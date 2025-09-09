女生生理期這樣過最舒服！4大舒緩技巧＋療癒系必備好物清單

（圖／取自0on.mush、hyo_82 IG）

每個月的那幾天，女生常常會遇到腹部悶脹、腰痠、心情低落等狀況，旅行時更容易因為「月經突襲」而焦慮不安。其實，只要懂得幾個簡單的舒緩技巧，加上療癒系產品的陪伴，生理期也能成為好好照顧自己的小儀式。

4個舒緩生理期不適的技巧

1. 熱敷暖宮，減緩緊繃

用熱水袋或暖暖包敷在下腹部，能促進血液循環，讓經痛減輕不少。熱敷同時還能幫助身心放鬆，帶來安定感。

2. 輕柔伸展，釋放壓力

像「貓牛式」或「嬰兒式」等簡單瑜伽動作，都能舒展腰背與骨盆，改善下腹與腰部的緊繃。

3. 芳香療法，安定情緒

玫瑰、薰衣草、天竺葵等精油香氣能幫助放鬆，讓心情舒緩下來，對情緒起伏特別有效。

4. 溫熱飲品，暖身暖心

紅棗茶、薑茶、花草茶都是經期好選擇，比起冰飲，熱飲能帶來更多的安定感。

生理期必備療癒好物推薦

1.夏日涼感救星——愛康「超引力涼感棉」

女生夏天最怕的，除了高溫，還有月經來時的「悶、濕、黏」。涼感衛生棉領導品牌 愛康 攜手百萬 YouTuber 千千 擔任年度代言人，千千親曝：「生理期遇上拍片或久坐時真的很煩躁，吸收力和舒適度超重要！」她實測後大讚 「超引力涼感棉」 是夏日必備，直呼「感覺超涼好」！

主打商品 「超引力涼感棉」，採用親膚棉柔表層與超過 3,000 個瞬吸孔洞，能快速引流並牢牢鎖住經血，吸收量高達 150c.c.。更升級添加保養級 仙人掌植萃精華，能在經期中給予溫和守護。獨家芯片技術將涼感草本精油與精華封存其中，帶來「速吸 × 舒緩 × 降溫」三效合一的清爽體驗，讓女生在炎炎夏日也能自在度過經期。

愛康 超引力涼感棉 採用親膚棉柔表層與 3,000 個瞬吸孔洞，升級添加仙人掌植萃精華，帶來夏日「超涼好」體驗。（圖／品牌提供）

千千也推薦 「透芯涼感褲型棉」 作為經期高峰的神隊友。它擁有 46cm 超長棉體，吸收量高達 300c.c，相當於三片夜用衛生棉；搭配 360 度全方位包覆設計，無論翻身或久坐都不怕側漏，安心一覺到天亮。​

千千推薦愛康透芯涼感褲型棉，有 M、L、XL號。（圖／品牌提供）

私密保養守護者——Relove 外泌體保養系列

說到 Relove，許多女生第一時間想到的，就是它在「私密保養」領域打下的口碑。從潔淨凝露、淡斑精華到專屬私密肌的保養產品，Relove 一直強調女性日常需要被看見、被守護。也因為長年累積的專業與信任，品牌這次順勢將觸角延伸到「臉部保養」領域，推出最當紅的 外泌體系列，讓 Relove 從私密肌到臉部肌膚，都能陪伴女生建立完整的保養日常。

（圖／品牌提供）

這次的外泌體系列，導入來自韓國專利的 美肌菌外泌體，搭配日本玻尿酸、玻色因 PRO 等成分，串聯清潔、補水、修護到日常乳霜，完整覆蓋保養的每一步驟。共同創辦人古婉蓁更透露，這套系列是她「最投入心力的作品之一」，從配方比例、質地到瓶器，全部經過無數次調整，才終於定案上市。她希望 Relove 不只是功能性的保養，更能像藝術品一樣美好，成為生活儀式感的一部分。

