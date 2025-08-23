移英潮｜今年首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗
女神也被育兒搞到崩潰！金泰希曝當媽壓力大
[NOWnews今日新聞] 韓星金泰希被譽為韓國第一天然美女，以韓劇《天國的階梯》、《愛在哈佛》、《IRIS》、《我的公主》等劇走紅。2017年，女神與Rain結婚，婚後育有2名可愛的女兒，夫妻感情甜蜜。金泰希久違登上綜藝節目《劉Quiz》，節目中她談及婚姻與育兒的真實心境，竟忍不住紅眼眶，直言身為母親面對龐大壓力，甚至會不小心將負面情緒發洩在Rain身上。
金泰希談婚後育兒生活 她壓力大淚灑攝影棚
金泰希在節目《劉Quiz》表示，婚後不久便迎來2個孩子，從此將大部分精力投入家庭。金泰希透露生產雖然辛苦，但相比之下，育兒更是百倍困難。為了陪伴女兒，金泰希也暫停演藝活動長達5年，完全投入母職。金泰希提到育兒的日常中，情緒也帶來相當大內耗，有時不自覺將負面情緒轉嫁給媽媽或丈夫，之後又懊惱自己言行過重，對家人相當愧疚。在錄影現場，金泰希忍不住落淚，坦言成為母親後才真正理解媽媽的不易，也懷抱愧疚與心疼之情。
談到育兒分工，金泰希笑言夫妻角色分明。Rain經常在孩子面前當慈父，願意妥協，還會送小禮物或允許吃零食，博取女兒的笑容；而金泰希則負責定規矩、落實管教，兩人形成嚴母慈父的狀況，也讓金泰希自嘲像個惡人，卻也認為是必要的平衡。這樣的分享讓不少粉絲驚訝，原來螢幕上仙氣十足的女神，在家庭裡其實也面對與一般媽媽相同的育兒難題。
至於日常如何獲得放鬆，金泰希坦言，能夠獨處就是奢侈的幸福。金泰希舉例，為了宣傳美劇《蝴蝶（Butterfly）》曾搭乘15小時長途班機，意外享受難得的休息時間。節目播出後掀起網友熱烈討論，不少人直呼金泰希的經歷說出了無數母親的隱形壓力，紛紛留言：「聽完不敢生小孩了」、「連明星都辛苦，更別說一般人」。同時也有人感嘆金泰希比過去憔悴許多，坦言「看起來很疲倦」，引發共鳴。
Rain愛上金泰希的瞬間竟是一碗白飯 天王天后愛情故事首度大公開
Rain親自送到學校！女兒們忘帶東西 金泰希笑嘆日常：根本是戰爭
直擊／金泰希放閃Rain：帶他來台灣旅遊 「看到我要打招呼喔」
直擊／金泰希點名陳美鳳：她很有名 聽到「台灣最美歐巴桑」笑了
直擊／金泰希化身Elsa現身台北！開衩秀超長白腿 0死角美貌太狂
外表像極雙胞胎 BLACKPINK Jisoo親姊曝
[NOWnews今日新聞]韓國女團BLACKPINK成員Jisoo的姊姊金智潤過去是一名空服員，隨著妹妹走紅，姊姊也因為漂亮的外型獲得許多粉絲，現在是一名有著54萬粉絲的網紅。日前姊姊登上節目《Sup...今日新聞 娛樂 ・ 13 小時前
昔護航老公性交易！韓歌手Lyn結束11年婚姻
[NOWnews今日新聞]韓國歌手Lyn與M.CTheMax主唱ISU（異秀）在2014年結婚，在兩人結婚前，男方於2009年爆出未成年性交易爭議，但Lyn婚後極力護愛，為ISU說話，沒想到結婚11年...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
《Heart Signal 2》李奎彬求婚 粉絲全暴動
[NOWnews今日新聞]韓國戀綜《HeartSignal2》自2018年播畢至今，其中一位來賓向女朋友求婚成功了！那就是節目中首爾大學畢業的李奎彬，2023年他宣布和模特兒女友安善美交往，經過了多年...今日新聞 娛樂 ・ 13 小時前
李家超到彩興路簡約公屋及牛頭角下邨與居民交流
行政長官李家超今早落區，到牛頭角先後視察彩興路簡約公屋及牛頭角下邨，房屋局局長何永賢、勞工及福利局局孫玉菡等官員陪同。 李家超除了上樓了解市民的居住情況，又與居民傾談交流，提醒注意身體健康，有健康就會開心。有長者反映，期望不要取消兩元乘車優惠，李家超回應指，兩元乘車優惠一定繼續，他又向有子女的女士鼓勵生育。 即將在下月發表新一份《施政報告》的李家超，之後到達九龍灣的東九文化中心，文化體育及旅遊局局長羅淑佩在場迎接。香港電台-港聞 ・ 1 天前
