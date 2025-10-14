不斷更新｜累計 12 名議員宣布棄選立法會
女生生日禮物怎麼選？推介10款奢華實用零失手禮物，大熱Lemaire牛角包／DIOR香水套裝／Polo針織冷衫
大家在煩惱送什麼給女朋友或女性朋友嗎？看這篇文章就對了！
還在苦惱送給她的生日禮物嗎？無論是送給老婆、女朋友或女生朋友，送禮物最重要就是顏值高又實用！小編為大家精心挑選 10 大送給女生的最佳禮物，兼備實用、潮流及時尚度，從此送禮零失手！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
女生生日禮物推薦1）Lemaire 牛角包
BLACKPINK Jennie 大愛的 Lemaire 牛角包，至今依然是經典必備袋款，趁生日送她一個驚喜吧！看似奢華的名牌手袋，其實$6,000左右已有交易，首推經典 Croissant 羊皮牛角包及 Soft Game 尼龍牛角包，用上多年亦絕不過時！
LEMAIRE small Croissant shoulder bag
價錢：$6,120
LEMAIRE small Soft Game quilted shoulder bag
價錢：$5,600
女生生日禮物推薦2）Vivienne Westwood 首飾
Vivienne Westwood 的首飾易襯又具個性，而且價錢十分相宜，送禮給女生朋友一流！最受歡迎的珍珠 Choker $2,100 有交易，如果預算較低，耳環千元下已經買到，送禮預算豐儉由人，但收到禮物定必開心！
Vivienne Westwood Gold & White Lucrece Faux-Pearl Necklace
82折價錢：$2,100︱
原價：$2,560
Vivienne Westwood SSENSE Exclusive Capsule Silver Small Neo Bas Relief Earrings
84折價錢：$856︱
原價：$1,022
女生生日禮物推薦3）護膚品套裝
女生們大多貪靚，護膚套裝連禮盒性價比超高，就是生日送禮的最佳選擇。首推 Drunk Elephant 的日間護膚套裝及 FRESH 的玫瑰護膚套裝，同樣是實用又適合所有膚質之選，實用又奢華！
FRESH 玫瑰水漾潤膚護唇套裝
價錢：$710
Drunk Elephant Daytime Exhibit™ Morning Kit (Holiday Limited Edition)
價錢：$730
女生生日禮物推薦4）身體及頭髮護理套裝
頭髮護理套裝同樣人人合用，生日送禮絕不失手！貴婦護髮品牌 OLAPLEX 護髮套裝一套六件，由洗髮至護髮全部齊備，配禮盒更大方得體。RITUALS 的櫻花系列一向受女生歡迎，身體護理套裝一套 5 件更配有居家香薰，性價比超高！
Olaplex The Full-On Shine Set (Holiday Limited Edition)
價錢：$660
RITUALS The Ritual Of Sakura- Large Gift Set 2025
價錢：$685
女生生日禮物推薦5）香水套裝
如果女生朋友喜愛香水，就送她最奢華的香水套裝吧！DIOR Miss Dior 的香水套裝讓人無法抗拒，除了100ml正裝香水，更有粉紅皮革旅行裝，配上節日限定禮盒，美得自己也想收一套！Jo Malone 亦是人見人愛之選，作為生日禮物絕不失禮！
Miss Dior香薰及旅行噴霧禮盒
價錢：$1,845
JO MALONE LONDON 25 Day Luxury Advent Calendar
價錢：$3,400
女生生日禮物推薦6）多用途潤膚霜
近年興起多用途潤膚霜熱潮，女生們就是為了包裝的盒子直衝！DIOR 的 Jisoo 同款萬用霜經典時尚，Prada 最新的三角設計更是奢華感十足，約在 $500 價位送禮一流，女生們定必喜歡～
