不斷更新｜累計 12 名議員宣布棄選立法會

Yahoo Style HK

女生生日禮物怎麼選？推介10款奢華實用零失手禮物，大熱Lemaire牛角包／DIOR香水套裝／Polo針織冷衫

大家在煩惱送什麼給女朋友或女性朋友嗎？看這篇文章就對了！

還在苦惱送給她的生日禮物嗎？無論是送給老婆、女朋友或女生朋友，送禮物最重要就是顏值高又實用！小編為大家精心挑選 10 大送給女生的最佳禮物，兼備實用、潮流及時尚度，從此送禮零失手！

女生生日禮物推薦1）Lemaire 牛角包

BLACKPINK Jennie 大愛的 Lemaire 牛角包，至今依然是經典必備袋款，趁生日送她一個驚喜吧！看似奢華的名牌手袋，其實$6,000左右已有交易，首推經典 Croissant 羊皮牛角包及 Soft Game 尼龍牛角包，用上多年亦絕不過時！

LEMAIRE small Croissant shoulder bag

價錢：$6,120

按此購買

LEMAIRE small Croissant shoulder bag
LEMAIRE small Croissant shoulder bag

LEMAIRE small Soft Game quilted shoulder bag

價錢：$5,600

按此購買

LEMAIRE small Soft Game quilted shoulder bag
LEMAIRE small Soft Game quilted shoulder bag

女生生日禮物推薦2）Vivienne Westwood 首飾

Vivienne Westwood 的首飾易襯又具個性，而且價錢十分相宜，送禮給女生朋友一流！最受歡迎的珍珠 Choker $2,100 有交易，如果預算較低，耳環千元下已經買到，送禮預算豐儉由人，但收到禮物定必開心！

Vivienne Westwood Gold & White Lucrece Faux-Pearl Necklace

82折價錢：$2,100︱原價：$2,560

按此購買

Vivienne Westwood Gold &amp; White Lucrece Faux-Pearl Necklace
Vivienne Westwood Gold & White Lucrece Faux-Pearl Necklace

Vivienne Westwood SSENSE Exclusive Capsule Silver Small Neo Bas Relief Earrings

84折價錢：$856︱原價：$1,022

按此購買

Vivienne Westwood SSENSE Exclusive Capsule Silver Small Neo Bas Relief Earrings
Vivienne Westwood SSENSE Exclusive Capsule Silver Small Neo Bas Relief Earrings

女生生日禮物推薦3）護膚品套裝

女生們大多貪靚，護膚套裝連禮盒性價比超高，就是生日送禮的最佳選擇。首推 Drunk Elephant 的日間護膚套裝及 FRESH 的玫瑰護膚套裝，同樣是實用又適合所有膚質之選，實用又奢華！

FRESH 玫瑰水漾潤膚護唇套裝

價錢：$710

按此購買

FRESH 玫瑰水漾潤膚護唇套裝
FRESH 玫瑰水漾潤膚護唇套裝

Drunk Elephant Daytime Exhibit™ Morning Kit (Holiday Limited Edition)

價錢：$730

按此購買

Drunk Elephant Daytime Exhibit™ Morning Kit (Holiday Limited Edition)
Drunk Elephant Daytime Exhibit™ Morning Kit (Holiday Limited Edition)

女生生日禮物推薦4）身體及頭髮護理套裝

頭髮護理套裝同樣人人合用，生日送禮絕不失手！貴婦護髮品牌 OLAPLEX 護髮套裝一套六件，由洗髮至護髮全部齊備，配禮盒更大方得體。RITUALS 的櫻花系列一向受女生歡迎，身體護理套裝一套 5 件更配有居家香薰，性價比超高！

Olaplex The Full-On Shine Set (Holiday Limited Edition)

價錢：$660

按此購買

Olaplex The Full-On Shine Set (Holiday Limited Edition)
Olaplex The Full-On Shine Set (Holiday Limited Edition)

RITUALS The Ritual Of Sakura- Large Gift Set 2025

價錢：$685

按此購買

RITUALS The Ritual Of Sakura- Large Gift Set 2025
RITUALS The Ritual Of Sakura- Large Gift Set 2025

女生生日禮物推薦5）香水套裝

如果女生朋友喜愛香水，就送她最奢華的香水套裝吧！DIOR Miss Dior 的香水套裝讓人無法抗拒，除了100ml正裝香水，更有粉紅皮革旅行裝，配上節日限定禮盒，美得自己也想收一套！Jo Malone 亦是人見人愛之選，作為生日禮物絕不失禮！

