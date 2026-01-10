焦點

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效

Saiga NAK

「女神異聞錄」系列30週年紀念！「30th Anniversary Persona Symphonic Concert」即將舉辦！

Saiga NAK
「女神異聞錄」系列30週年紀念！「30th Anniversary Persona Symphonic Concert」即將舉辦！
「女神異聞錄」系列30週年紀念！「30th Anniversary Persona Symphonic Concert」即將舉辦！

為紀念「女神異聞錄」系列30週年紀念，決定舉辦涵蓋包括衍生作品系列所有作品的交響爵士管弦樂音樂會「30th Anniversary Persona Symphonic Concert」！
將於東京與京都兩座城市舉行六場。

「30th Anniversary Persona Symphonic Concert」即將舉辦！

『ペルソナ』シリーズ30周年記念イベント③
「30th Anniversary Persona Symphonic Concert」開催決定🎻🎺
本日よりチケット最速先行抽選受付開始✨

特設サイトはこちら🔽https://t.co/vJksHk4xDX#p30th pic.twitter.com/8z6qsKs4Om

— モルガナ_ペルソナ広報 (@p_kouhou) January 8, 2026

廣告

為紀念超人氣遊戲「女神異聞錄」系列30週年，確定舉辦交響爵士管弦樂團音樂會「30th Anniversary Persona Symphonic Concert」！
由包含薩克斯風的完整管弦樂編制所呈現，採用變則性交響爵士樂團編制，將演奏包括衍生作品在內的系列作品全數曲目。
後續消息及詳細資訊請參閱公演特設網頁

公演日程表

本次音樂會將在東京和京都兩個城市舉行，共六場演出。

東京場１ 白天場次

  • 時間: 2026年4月11日(六)

  • 會場: 文京CIVIC Hal大廳

  • 開場: 12點30分

  • 開演: 13點30分(預計16點00結束)

  • 曲目: 選自「女神異聞錄Persona」系列之「女神異聞錄４」以及「女神異聞錄３」

東京場１ 晚場

  • 時間: 2026年4月11日(六)

  • 會場: 文京CIVIC Hal大廳

  • 開場: 17點00分

  • 開演: 18點00分(預計20點30結束)

  • 曲目: 選自「女神異聞錄：夜幕魅影」之「Ambitions and Visions」、選自「女神異聞錄２罪」與、「女神異聞錄２罰」、選自「女神異聞錄５」

京都場１ 白天場

  • 時間:2026年4月18日(六)

  • 會場: 京都音樂廳 大廳

  • 開場: 13點00分

  • 開演: 14點00分(預計16點30結束)

  • 曲目: 選自 「女神異聞錄5 戰略版」之「Revolution in your Heart」、「女神異聞錄３ Reload」、選自「女神異聞錄４」

京都場１ 晚場

  • 時間:2026年4月18日(六)

  • 會場: 京都音樂廳 大廳

  • 開場: 17點30分

  • 開演: 18點30分(預計21點00結束)

  • 曲目: 選自「女神異聞錄5 亂戰：魅影攻手」之「You Are Stronger」、「女神異聞錄Persona」、選自「女神異聞錄５」

東京場2

  • 時間: 2026年4月30日(四)

  • 會場: 新宿文化中心 大廳

  • 開場: 17點00分

  • 開演: 18點00分(預計20點45結束)

  • 曲目: 選自「女神異聞錄Persona」、「女神異聞錄３ Reload」、選自「女神異聞錄４」

東京場3

  • 時間: 2026年5月1日(五)

  • 會場: 新宿文化中心 大廳

  • 開場: 16點30分

  • 開演: 17點30分(預計20點15結束)

  • 曲目: 選自 「女神異聞錄5 亂戰：魅影攻手」之「You Are Stronger」、選自「女神異聞錄２罪」與「女神異聞錄２罰」、選自「女神異聞錄５」

票務資訊

票務資訊
票務資訊

門票現正透過eplus開放售票網最快優先預售中。
售票網站最速優先預售受理時間為 2026年1月8日(四)17點00分〜1月19日(一)23點59分 。
票價如下。