全效修護萬用霜
價錢：$510
Prada Hand Triple Care Hand Cream 50ml
價錢：$450
女生生日禮物推薦7）Coach 手袋
Coach 手袋近年大受歡迎，換上簡約時尚的新美學，有如「花Coach價錢享受LV」的感受。如果是送給老婆或女朋友，$5,000下的價位送禮剛剛好，首推秋冬大熱的麂皮 Brooklyn 28 及牛皮 Empire 34，容量大夠實用，就是花小錢辦大事的好選擇。
COACH Brooklyn 28 Suede Shoulder Bag
價錢：$3,300
COACH Empire 34 Leather Carryall Bag
價錢：$4,200
女生生日禮物推薦8）時尚波鞋
如果女友、老婆是波鞋控，就送上最流行的大勢波鞋吧！首推 Puma x Rose 的大熱 Speedcat 芭蕾鞋，精緻優雅讓人少女心大爆發。另外 adidas by Caroline Hu x 陳冠希 則適合愛型格的女生，對準另一半的穿搭風格下手吧！
PUMA x ROSÉ Speedcat Ballet 芭蕾休閒鞋
價錢：$699
ADIDAS 跆拳道 By Caroline Hu X 陳冠希
價錢：$1,199
女生生日禮物推薦9）名牌絲巾
名牌絲巾由 G-Dragon 掀起熱潮，除了可當頭巾、頸巾，更可當成腰飾及袋飾。生日送上 Miu Miu 、Longchamp 的精緻款式，優雅又不失少女感，讓她收獲一份用上多年亦不過時的經典禮物吧！
VALENTINO GARAVANI Satin-Twill Cherry-Print Silk Scarf
價錢：$3,000
L'Echappée belle Silk scarf 90
價錢：$2,900
女生生日禮物推薦10）Polo Ralph Lauren 針織冷衫
最後就是實用又經典的 Polo Ralph Lauren 針織冷衫！比起T恤更有誠意，四季合穿性價比高，日常辦公室、冷氣空間亦可穿著，而且價格合理性價比高，送禮大方得體，對方收到定必收到你的暖意！
Cable-Knit Cotton Cardigan
價錢：$2,290
Cable-Knit Wool-Cashmere Cardigan
價錢：$2,790
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
12星座禮物︱創意水瓶座生日送禮攻略 推薦10+款性價比高、滿足水瓶寶寶好奇心禮物！發揮創造力菲林相機/挑戰「奶奶風」絲巾
金牛座生日禮物︱精明實際是金牛座性格魅力？推薦四五月壽星10+款禮物：經典不過時珍珠首飾/返工大容量手袋
白羊座生日禮物︱解構白羊座日期/性格特質，推薦10+款時尚禮物！Threads熱話彩妝、潮流波鞋、Emoji菲林相機
雙魚座生日禮物｜雙魚座需要浪漫？雙魚生日送禮攻略 10+貼心禮物必定能打動他／她！刻名香水有心思/Jellycat超療癒
其他人也在看
最後一天優惠合集！Häagen-Dazs奶昔買1送1、adidas買滿3件指定減價服飾額外7折、（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 1 小時前
M3 iPad Air 回到歷史低價，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板｜Amazon Prime Day優惠2025
秋季 Prime Day 前夕，M3 iPad Air 再次回歸歷史低價。目前它的 11 吋型號正在 Amazon 上以低至 US$449 的價格促銷，換算過來大約是 HK$3,500，正是入手的絕佳時機。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
Samsung優惠｜網上 Outlet 清貨價低至 2 折，旋風吸塵機勁減 HK$2,110 + 信用卡優惠