北角美都大廈火警 70歲男子燒死
【Now新聞台】北角英皇道美都大廈發生火警，一名男子嚴重燒傷送院後不治。 事發後單位外牆熏黑，有白煙冒出。現場是北角英皇道美都大廈，下午約四時消防接報大廈高層單位有煙冒出，派出消防車及救護車到場，約30名住戶自行疏散，另外報稱有人在窗邊揮手求救，消防架起雲梯協助，70歲男子嚴重燒傷，送到律敦治醫院後不治，而一名女子疑吸入濃煙不適送院，消防調查起火原因。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
巴黎街頭吸菸被批！泫雅老公龍俊亨遭疑違法
[NOWnews今日新聞]韓國女星泫雅在2024年10月與龍俊亨結婚，雖然兩人從交往開始就罵聲不斷，但小倆口還是不甩負評，常常高調秀恩愛。而昨（23）日，泫雅於Instagram曬出與龍俊亨在法國巴黎...今日新聞 娛樂 ・ 9 小時前
長沙灣海達邨單位火警 六旬婦倒卧客廳昏迷 送院搶救不治
長沙灣海達邨發生火警。今晨(24日)上午7時許，警方接報指，深旺道海達邨海榮樓13樓一個單位有濃煙冒出，消防接報到場，並破門入屋，在單位內發現一名年約60歲的婦人，她當時陷入昏迷，救護員隨時將她送往明愛醫院搶救，惜最終不治。am730 ・ 18 小時前
東京被捕捉遭酸老！蔡康永粉絲急澄清1關鍵
[NOWnews今日新聞]63歲藝人蔡康永近日在東京街頭被粉絲巧遇，蔡康永還主動詢問是否要合影，還親切與他們閒聊，相當寵粉。粉絲將照片上傳至社群後，立即引起網友熱烈討論，不少人直言蔡康永外貌顯得有些蒼...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
網上熱話｜食客爆粗斥店員拒以蝦代替售罄小菜 人氣兩餸飯店公開CCTV指「人工唔包問候母親」
兩餸飯店成行成市，成為很多市民日常選擇。近日有一名男子不滿選擇了西蘭花小菜後，店方突然指西蘭花不夠，又不願以蝦代替。食客在現場連環爆粗怒斥店員，再發文「公審」，店方亦公開閉路電視片段，指「我哋啲人工唔包括俾人問候母親」。 該名男子在Facebook「香港兩餸飯關注組」發文，指「銅鑼灣權發呢件臭X，我講要西蘭花，之am730 ・ 1 天前
美國旅遊巴翻側 5 死 包括哥倫比亞大學中國學生 警方指多人沒繫安全帶︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國紐約周五（22 日）一輛從尼加拉大瀑布返回的旅遊巴士在高速公路翻側，造成 5 人死亡，其中包括一名中國籍哥倫比亞大學學生，另外多人受傷。巴士當時載有 54 名乘客，大部分來自印度、中國及菲律賓，部分乘客被拋出車外，亦有人被困在車廂內數小時。警方表示，許多人相信沒有繫上安全帶。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
移英港童遭垃圾車撞斃 司機被判社會服務令及停牌
【on.cc東網專訊】英國蘇格蘭一名11歲香港移民男童去年3月1月踩單車上學途中遭垃圾車撞斃，法院周四（21日）裁定肇事司機危險駕駛導致他人死亡罪成，判罰133小時社會服務令及停牌1年。on.cc 東網 ・ 1 天前
屯門消防車被撞至翻側 私家車車頭嚴重損毀 鳴琴路往良景邨方向全線封閉︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】屯門今日（24 日）下午發生車禍。網民上傳的相片顯示，消防車在於屯門鳴琴路與一輛私家車相撞，消防車翻側橫臥在路口。涉事私家車在馬路中央，車頭幾乎全毀，多輛救護車、消防車及警車到場，並封鎖現場交通。據報指，初步有三名消防員受輕傷。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
觀音山及鑫樂水微生物及金屬含量檢測合格 市民稱仍不敢飲冒牌水
