的想像力。Yahoo Food ・ 6 小時前
自助餐買一送一優惠｜海洋公園萬豪酒店海灣餐廳人均$299起 任食招牌清蒸波士頓龍蝦/避風塘炒辣蟹/鹹蛋黃炒蝦
香港海洋公園萬豪酒店的海灣餐廳Marina Kitchen主打國際美食，加上高樓底和開揚環境，很適合一家大細或情侶在玩完海洋公園後，慢慢坐下來嘆一頓豐富自助餐。最近新推環球美饌盛宴自助午餐、「海洋珍味自助晚餐」買1送1優惠，前者人均$299起，自助晚餐$467起，主打一系列優質海鮮，必食招牌清蒸波士頓龍蝦、避風塘炒辣蟹、鹹蛋黃炒蝦及醉海鮮配海藻沙律等，想平食自助餐的話，記得在1月12日中午十二點在KKday開搶優惠！Yahoo Food ・ 2 小時前
黃大仙龍翔道旅遊巴撞巴士 初步 9 人傷 往觀塘方向交通繁忙︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】黃大仙龍翔道今日（11 日）發生交通意外，一輛旅遊巴與一輛巴士在往觀塘方向、近沙田㘭道位置相撞。意外中初步有 9 人受傷。Yahoo新聞 ・ 1 天前
港鐵觀塘綫服務逐步回復正常 藍田站和調景嶺站之間一度電力故障｜Yahoo
港鐵表示，觀塘綫服務已經陸續回復正常。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
湯水食譜｜西洋菜鹹豬手湯
天氣乾燥，喉嚨易乾，加上我最近多打邊爐，身體又乾又燥，所以今天想煲西洋菜鹹豬手湯，清燥潤肺，這隻鹹豬手價錢平，而且品質不錯，大大隻，煲完湯，順便用來做熏蹄，一湯兩食，經濟實惠！ #一湯兩食 #西洋菜湯 #鹹豬手湯Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
馬斯克Grok淪色情生成器 多國火大封殺 AI野蠻時代會告終嗎？
馬斯克再度捲入監管風暴。由他創辦的人工智慧公司 xAI 所開發、並內建於社群平台 X 的聊天機器人 Grok，因被大量用於生成色情與未經同意的露骨影像內容，近日接連遭多國政府封鎖或限制使用，事件迅速升高為跨國層級的 AI 治理爭議。 印尼與馬來西亞已相繼出手，宣布暫時封鎖或限制鉅亨網 ・ 4 小時前
零失敗食譜│微波爐煮糯米飯 粒粒分明更勝蒸
雖然常常提到糯米飯都會叫生炒糯米飯，但實際上就算在酒樓吃，也不是每家都真的生炒，而是用蒸糯米飯來做，因為生炒糯米飯真的非常需時和手力，要炒近一小時才熟呢，所以很多地方都會先把糯米飯蒸熟再加材料。而這次建議的微波爐版煮糯米飯，比用蒸的方法效果更好，糯米飯不會太濕，更是粒粒分明又不會過黏，趁熱拌入炒過的材料和醬汁，充分拌勻吸收後，最後再回爐再叮一叮，糯米飯便變更爽身又入味，即睇如何製作微波爐煮糯米飯：Yahoo Food ・ 6 小時前
釜飯食譜｜廣島蠔本菇薑汁釜飯
夏日炎炎，胃口不佳，食連餸既有味飯就最啱，材料簡單，省時又易煮。這個廣島蠔本菇薑汁釜飯加入薑汁可去腥，而且啖啖充滿蠔和本菇既香味，真係好美味。 FB專頁 ♥: https://www.facebook.com/yeungmakitchen ♥ IG ♥: http://www.instagram.com/Yeung_Ma_KitchenCook1Cook煮一煮 ・ 6 小時前
麵包食譜｜丹麥酥條
丹麥酥條 Danish pastry 小朋友至愛，甜而不膩，做法容易！食材簡單。Cook1Cook煮一煮 ・ 6 小時前
鴨食譜│客家三杯鴨 鴨咁樣整唔洗汆水都唔膻
台式三杯雞以麻油、醬油和米酒各一小杯來炒雞，味道鹹香，而客家做法的三杯鴨雖然名字相近，但風味和味道也是非常不同。三杯鴨以片糖水、米酒和醬油來燜鴨，有點像豉油雞但再濃郁一點。一般煮鴨會覺得帶點鴨膻會汆水。但只要把鴨用葱和薑煎至兩面帶焦黃，再把煎出的鴨油倒走才加醬汁去小火燜煮，出來的鴨肉嫩不膻又入味，即睇如何製作客家三杯鴨：Yahoo Food ・ 6 小時前
「TVB最美新聞主播」林婷婷正式封盤！曬巨型鑽戒發文「餘生請多多指教」 老公身分曝光同為主播
有「TVB最美新聞主播」之稱的林婷婷今日（12日）凌晨於社交平台發文，宣布自己與與明珠台男主播李天耀（Timothy）拉埋天窗，正式封盤！林婷婷於社交平台曬出兩人多張合照，非常幸福，其中一張更戴上巨型鑽戒，非常搶鏡，並配文：「For all the days to come 💍 thank you for all the blessings ❤️ 李生，餘生 — 請多多指教，你地的祝福收到曬啦~ 2026年，也祝願大家平安喜樂，常在心中。（Swipe for a bit of lolz and giggles 😁）」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
古天樂55歲狀態超好！ 自律保養祕訣曝光：10年不碰米飯、1天只吃1餐
香港巨星古天樂近日為宣傳電影《尋秦記》來台，活動現場除了暢談電影，也意外透露了他私下極度自律的生活習慣，讓外界一窺他多年來維持狀態的驚人毅力。姊妹淘 ・ 1 小時前