Samsung 網上 Outlet 專區強勢推出低至 2 折 限時優惠，除了精選家電外，亦有電子配件讓大家選購，其中人氣旋風吸塵機勁減 HK$2,110 再送專用工具套件，讓你輕鬆把高端家電帶回家！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【君蘭麵包廠】批及撻類買4送2（13/10-19/10）
由即日起至10月19日每日中午12點 – 下午6點，到君蘭買批&撻，可享買4送2優惠！人氣之選包括法式布甸千層酥皮撻、精製葡撻及雞批，加多杯奶荼或者咖啡就係完美下午茶！YAHOO著數 ・ 23 小時前
聖誕倒數月曆2025｜YSL Advent Calendar 2025搶先開賣！絕美奢華流星禮盒、24件美妝品、享4件貨裝產品
大家最期待的聖誕節即將到來！今年不少品牌搶先在10月推出聖誕倒數月曆205，而大家千呼萬喚的YSL Advent Calendar終於在Selfridges推出！品牌大使ROSÉ金髮女郎的形象將美妝產品演繹得非常好，讓大家更愛YSL了，因此今年的聖誕倒數月曆討論熱度也十分高。品牌繼續以往的高級感，外觀是鎏金色的奢華禮盒，以「Golden Star」的形象貫穿整個設計主題，入面盛載著24件美妝小禮物，當中更有1件是絕美化妝小鏡子。各位YSL粉絲們快去搶貨啦！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【優品360】買滿$100即送$15現金優惠券 加購價$23/3件無糖黑咖啡（即日起至23/10）
優品360最新優惠，消費滿$100即送$15現金優惠券，7日內再買滿$120即可使用。還有「一買即換」加購價優惠，即日起至10月23日，可以$13特價換麥維他消化餅獨立小包裝12件裝、$23特價換3件三得利Premium Boss無糖黑咖啡390克、$40特價換特侖蘇純牛奶250 毫升 × 8 件裝、$55特價換千成堂開心果小吃、$59特價換武當波爾多紅酒 750毫升等。YAHOO著數 ・ 20 小時前
松本清香港V Walk分店10.23開幕！進駐西九龍大型購物商場，開幕期會員9折優惠＋滿額送減$30優惠券
松本清在9月才開完在北角的分店，到了10月23日就進駐西九龍大型購物商場V Walk開設第16間分店！分店設於港鐵南昌站附近，讓一眾在西九龍區的朋友可以方便入手日本人氣藥妝、護膚品、健康食品及生活百貨。松本清V Walk店開幕期內亦會有3大優惠，各位鎖定開幕日期及優惠詳情！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜Samsung 990 EVO 2TB SSD 破底價，低至 HK$470 免運費直送香港
Prime Big Deal Days 過後沒多久 Samsung 入門級 SSD 990 Evo 再創歷史新低！目前 1TB 型號僅需 US$60 即可入手。換算過來大約 HK$470，而且免運費直送香港。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
新地掃管笏住宅項目停擺 「星堤2期」未見施工 再惹爛尾質疑
由新鴻基地產（0016.HK）與興勝創建（0896.HK）共同發展、位於屯門掃管笏的大型住宅項目，去年中曾傳出工程「爛尾」停擺，新地澄清因應市場變化作出設計改動。惟一年過去，項目仍未有推售跡象，僅項目外牆圍網拆卸，露出石屎結構。龍頭發展商過去少見「地盤停擺」，令外界對停工的質疑再起。記者早前到現場視察，未見有工人出入，而新地的「拍檔」興勝在最新年報指出，對相關項目預計完工日期無具體計劃。信報財經新聞 ・ 8 小時前
姚焯菲Chantel與李克勤兒子Ryan IG互動兼外出約會傳緋聞：我們只是朋友
現於美國紐約大學就學的聲夢歌手姚焯菲（Chantel）與李克勤兒子李立仁（Ryan）為同校同學，二人不時於社交平台上交流互動，並因此傳出緋聞。Chantel大方回應與Ryan只屬好朋友，並叫大家不要誤會他們。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程
