女神異聞錄系列與京王電鐵的特別合作「京王電鉄 × P30th」決定舉辦！除了彩繪列車運行外，還有摩爾加納的車內廣播等
決定舉辦「女神異聞錄」系列與京王電鐵的特別合作「京王電鉄 × P30th」！
自 2026年2月6日(五)起至2026年2月23日(一・日本國定假日) 期間，將實施彩繪列車運行、巡遊車站的集章活動以及限定商品的販售等，充滿樂趣的企劃。
決定舉辦「京王電鉄 × P30th」！
為紀念「女神異聞錄」系列30週年，決定舉辦與京王電鐵的特別合作「京王電鉄 × P30th」！
本合作將於 2026年2月6日(五)起至2026年2月23日(一・日本國定假日) 期間舉辦，充滿了讓粉絲歡喜的活動！
合作詳情請確認女神異聞錄 30週年紀念特設網站。
彩繪列車「女神異聞錄 30th Train」
裝有原創頭牌標誌與原創彩繪的列車，將於 2026年2月9日(五)起至2026年2月21日(六) 在井之頭線全線行駛。
車廂內將於部分時段、區間限定實施由摩爾加納(聲優：大谷育江小姐)進行的本企劃告知廣播。
舉辦收集數位印章的集章活動！
在 2026年2月6日(五)起至2026年2月23日(一・日本國定假日)17時00分 的期間內，將舉辦於全5處車站收集數位印章的集章活動。
可透過LINE官方帳號存取集章活動，讀取二維碼即可參加。
此外還有機會獲得牆紙、票卡夾、貼紙作為特典！
務必前來挑戰完成收集吧！
集章地點
新宿站/KEIO eSTATION Shinjuku powered by DiCE (京王Mall內，10時00分～22時00分)
櫻上水站/剪票口內穿堂層(首班車～末班車)
府中站/剪票口外穿堂層(首班車～末班車)
澀谷站/Avenue口剪票口方向剪票口內穿堂層(7時30分～22時00分)
吉祥寺站/Kirarina京王吉祥寺３樓 入口附近(10時00分～21時00分)
特典
完成獎: 智慧型手機用原創牆紙(收集全５處印章的所有參加者)
完成獎中的雙重機會: 票卡夾(中獎者100名)
集章活動×POP-UP SHOP聯動活動: 特典貼紙(收集全５處印章，並在POP-UP SHOP購物者)
摩爾加納進行的告知廣播
在2026年2月6日(五)起至2026年2月23日(一・日本國定假日)的合作期間內，每日10時至17時將於站內約每15分鐘實施一次摩爾加納(聲優：大谷育江小姐)告知廣播。
實施車站與地點如下。
新宿站/京王百貨店口剪票口附近
櫻上水站/剪票口層穿堂層附近
府中站/剪票口層穿堂層附近
澀谷站/中央口剪票口附近
吉祥寺站/剪票口附近
京王電鉄 × PERSONA30th ANNIVERSARY 京王線・井之頭線一日乘車券
將於 2026年2月6日(五) 各站開售時段的發售地點，或 2026年2月11日(三・日本國定假日)起至2026年2月15日(日) 、 2026年2月21日(六)起至2026年2月23日(一・日本國定假日) 於井之頭線澀谷站舉辦的「POP-UP SHOP」中，販售附原創底紙的「京王電鉄 × PERSONA30th ANNIVERSARY 京王線・井之頭線一日乘車券」。
合作期間結束後仍會販售，但售完即止，請注意。
價格: 1,500日圓(含稅)
販售車站: 新宿站(京王西口 售票機窗口)、櫻上水站(剪票口窗口)、府中站(北口剪票口窗口)、澀谷站(中央口剪票口窗口)、吉祥寺站(剪票口窗口)
於井之頭線澀谷站舉辦「POP-UP SHOP」
將於 2026年2月11日(三・日本國定假日)起至2026年2月15日(日) 、 2026年2月21日(六)起至2026年2月23日(一・日本國定假日) 的8天期間，在京王井之頭線澀谷站舉辦「POP-UP SHOP」！
POP-UP SHOP將販售限定商品以及「京王電鉄 × PERSONA30th ANNIVERSARY 京王線・井之頭線一日乘車券」。
入場需在teket進行事先申請，請注意。
入場預約申請期間自 2026年1月9日(五)18時 起，額滿即止。
此外，本次的原創商品也將於線上販售。
購買期間為 2026年2月11日(三・日本國定假日)10時00分起至2026年3月1日(日)23時59分 止。
詳情請參閱I-RIGHTS Online shop。
POP-UP SHOP概要
2026年2月11日(三・日本國定假日)起至2026年2月15日(日)
井之頭線澀谷站
POP-UP SHOP、EC、京王限定商品
亮片貼紙
價格: 800日圓(含稅)
內容: 7枚入
種類: 全1種
Trading 站名牌風板型吊飾
價格(單個): 900日圓(含稅)
價格(完整收集BOX): 6,300日圓(含稅)
種類: 全7種
Trading 相連壓克力立牌
價格(單個): 800日圓(含稅)
價格(完整收集BOX): 5,600日圓(含稅)
種類: 全7種
頭牌標誌風BIG罐徽章
價格: 1,200日圓(含稅)
種類: 全1種
活動先行販售商品
P30th紀念商品將於「京王電鉄 × P30th」的POP-UP SHOP及EC先行發售。
Trading 罐徽章
價格(單個): 600日圓(含稅)
價格(完整收集BOX): 4,200日圓(含稅)
種類: 全7種
Trading 全息卡片
價格(單個): 600日圓(含稅)
價格(完整收集BOX): 4,200日圓(含稅)
內容:2枚入
種類: 全14種
Trading 透明海報
價格(單個): 700日圓(含稅)
價格(完整收集BOX): 2,800日圓(含稅)
內容:2枚入
種類: 全8種
雙層壓克力鑰匙圈
價格: 900日圓(含稅)
種類: 全7種
壓克力立牌模型
價格: 1,600日圓(含稅)
種類: 全7種
燙金壓克力立牌面板
價格: 各3,300日圓(含稅)
種類: 全1種
ⒸATLUS. ⒸSEGA.
