女星選包指南公開！連全智賢、陳都靈、艾瑪史東都在背，精選3款話題It Bag
別再以為精品包只是櫥窗裡的夢幻逸品，從奧斯卡影后到新生代小花，一個個揹上限量爆款，這些「時尚戰包」早已成為她們私服造型的C位，隨便一揹就像走進雜誌大片裡。這次就一起來拆解這些女星愛包的時髦密碼，把一顆包揹出新高度！
全民女神同款！LV全新 EXPRESS 手袋讓女星們搶著曬
精品界最近最火的「It Bag」，就是從紅毯走到街頭的Louis Vuitton EXPRESS手袋。這顆包有多紅？奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone）、韓流女神全智賢，再到永遠帥得像時尚教母的凱特布蘭琪（Cate Blanchett），全都一手提起這顆EXPRESS！
艾瑪史東（Emma Stone）以招牌美式輕鬆風出場，黑色針織衫＋牛仔褲＋棒球帽的隨性日常穿搭，搭配上EXPRESS手袋，瞬間提升整體質感，滿滿的高級感～
「氣場女王」全智賢穿上全黑皮洋裝＋寬腰帶＋低筒高跟靴，這套已經90%強大，剩下10%靠EXPRESS手袋，讓整體造型從「帥氣女主」晉升成「霸氣時尚CEO」，堪稱高級冷艷穿搭範本。
永遠走在極簡高級路線上的凱特布蘭琪（Cate Blanchett），穿上俐落白色西裝套裝，乾淨、幹練又不失女人味，手上那顆EXPRESS手袋宛如加冕皇冠，讓整套LOOK帥到無懈可擊。
Express手袋是採用粒面皮革與絲絨手感小牛皮精製而成，融合優雅、實用與卓越工藝，不論是走輕鬆日常風、冷艷女神風，還是極簡女王路線都能完美融入，替整體穿搭畫龍點睛。搭配多種手柄與雙背帶設計，可以隨心所欲地變換使用方式，根本最強時尚助攻！
女星陳都靈愛不釋手這顆LOEWE x Albers Flamenco包款
演出《左耳》、《長月燼明》、《蓮花樓》及《大夢歸離》等影視作品的中國女星陳都靈，身穿一襲 LOEWE 的高級感造型登場，結構感剪裁＋極簡配色，低調卻處處藏著設計巧思。而畫龍點睛的，是她手上那顆LOEWE x Albers Flamenco 包，採用納帕小牛皮製成，鑲嵌方形圖案，清新的配色，像是被隨性揉出來的藝術品，卻又精緻得讓人捨不得放下！
女星文淇揹上GUCCI新款GG水桶包
可愛女神文淇揹上最新GG Emblem 系列水桶包，柔和色調剛好與包款呼應，甜美風格不只揹出優雅還很有品味。這款包以經典GG壓紋皮革重新詮釋品牌DNA，柔柔的淺粉色系剛好介於少女心與高級感之間，再加上水桶包輕巧的曲線設計，讓文淇展現甜而不膩的文藝少女風～