Miss Dior香薰及旅行噴霧禮盒

價錢：$1,845

按此購買

Miss Dior香薰及旅行噴霧禮盒
Miss Dior香薰及旅行噴霧禮盒

JO MALONE LONDON 25 Day Luxury Advent Calendar

價錢：$3,400

按此購買

JO MALONE LONDON 25 Day Luxury Advent Calendar
JO MALONE LONDON 25 Day Luxury Advent Calendar

女生生日禮物推薦6）多用途潤膚霜

近年興起多用途潤膚霜熱潮，女生們就是為了包裝的盒子直衝！DIOR 的 Jisoo 同款萬用霜經典時尚，Prada 最新的三角設計更是奢華感十足，約在 $500 價位送禮一流，女生們定必喜歡～

全效修護萬用霜

價錢：$510

按此購買

全效修護萬用霜
全效修護萬用霜

Prada Hand Triple Care Hand Cream 50ml

價錢：$450

按此購買

Prada Hand Triple Care Hand Cream 50ml
Prada Hand Triple Care Hand Cream 50ml

女生生日禮物推薦7）Coach 手袋

Coach 手袋近年大受歡迎，換上簡約時尚的新美學，有如「花Coach價錢享受LV」的感受。如果是送給老婆或女朋友，$5,000下的價位送禮剛剛好，首推秋冬大熱的麂皮 Brooklyn 28 及牛皮 Empire 34，容量大夠實用，就是花小錢辦大事的好選擇。

COACH Brooklyn 28 Suede Shoulder Bag

價錢：$3,300

按此購買

COACH Brooklyn 28 Suede Shoulder Bag
COACH Brooklyn 28 Suede Shoulder Bag

COACH Empire 34 Leather Carryall Bag

價錢：$4,200

按此購買

COACH Empire 34 Leather Carryall Bag
COACH Empire 34 Leather Carryall Bag

女生生日禮物推薦8）時尚波鞋

如果女友、老婆是波鞋控，就送上最流行的大勢波鞋吧！首推 Puma x Rose 的大熱 Speedcat 芭蕾鞋，精緻優雅讓人少女心大爆發。另外 adidas by Caroline Hu x 陳冠希 則適合愛型格的女生，對準另一半的穿搭風格下手吧！

PUMA x ROSÉ Speedcat Ballet 芭蕾休閒鞋

價錢：$699

按此購買

PUMA x ROSÉ Speedcat Ballet 芭蕾休閒鞋
PUMA x ROSÉ Speedcat Ballet 芭蕾休閒鞋

ADIDAS 跆拳道 By Caroline Hu X 陳冠希

價錢：$1,199

按此購買

跆拳道 By Caroline Hu X 陳冠希
跆拳道 By Caroline Hu X 陳冠希

女生生日禮物推薦9）名牌絲巾

名牌絲巾由 G-Dragon 掀起熱潮，除了可當頭巾、頸巾，更可當成腰飾及袋飾。生日送上 Miu Miu 、Longchamp 的精緻款式，優雅又不失少女感，讓她收獲一份用上多年亦不過時的經典禮物吧！

VALENTINO GARAVANI Satin-Twill Cherry-Print Silk Scarf

價錢：$3,000

按此購買

VALENTINO GARAVANI Satin-Twill Cherry-Print Silk Scarf
VALENTINO GARAVANI Satin-Twill Cherry-Print Silk Scarf

L'Echappée belle Silk scarf 90

價錢：$2,900

按此購買

L'Echappée belle Silk scarf 90
L'Echappée belle Silk scarf 90

女生生日禮物推薦10）Polo Ralph Lauren 針織冷衫

最後就是實用又經典的 Polo Ralph Lauren 針織冷衫！比起T恤更有誠意，四季合穿性價比高，日常辦公室、冷氣空間亦可穿著，而且價格合理性價比高，送禮大方得體，對方收到定必收到你的暖意！

Cable-Knit Cotton Cardigan

價錢：$2,290

按此購買

Cable-Knit Cotton Cardigan
Cable-Knit Cotton Cardigan

Cable-Knit Wool-Cashmere Cardigan

價錢：$2,790

按此購買

Cable-Knit Wool-Cashmere Cardigan
Cable-Knit Wool-Cashmere Cardigan