  • 日夜曲目通票（SS席預定）＋特典：22,000日圓＋服務費660日圓

  • SS區座位: 12,000日圓＋服務費660日圓

  • S區座位: 10,000日圓＋服務費660日圓

  • A區座位: 8,000日圓＋服務費660日圓

  • B區座位: 7,000日圓＋服務費660日圓

  • 學生區座位: 5,000日圓＋服務費660日圓

日夜曲目通票適用公演僅限2026年4月11日(六)的東京場與2026年4月18日(六)的京都場。

音樂會公演概要

30th Anniversary Persona Symphonic Concert

2026年4月11日(六): 文京CIVIC Hal大廳
2026年4月18日(六): 京都音樂廳 大廳
2026年4月30日(四): 新宿文化中心 大廳
2026年5月1日(五): 新宿文化中心 大廳

Grand Philharmonic Tokyo(東京場)
Grand Philharmonic Kyoto(京都場)

山本 和哉

海沼 KIKINA、湖東 HITOMI、庄司 燦、和仁 將平

ⒸATLUS. ⒸSEGA. ⒸArts Innovator JAPAN, Co. Ltd.／Metroberry Inc. All rights reserved.

Yahoo新聞專題報道

其他人也在看

陳詩欣與蔡嘉欣等好友慶生 嫁有米老公生活幾級跳 曾大曬名牌收藏被封「拜金KOL」

陳詩欣與蔡嘉欣等好友慶生 嫁有米老公生活幾級跳 曾大曬名牌收藏被封「拜金KOL」

前TVB小花陳詩欣（Eunice）於去年7月為有米老公誕下兒子，並分享生B前後嘅過程及BB誕生一刻。陳詩欣產後極速修身，於3個月成功減掉15磅，好快就回復生產前狀態。日前，陳詩欣與好友何依婷、蔡嘉欣和譚嘉儀到餐廳食飯慶祝33歲生日，眾人為陳詩欣送上生日蛋糕及飛吻。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
謝婷婷一家四口低調回港 入住5五星級酒店飽覽維港靚景

謝婷婷一家四口低調回港 入住5五星級酒店飽覽維港靚景

現年43歲嘅謝婷婷（Jennifer），曾跟隨父母及哥哥謝霆鋒加入娛樂圈，佢喺2019年突然宣布已秘密誕下女兒Sara，之後便淡出幕前移居加拿大溫哥華低調生活，專心享受湊女生活。去年5月，Jennifer上載與男友Mathew合照，宣布再度懷孕，7月順利誕下囝囝Brooklyn Milne，一家四口幸福美滿。

Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
英超話題 ｜兩黃一紅　懷斯「停賽」半年

英超話題 ｜兩黃一紅　懷斯「停賽」半年

阿仙奴球星懷斯（Declan Rice）被判「停賽」半年，即時生效。到底發生咩事？

Yahoo 體育 ・ 10 小時前
日本旅遊不能穿花襯衫？友人急勸：沒事別穿！恐惹禍上身...網友一面倒吐槽

日本旅遊不能穿花襯衫？友人急勸：沒事別穿！恐惹禍上身...網友一面倒吐槽

每個國家的文化習慣都不同，若沒有深入了解恐會觸犯一些禁忌。一名網友分享他在日本大阪旅遊時的經歷，他帶著花襯衫被同行的朋友勸阻，稱在市區附近可能會引起不必要的麻煩，讓他相當納悶，貼文曝光引起了網友的熱烈討論。

