女神也被育兒搞到崩潰！金泰希曝當媽壓力大

[NOWnews今日新聞] 韓星金泰希被譽為韓國第一天然美女，以韓劇《天國的階梯》、《愛在哈佛》、《IRIS》、《我的公主》等劇走紅。2017年，女神與Rain結婚，婚後育有2名可愛的女兒，夫妻感情甜蜜。金泰希久違登上綜藝節目《劉Quiz》，節目中她談及婚姻與育兒的真實心境，竟忍不住紅眼眶，直言身為母親面對龐大壓力，甚至會不小心將負面情緒發洩在Rain身上。

金泰希在節目《劉Quiz》表示，婚後不久便迎來2個孩子，從此將大部分精力投入家庭。金泰希透露生產雖然辛苦，但相比之下，育兒更是百倍困難。為了陪伴女兒，金泰希也暫停演藝活動長達5年，完全投入母職。金泰希提到育兒的日常中，情緒也帶來相當大內耗，有時不自覺將負面情緒轉嫁給媽媽或丈夫，之後又懊惱自己言行過重，對家人相當愧疚。在錄影現場，金泰希忍不住落淚，坦言成為母親後才真正理解媽媽的不易，也懷抱愧疚與心疼之情。

談到育兒分工，金泰希笑言夫妻角色分明。Rain經常在孩子面前當慈父，願意妥協，還會送小禮物或允許吃零食，博取女兒的笑容；而金泰希則負責定規矩、落實管教，兩人形成嚴母慈父的狀況，也讓金泰希自嘲像個惡人，卻也認為是必要的平衡。這樣的分享讓不少粉絲驚訝，原來螢幕上仙氣十足的女神，在家庭裡其實也面對與一般媽媽相同的育兒難題。

至於日常如何獲得放鬆，金泰希坦言，能夠獨處就是奢侈的幸福。金泰希舉例，為了宣傳美劇《蝴蝶（Butterfly）》曾搭乘15小時長途班機，意外享受難得的休息時間。節目播出後掀起網友熱烈討論，不少人直呼金泰希的經歷說出了無數母親的隱形壓力，紛紛留言：「聽完不敢生小孩了」、「連明星都辛苦，更別說一般人」。同時也有人感嘆金泰希比過去憔悴許多，坦言「看起來很疲倦」，引發共鳴。