系列產品包含全酵肌泌活膚露 (嫩皮水)、全酵肌泌修護凝萃 (小玻泌)、全酵肌泌賦活乳(玻色因乳)、全酵肌泌水光乳霜(PDRN拉絲霜)、全酵肌泌潔顏露。從「私密保養」到「外泌體面部保養」，Relove 的擴張不只是產品線延伸，更是品牌理念的深化：女生的每一寸肌膚，都值得被細心對待，無論是最隱密的部位，還是每天面對世界的臉龐。​

Relove全酵肌泌活膚露 (嫩皮水) 100ml / 1,299元；全酵肌泌修護凝萃 (小玻泌) 50ml / 1,499元；全酵肌泌賦活乳 (玻色因乳) 30ml / 1,499元；全酵肌泌水光乳霜 (PDRN拉絲霜) 30g / 1,699元；全酵肌泌潔顏露 120ml / 999元。（圖／品牌提供）

芳香療癒放鬆術——SABON 保濕光萃油

SABON以「清潔、磨砂、修護」的三部曲哲學聞名，把日常護膚升級成帶有儀式感的療癒時光。今年秋季，品牌再度延續這份精神，將明星單品「保濕光萃油」全面升級，以更純淨、更輕盈的質地，打造全新的「遊樂園式呵護體驗」。

（圖／品牌提供）

全新光萃油選用 95% 天然來源成分，並融合三大有機植物油：摩洛哥堅果油、荷荷芭油與甜杏仁油，能帶來柔潤卻不厚重的質感。輕輕噴灑在肌膚或髮絲間，細緻的「乾式輕感油」瞬間吸收，不留黏膩，只留下潤澤與柔滑，特別適合在生理期或換季乾燥時，作為安心的呵護儀式。

這次升級除了配方，瓶身設計與使用方式也全面革新。延續優雅的玻璃瓶身，搭配精密噴頭，能將油質化為輕盈霧狀均勻覆蓋，無論單用、搭配乳液或混合髮膜，都能靈活運用。

SABON 保濕光萃油 100ml / 1,880元，升級添加 95% 天然來源成分與三大有機植物油，共有六款香氣可選，讓護膚更添樂趣。（圖／品牌提供）

值得一提的是，這次共推出 六款香氣，分別是：白茶、綠玫瑰、茉莉花語、橙花漫舞、玫瑰茶語、PLV，讓女生能依心情挑選最適合的氣味，將護膚升級為一場感官旅行。SABON 也以「三部曲遊樂園」為主題，把保養轉化成趣味體驗：沐浴像雲霄飛車，磨砂如海盜船，而光萃油則化身「漂浮熱氣球」，帶領肌膚與情緒自在升空。​

SABON 保濕光萃油 100ml / 1,880元，共有六款香氣可選，讓護膚更添樂趣。（圖／品牌提供）

身心平衡 RESET—ilapothecary 英草社 No.77 恣在玫瑰檀木菁植油

來自英國的天然療癒香氛保養品牌 ilapothecary 英草社，本季推出的 「No.77 恣在玫瑰檀木菁植油」，被譽為一場從膚觸到心靈的溫柔旅程。​

ilapothecary 英草社 No.77 恣在玫瑰檀木菁植油 100ml / 2,580元，絲滑質地快速吸收，香氣療癒心靈。（圖／品牌提供）

它結合千瓣玫瑰的柔美花香、檀香木的沉穩氣息與印度人蔘的修護能量，質地輕盈絲滑，塗抹瞬間即可吸收。香氣層次宛如一場冥想，從花香到木質調，溫柔地安定情緒，非常適合經期時用來 RESET 身心。

ilapothecary 英草社 No.77 恣在玫瑰檀木菁植油 100ml / 2,580元。（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

50歲林志玲智慧暖心育兒這6招全公開！一句「帶孩子根本沒有優雅這件事！」引發台日媽媽們的共鳴！

孫藝珍威尼斯紅毯髮型驚豔全場！女神同款「韓系水波捲」掀熱搜

誰敢信她50歲？地表最強少女顏許路兒的6大保養習慣，美貌身材全靠這些細節