Japhub日本集合 ・ 22 小時前
60歲李麗珍從感情波折中好好自觀，曾覺得戀愛大過天到回首愛情的勇氣：爛桃花是上天給我的磨練

60歲李麗珍從感情波折中好好自觀，曾覺得戀愛大過天到回首愛情的勇氣：爛桃花是上天給我的磨練

李麗珍確是從小美到大，由小時Baby Fat的「珍妹」，到今個月「登六」，仍是漂亮的女士。桃花不絕，初出道就成為萬千觀眾的夢中情人，自認戀愛腦的她，在經歷離婚後，加多上了人生歷練，似乎獲得回首的勇氣，也得出更寶貴的戀愛觀，值得不同年紀的女性參考。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
向華強爆古天樂為拍《尋秦記》一度陷入財政危機 出面尋求協助：再虧下去要睡天橋底

向華強爆古天樂為拍《尋秦記》一度陷入財政危機 出面尋求協助：再虧下去要睡天橋底

電影版《尋秦記》自除夕上映以來好評滿滿，電影公司於前日（6日）公布《尋秦記》喺港澳票房累計逾4,500萬，打破2024年《破•地獄》創下嘅紀錄，成為歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍。近日，影壇大亨向華強喺社交平台公開《尋秦記》嘅幕後故事，透露主演兼監製古天樂為咗成就呢部心血之作，曾一度陷入財政危機。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳妍希搣甩「小籠包」污名　成功還原15年前「沈佳宜」

陳妍希搣甩「小籠包」污名　成功還原15年前「沈佳宜」

【on.cc東網專訊】台灣女星陳妍希主演的內地劇集《狙擊蝴蝶》口碑、收視不俗，連帶人氣亦攀升，這陣子不時接活動密密賺的她，日前以紅噹噹裝束出席護膚品牌晚宴活動的她，事後社交平台PO了多張美照，一身紅白旗袍晚禮服示人的她，配以長辮盤繞造型優雅脫俗，引發網民熱議。

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
林盛斌打爛獎座 吳家樂鄧兆尊質疑自製效果 再踢爆「被撮合姻緣」女星同Bob根本唔熟

林盛斌打爛獎座 吳家樂鄧兆尊質疑自製效果 再踢爆「被撮合姻緣」女星同Bob根本唔熟

TVB《萬千星輝頒獎典禮》星期日喺澳門舉行，當晚其中一個亮點應該係獲頒最佳男主持嘅林盛斌Bob，喺得獎致詞時一時激動，將手上嘅獎座拍落頒獎台，點知獎座應聲一分為二，令全場嘩然。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
網上熱話｜父親愛車任兒子塗鴉 網民稱「好欣賞你嘅豁達」 車主有回應

網上熱話｜父親愛車任兒子塗鴉 網民稱「好欣賞你嘅豁達」 車主有回應

不少車主一直擔心自己的愛車被劃花刮傷，惟若成為「塗鴉畫板」，會否當場震怒？近日有網民在街頭發現一架紅色私家車被黑色箱頭筆畫滿公仔、圖案及文字，疑是車主被家中小童塗鴉。有關照片被上傳於社交平台Threads，樓主直言「想同呢位爸爸講聲好欣賞你嘅豁達」，及後有疑似車主「現身」向樓主回應，後者代為發言「佢話只要一對仔仔開心就

am730 ・ 20 小時前
一周星星 ｜曾志偉暢談五年總經理任期得失感受「我冇諗過我咁鬼冇用」

一周星星 ｜曾志偉暢談五年總經理任期得失感受「我冇諗過我咁鬼冇用」

娛樂訪談節目《一周星星》第五集嘉賓，是在早前舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》中榮獲「萬千光輝榮譽傳奇」獎項的曾志偉，本集主持更是由志偉親自欽點的「最佳主持」黎芷珊。

Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
港鐵老翁揮拳案｜事主期望法律懲罰　獲親友支持勇敢尋公義 據了解72歲男落網｜Yahoo

港鐵老翁揮拳案｜事主期望法律懲罰　獲親友支持勇敢尋公義 據了解72歲男落網｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】港鐵列車日前發生一宗老翁揮拳襲擊女乘客事件。事主李小姐向《Yahoo 新聞》表示，今日（9日）下午 3 時許致電黃大仙警署查詢案件進度時，獲悉涉事通緝人士已歸案。據了解，一名 72 歲男子今日到警署自首。

