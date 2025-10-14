Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

女生生日禮物怎麼選？推介10款奢華實用零失手禮物，大熱Lemaire牛角包／DIOR香水套裝／Polo針織冷衫

還在苦惱送給她的生日禮物嗎？無論是送給老婆、女朋友或女生朋友，送禮物最重要就是顏值高又實用！小編為大家精心挑選 10 大送給女生的最佳禮物，兼備實用、潮流及時尚度，從此送禮零失手！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

女生生日禮物推薦1）Lemaire 牛角包

BLACKPINK Jennie 大愛的 Lemaire 牛角包，至今依然是經典必備袋款，趁生日送她一個驚喜吧！看似奢華的名牌手袋，其實$6,000左右已有交易，首推經典 Croissant 羊皮牛角包及 Soft Game 尼龍牛角包，用上多年亦絕不過時！

LEMAIRE small Croissant shoulder bag

價錢：$6,120

按此購買

廣告 廣告

LEMAIRE small Croissant shoulder bag

LEMAIRE small Soft Game quilted shoulder bag

價錢：$5,600

按此購買

LEMAIRE small Soft Game quilted shoulder bag

女生生日禮物推薦2）Vivienne Westwood 首飾

Vivienne Westwood 的首飾易襯又具個性，而且價錢十分相宜，送禮給女生朋友一流！最受歡迎的珍珠 Choker $2,100 有交易，如果預算較低，耳環千元下已經買到，送禮預算豐儉由人，但收到禮物定必開心！

Vivienne Westwood Gold & White Lucrece Faux-Pearl Necklace

82折價錢：$2,100︱ 原價：$2,560

按此購買

Vivienne Westwood Gold & White Lucrece Faux-Pearl Necklace

Vivienne Westwood SSENSE Exclusive Capsule Silver Small Neo Bas Relief Earrings

84折價錢：$856︱ 原價：$1,022

按此購買

Vivienne Westwood SSENSE Exclusive Capsule Silver Small Neo Bas Relief Earrings

女生生日禮物推薦3）護膚品套裝

女生們大多貪靚，護膚套裝連禮盒性價比超高，就是生日送禮的最佳選擇。首推 Drunk Elephant 的日間護膚套裝及 FRESH 的玫瑰護膚套裝，同樣是實用又適合所有膚質之選，實用又奢華！

FRESH 玫瑰水漾潤膚護唇套裝

價錢：$710

按此購買

FRESH 玫瑰水漾潤膚護唇套裝

Drunk Elephant Daytime Exhibit™ Morning Kit (Holiday Limited Edition)

價錢：$730

按此購買

Drunk Elephant Daytime Exhibit™ Morning Kit (Holiday Limited Edition)

女生生日禮物推薦4）身體及頭髮護理套裝

頭髮護理套裝同樣人人合用，生日送禮絕不失手！貴婦護髮品牌 OLAPLEX 護髮套裝一套六件，由洗髮至護髮全部齊備，配禮盒更大方得體。RITUALS 的櫻花系列一向受女生歡迎，身體護理套裝一套 5 件更配有居家香薰，性價比超高！

Olaplex The Full-On Shine Set (Holiday Limited Edition)

價錢：$660

按此購買

Olaplex The Full-On Shine Set (Holiday Limited Edition)

RITUALS The Ritual Of Sakura- Large Gift Set 2025

價錢：$685

按此購買

RITUALS The Ritual Of Sakura- Large Gift Set 2025

女生生日禮物推薦5）香水套裝

如果女生朋友喜愛香水，就送她最奢華的香水套裝吧！DIOR Miss Dior 的香水套裝讓人無法抗拒，除了100ml正裝香水，更有粉紅皮革旅行裝，配上節日限定禮盒，美得自己也想收一套！Jo Malone 亦是人見人愛之選，作為生日禮物絕不失禮！