93歲藝人胡楓（修哥）永不言休，而且對任何人都表現和善，難怪在圈中有眾多契仔契女，人緣極佳。不過，向來好脾氣的修哥，前日（10月11日）與90歲好友羅蘭齊齊到郵輪碼頭出席剪綵儀式，卻罕有地因記者一個問題而當場黑面，更即時叫該名記者「講聲對唔住」，獲道歉後才再露笑容，原諒對方的失言。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李施嬅赴土耳其影婚紗相 惹猜測與前度男友復合
現年44歲嘅李施嬅（Selena）喺今年2月突宣布與星級健身教練車崇健（Anson Cha）結束8年半情侶關係後，感情世界仍備受關注。近日佢前往土耳其旅行，喺前日 （11日）無預警喺社交網站上載多張喺熱門婚照景點卡帕多奇亞（Cappadocia）影嘅照片，結果引起網民討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
供應鏈警報響！稀土短缺將如何重創半導體先進製程產能？專家：供應安全比晶片設計更重要
在全球半導體業競逐更先進製程、更高效能的浪潮中，一種被稱為「工業維生素」的關鍵材料正悄悄支撐著技術突破的每一步，就是稀土。從奈米級精度的光刻機運轉，到晶片製造中材料拋光的細膩操作，再到前沿過程的介質優化，稀土以其獨特的物理化學特性，深度嵌入半導體產業鏈的每一個環節，成為驅動產業升級的隱形引擎。鉅亨網 ・ 1 天前
中美貿易戰若未解 大摩警告美股或暴跌11%
摩根士丹利首席美國股票策略師 Michael Wilson 警告，如果中美之間的貿易緊張局勢，未能在 11 月期限前得到解決，美股面臨高達 11% 的下跌風險。鉅亨網 ・ 15 小時前
陳百祥同TVB友好不再？鄧兆尊分析錢作怪「做乜返嚟做啲無謂嘢？」
炎明熹同TVB約滿後自組公司再出發，同TVB關係友好嘅陳百祥回應時直指「而家冇人要靠TVB，邊有人仲要靠TVB」，又以佢領軍嘅「精裝明星足球隊」踢一場波點擊率十億百億為例，認為TVB最多人睇時都係講緊百萬幾人，難以相提並論，甚至直插「電視係黃昏事業」，令人相當震驚。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 20 小時前
陳奕迅同媽咪哥哥睇林子祥葉蒨文演唱會 獲邀上台合唱《數字人生》佩服前輩「你地係點做到」｜有片
一連五場的林子祥x 葉蒨文《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會– 香港站》今晚舉行尾場，而喺尋晚嘅一場，陳奕迅帶同媽咪以及哥哥陳澤迅一齊捧場。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
徐濠縈素顏運動look行街被野生捕獲 網民激讚靚女又親民
51歲徐濠縈2006年與陳奕迅結婚，育有女兒陳康堤（Constance），為照顧家庭逐漸淡出演藝圈，但多年來依然保持良好狀態，擁有敏銳時尚觸覺，被封Fashion Icon。日前，有內地網民於社交平店分享於服裝店偶遇徐濠縈嘅合照。從照片中看到，徐濠縈素顏示人，並穿上一身運動打扮及頭戴頭巾，該網民大讚素顏嘅徐濠縈靚女以及極親民。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
魚樂無窮│港股跌得少有原因（唐牛）
冇平貨買，但都有執行原有策略，收集幾隻高息ETF，配合角球旗戰術；另亦趁幣圈孖展爆倉，加番少少比特幣ETF，繼續超長線坐貨。Yahoo財經專欄 ・ 2 小時前
張繼聰愛犬為保護家人被咬數個血洞 剃毛變可憐樣
【on.cc東網專訊】藝人張繼聰一家對毛孩情有獨鍾，收養了多隻「小可愛」，令家中洋溢溫情。而月前才領回家的Sparky日前發生意外，傭人姐姐拖牠外出散步期間，突有惡犬衝出來襲擊，懂性的Sparky為了保護姐姐奮力抵抗，最終被咬到身上出現數個血洞，阿聰見狀自然心痛東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前