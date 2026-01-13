「女神異聞錄」系列30週年紀念特別網站正式上線！第1回「關注＆回覆感想活動」也將舉行，參與活動即有機會贏取女神異聞錄週邊商品！

「女神異聞錄」系列30週年紀念特別網站正式上線！

將刊登有關慶祝成立30週年而計劃的各種有趣項目和新商品資訊。

此外，目前正在舉辦「女神異聞錄30th商品＆活動資訊局」第1回「關注＆回覆感想活動」，參與活動即有機會贏取女神異聞錄週邊商品！

慶祝「女神異聞錄」系列30週年期間，公佈即將推出的全新周邊商品及相關活動等的特別網站正式上線！

網站內容豐富精彩，涵蓋即將推出的有趣企劃及全新周邊商品等諸多亮點！

由Atlus設計師副島成記繪製的全新插畫「30 週年紀念主視覺圖」已經發布，同時也公佈了各種活動和周邊商品的相關資訊。

資訊將隨時更新，請務必將「女神異聞錄」系列30週年特別網站加入我的最愛，以免錯過最新資訊。

「女神異聞錄30th商品＆活動資訊局」第1集已播出！

公佈大量有關30週年紀念周邊商品和活動資訊的特別節目「女神異聞錄30th商品＆活動資訊局」第一集已於2026年1月8日(四)播出。

MC是松澤千晶(@chiakinman)、嘉賓是小清水亞美(@AMISUKESHIGOM)，將分享各種訊息，敬請留意！

「女神異聞錄30th商品＆活動資訊局」第1回「關注＆回覆感想活動」即將舉行！

為紀念「女神異聞錄30th商品＆活動資訊局」第1集播出，摩爾加納_女神異聞錄PRX帳號(@p_kouhou)正舉辦「關注＆回覆感想活動」,將有3名幸運兒贏得「P30th KV T恤(L碼)」。

參加截止日期為 2026年1月20日(二)日本時間23時59分 為止。

參加方法