Miss Dior香薰及旅行噴霧禮盒

價錢：$1,845

按此購買

Miss Dior香薰及旅行噴霧禮盒

JO MALONE LONDON 25 Day Luxury Advent Calendar

價錢：$3,400

按此購買

JO MALONE LONDON 25 Day Luxury Advent Calendar

女生生日禮物推薦6）多用途潤膚霜

近年興起多用途潤膚霜熱潮，女生們就是為了包裝的盒子直衝！DIOR 的 Jisoo 同款萬用霜經典時尚，Prada 最新的三角設計更是奢華感十足，約在 $500 價位送禮一流，女生們定必喜歡～

全效修護萬用霜

價錢：$510

按此購買

全效修護萬用霜

Prada Hand Triple Care Hand Cream 50ml

價錢：$450

按此購買

Prada Hand Triple Care Hand Cream 50ml

女生生日禮物推薦7）Coach 手袋

Coach 手袋近年大受歡迎，換上簡約時尚的新美學，有如「花Coach價錢享受LV」的感受。如果是送給老婆或女朋友，$5,000下的價位送禮剛剛好，首推秋冬大熱的麂皮 Brooklyn 28 及牛皮 Empire 34，容量大夠實用，就是花小錢辦大事的好選擇。

COACH Brooklyn 28 Suede Shoulder Bag

價錢：$3,300

按此購買

COACH Brooklyn 28 Suede Shoulder Bag

COACH Empire 34 Leather Carryall Bag

價錢：$4,200

按此購買

COACH Empire 34 Leather Carryall Bag

女生生日禮物推薦8）時尚波鞋

如果女友、老婆是波鞋控，就送上最流行的大勢波鞋吧！首推 Puma x Rose 的大熱 Speedcat 芭蕾鞋，精緻優雅讓人少女心大爆發。另外 adidas by Caroline Hu x 陳冠希 則適合愛型格的女生，對準另一半的穿搭風格下手吧！

PUMA x ROSÉ Speedcat Ballet 芭蕾休閒鞋

價錢：$699

按此購買

PUMA x ROSÉ Speedcat Ballet 芭蕾休閒鞋

ADIDAS 跆拳道 By Caroline Hu X 陳冠希

價錢：$1,199

按此購買

跆拳道 By Caroline Hu X 陳冠希

女生生日禮物推薦9）名牌絲巾

名牌絲巾由 G-Dragon 掀起熱潮，除了可當頭巾、頸巾，更可當成腰飾及袋飾。生日送上 Miu Miu 、Longchamp 的精緻款式，優雅又不失少女感，讓她收獲一份用上多年亦不過時的經典禮物吧！

VALENTINO GARAVANI Satin-Twill Cherry-Print Silk Scarf

價錢：$3,000

按此購買

VALENTINO GARAVANI Satin-Twill Cherry-Print Silk Scarf

L'Echappée belle Silk scarf 90

價錢：$2,900

按此購買

L'Echappée belle Silk scarf 90

女生生日禮物推薦10）Polo Ralph Lauren 針織冷衫

最後就是實用又經典的 Polo Ralph Lauren 針織冷衫！比起T恤更有誠意，四季合穿性價比高，日常辦公室、冷氣空間亦可穿著，而且價格合理性價比高，送禮大方得體，對方收到定必收到你的暖意！

Cable-Knit Cotton Cardigan

價錢：$2,290

按此購買

Cable-Knit Cotton Cardigan

Cable-Knit Wool-Cashmere Cardigan

價錢：$2,790

按此購買

Cable-Knit Wool-Cashmere Cardigan

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

12星座禮物︱創意水瓶座生日送禮攻略 推薦10+款性價比高、滿足水瓶寶寶好奇心禮物！發揮創造力菲林相機/挑戰「奶奶風」絲巾

金牛座生日禮物︱精明實際是金牛座性格魅力？推薦四五月壽星10+款禮物：經典不過時珍珠首飾/返工大容量手袋

白羊座生日禮物︱解構白羊座日期/性格特質，推薦10+款時尚禮物！Threads熱話彩妝、潮流波鞋、Emoji菲林相機

雙魚座生日禮物｜雙魚座需要浪漫？雙魚生日送禮攻略 10+貼心禮物必定能打動他／她！刻名香水有心思/Jellycat超療癒