女神異聞錄系列與京王電鐵的特別合作「京王電鉄 × P30th」決定舉辦！除了彩繪列車運行外，還有摩爾加納的車內廣播等

自 2026年2月6日(五)起至2026年2月23日(一・日本國定假日) 期間，將實施彩繪列車運行、巡遊車站的集章活動以及限定商品的販售等，充滿樂趣的企劃。

為紀念「女神異聞錄」系列30週年，決定舉辦與京王電鐵的特別合作「京王電鉄 × P30th」！

本合作將於 2026年2月6日(五)起至2026年2月23日(一・日本國定假日) 期間舉辦，充滿了讓粉絲歡喜的活動！

合作詳情請確認女神異聞錄 30週年紀念特設網站。

彩繪列車「女神異聞錄 30th Train」

原創頭牌標誌

原創彩繪

裝有原創頭牌標誌與原創彩繪的列車，將於 2026年2月9日(五)起至2026年2月21日(六) 在井之頭線全線行駛。

車廂內將於部分時段、區間限定實施由摩爾加納(聲優：大谷育江小姐)進行的本企劃告知廣播。

舉辦收集數位印章的集章活動！

在 2026年2月6日(五)起至2026年2月23日(一・日本國定假日)17時00分 的期間內，將舉辦於全5處車站收集數位印章的集章活動。

可透過LINE官方帳號存取集章活動，讀取二維碼即可參加。

此外還有機會獲得牆紙、票卡夾、貼紙作為特典！

務必前來挑戰完成收集吧！

集章地點

新宿站/KEIO eSTATION Shinjuku powered by DiCE (京王Mall內，10時00分～22時00分)

櫻上水站/剪票口內穿堂層(首班車～末班車)

府中站/剪票口外穿堂層(首班車～末班車)

澀谷站/Avenue口剪票口方向剪票口內穿堂層(7時30分～22時00分)

吉祥寺站/Kirarina京王吉祥寺３樓 入口附近(10時00分～21時00分)

特典

完成獎: 智慧型手機用原創牆紙(收集全５處印章的所有參加者)

完成獎中的雙重機會: 票卡夾(中獎者100名)

集章活動×POP-UP SHOP聯動活動: 特典貼紙(收集全５處印章，並在POP-UP SHOP購物者)

摩爾加納進行的告知廣播

在2026年2月6日(五)起至2026年2月23日(一・日本國定假日)的合作期間內，每日10時至17時將於站內約每15分鐘實施一次摩爾加納(聲優：大谷育江小姐)告知廣播。

實施車站與地點如下。

新宿站/京王百貨店口剪票口附近

櫻上水站/剪票口層穿堂層附近

府中站/剪票口層穿堂層附近

澀谷站/中央口剪票口附近

吉祥寺站/剪票口附近

京王電鉄 × PERSONA30th ANNIVERSARY ​京王線・井之頭線一日乘車券

將於 2026年2月6日(五) 各站開售時段的發售地點，或 2026年2月11日(三・日本國定假日)起至2026年2月15日(日) 、 2026年2月21日(六)起至2026年2月23日(一・日本國定假日) 於井之頭線澀谷站舉辦的「POP-UP SHOP」中，販售附原創底紙的「京王電鉄 × PERSONA30th ANNIVERSARY ​京王線・井之頭線一日乘車券​」。

合作期間結束後仍會販售，但售完即止，請注意。

價格: 1,500日圓(含稅)

販售車站: 新宿站(京王西口 售票機窗口)、櫻上水站(剪票口窗口)、府中站(北口剪票口窗口)、澀谷站(中央口剪票口窗口)、吉祥寺站(剪票口窗口)

於井之頭線澀谷站舉辦「POP-UP SHOP」

將於 2026年2月11日(三・日本國定假日)起至2026年2月15日(日) 、 2026年2月21日(六)起至2026年2月23日(一・日本國定假日) 的8天期間，在京王井之頭線澀谷站舉辦「POP-UP SHOP」！

POP-UP SHOP將販售限定商品以及「京王電鉄 × PERSONA30th ANNIVERSARY ​京王線・井之頭線一日乘車券​」。

入場需在teket進行事先申請，請注意。

入場預約申請期間自 2026年1月9日(五)18時 起，額滿即止。

此外，本次的原創商品也將於線上販售。

購買期間為 2026年2月11日(三・日本國定假日)10時00分起至2026年3月1日(日)23時59分 止。

詳情請參閱I-RIGHTS Online shop。

POP-UP SHOP概要 2026年2月11日(三・日本國定假日)起至2026年2月15日(日)

2026年2月21日(六)起至2026年2月23日(一・日本國定假日)

※每日10時至17時止 井之頭線澀谷站

中央口剪票口外 穿堂層往地面層 電扶梯附近

POP-UP SHOP、EC、京王限定商品

亮片貼紙

價格: 800日圓(含稅)

內容: 7枚入

種類: 全1種

Trading 站名牌風板型吊飾

價格(單個): 900日圓(含稅)

價格(完整收集BOX): 6,300日圓(含稅)

種類: 全7種

Trading 相連壓克力立牌

價格(單個): 800日圓(含稅)

價格(完整收集BOX): 5,600日圓(含稅)

種類: 全7種

頭牌標誌風BIG罐徽章

價格: 1,200日圓(含稅)

種類: 全1種

活動先行販售商品

P30th紀念商品將於「京王電鉄 × P30th」的POP-UP SHOP及EC先行發售。

Trading 罐徽章

價格(單個): 600日圓(含稅)

價格(完整收集BOX): 4,200日圓(含稅)

種類: 全7種

Trading 全息卡片

價格(單個): 600日圓(含稅)

價格(完整收集BOX): 4,200日圓(含稅)

內容:2枚入

種類: 全14種

Trading 透明海報

價格(單個): 700日圓(含稅)

價格(完整收集BOX): 2,800日圓(含稅)

內容:2枚入

種類: 全8種

雙層壓克力鑰匙圈

價格: 900日圓(含稅)

種類: 全7種

壓克力立牌模型

價格: 1,600日圓(含稅)

種類: 全7種

燙金壓克力立牌面板

價格: 各3,300日圓(含稅)

種類: 全1種