【on.cc東網專訊】近日政府購入冒牌水事件鬧得沸沸揚揚，惹來不少人關注涉事「鑫樂觀音山」食水安全。政府雖一再強調其安全性已通過檢測，但仍未能完全釋除疑慮。有傳媒就委託香港標準及檢定中心化驗「鑫樂」、「清涼」及東莞的「觀音山」天然水的金屬及微生物含量，得出全部樣on.cc 東網 ・ 18 小時前
陳茵媺暑假過後增磅 想偷走去游水被仔女斷正
【on.cc東網專訊】視帝陳豪太太陳茵媺（Aimee）整個暑假為子女忙到團團轉，在加拿大享受親子樂，暑假臨近尾聲，她終於找一天是為自己，她表示趁周六子女未起床時，決心擠出時間做運動，她表示：「在星期六孩子們起床前運動一吓，差點就去游泳池游泳，但是孩子醒了。」她p東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
南韓軍方稱向侵犯兩韓軍事分界線的北韓軍人作出警告射擊
南韓軍方說，當地星期二下午，在中部戰線非軍事區內，兩韓軍事分界線附近勞動的部分北韓軍人侵犯軍事分界線，南韓進行警告射擊等。 軍方說，警告射擊後，北韓軍人向分界線以北移動。南韓軍方正密切關注北韓軍方動向。 朝中社報道，北韓人民軍總參謀部副總參謀長高正哲批評南韓軍方作出嚴重挑釁，用12.7毫米大口徑機槍，向南部邊境線附近，正忙於障礙物永久化工程的北韓軍人進行警告射擊。香港電台-國際 ・ 1 天前
女神配對計劃 | 女神青春校服Look 有為GM與小鳥Sophie襯到絕
官方率先發布了五位女神的單人學生Look、求愛勇者的群體照／組別照、拍攝花絮照，及甜度爆燈的女神勇者CP照Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
南韓總統李在明派特使團訪華 將向習近平遞交親筆信
南韓傳媒報道，總統李在明今日派遣特使團訪華，向中國國家主席習近平遞交親筆信。 南韓總統室發言人表示，特使團將與中國主要人士會晤，並轉達李在明關於增進兩國友好關係的方案。李在明的親筆信將轉交給習近平，信中包含建立切實惠及兩國民生的韓中關係資訊。 特使團將分別與中國外長王毅和全國人大委員長趙樂際會面。 分析認為，李在明在即將訪美，舉行韓美首腦會談前，派遣特使團訪華，希望強調南韓不會忽略韓中關係。而親筆信可能包括邀請習近平出席慶州舉行的亞太經合組織峰會。香港電台-國際 ・ 1 天前
何永賢稱濫用公屋獎首七個月有三人「得獎」 包括經營美甲及穴位按摩
【Now新聞台】房屋局局長何永賢表示，舉報濫用公屋獎自一月推出以來，已收到3500宗申請，其中有三人已獲發獎金。 房屋局局長何永賢：「剛剛七月份，我們派發第一批獎金，得獎人士只有3個，因為剛剛才開始。個案關於在家中做美甲，或利用家中進行穴位按摩服務，我們很多證據，很多環境證供去考慮，譬如他的家中已經變成店舖一樣，入到去就像有一個櫃位挑選指甲款式，放置在此有價錢標示。」#要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前
美國紐約州有旅遊巴失事造成5死多傷 傷者包括6名中國公民
美國紐約州有旅遊巴在高速公路失事，造成5人死亡，多人受傷，傷者包括6名中國公民。 中國駐紐約總領事館表示，經核實，旅遊巴上有6名中國公民，其中5人受輕傷，經簡單醫療處理後已出院；另外1人傷勢較重，正接受手術。總領事館已與家屬取得聯繫，將隨時提供領事協助。 事發在當地星期五，旅遊巴連同司機共有54人，年紀由1至74歲，由尼亞加拉瀑布返回紐約巿途中，在距離水牛城40公里小鎮彭布羅克附近的州際公路失控翻側，有乘客被拋出車外，亦有人被困，大批救援人員趕到現場，將傷者送院，直升機亦出動協助。 警方說，車上大部分乘客都是亞裔遊客，分別來自中國、印度和菲律賓，5名死者全是成年人。官員說，事發時車上大部分人都無佩戴安全帶。警方排除事故涉及機件故障。香港電台-大中華 ・ 1 天前
南韓證實鳴槍示警 稱北韓軍人一度越界
（法新社首爾23日電） 南韓今天證實曾於本月19日在邊境地區對北韓軍人鳴槍示警，稱對方一度跨越戒備森嚴的邊界。南韓軍方表示，數名北韓軍人19日在南北韓非軍事區（DMZ）作業時越界。法新社 ・ 1 天前