Yahoo新聞 ・ 19 小時前
楊偲泳激罕PO與張振朗合照 嘉年華玩樂大曬戰利品展露滿足笑容

楊偲泳激罕PO與張振朗合照 嘉年華玩樂大曬戰利品展露滿足笑容

張振朗與楊偲泳（Renci）於2019年被網民踢爆著情侶衫遊日本拍拖，及後公開戀情，二人一直愛得低調，不過偶然都會喺社交平台小放閃一下，例如楊偲泳喺去年情人節上載「男友視角」照片，寫道：「角色限定 售完即止！」，令張振朗宣示主權留言：「我買！」。二人拍拖6年，早已融入朋友圈，張振朗都會帶楊偲泳出席好友飯局；近日，二人與一班朋友到嘉年華玩樂，楊偲泳更罕有地於IG限時動態分享與張振朗和朋友嘅合照。

Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
據報日本首相高市早苗擬考慮解散眾議院 圓匯急跌

據報日本首相高市早苗擬考慮解散眾議院 圓匯急跌

日本《讀賣新聞》周五報道，首相高市早苗周五開始研究解散眾議院的可能性。若成事，眾議院選舉料於2月上旬至中旬舉行投票。

AASTOCKS ・ 13 小時前
【惠康】買4支Darlie牙膏送總值$359禮品、$22換2包蟹黃小籠包（即日起至15/12）

【惠康】買4支Darlie牙膏送總值$359禮品、$22換2包蟹黃小籠包（即日起至15/12）

買4支Darlie全亮白酵素牙膏，即送總值$359豐富禮品

YAHOO著數 ・ 1 天前
特朗普可以如何「拿下」格陵蘭？

特朗普可以如何「拿下」格陵蘭？

美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）想要拿下格陵蘭——而白宮已確認，一切選項都在考慮之中，包括使用武力。 雖然軍事行動只是眾多經濟與政治選項之一，但由於這將是北約成員國之間的攻擊，此舉將對北約構成夢魘般的場景，甚至可能是一個生存危機。 特朗普一再聲稱格陵蘭「對美國國家安全至關重要」，並毫無證據地宣稱該地「到處都是俄羅斯和中國的船隻」。 在美國、英國和丹麥專家的協助下，我們探討總統可能考慮的各種選項，以及每個選項可能的理由。 ...

BBC News 中文 ・ 1 天前
吳煒倫強勢力作《夜王》最新預告出爐 黃子華鄭秀文教你「坐客」尋歡

吳煒倫強勢力作《夜王》最新預告出爐 黃子華鄭秀文教你「坐客」尋歡

億萬票房導演吳煒倫繼《毒舌大狀》之後，執導第二部力作《夜王》強檔賀歲，與眾尋歡迎馬年，電影公司今日釋出最新預告，活色生香，紙醉金迷，黃子華、鄭秀文（Sammi）率一眾艷麗女公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤等夜夜笙歌，閃耀舞場，讓大家置身風月場中，盡享溫柔鄉。繼早前率先登場的「東日夜總會」台柱亮麗曝光後，新一組高質女公關香艷蒲頭，身材玲瓏浮凸，有前有後，極具看頭！一於盡興笑迎新歲。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
別只會買化妝品、藥品！網友推薦日本必買藥妝Top10，１物超便宜又耐用

別只會買化妝品、藥品！網友推薦日本必買藥妝Top10，１物超便宜又耐用

到日本旅遊，除了賞櫻、泡湯、吃美食之外，「藥妝店」更是觀光客必逛的重點行程！從保養、彩妝品到身體不適時的應急藥品，日本藥妝以高CP值、選擇多元又好入手著稱，讓許多旅客一逛就忍不住大肆採購、行李箱瞬間裝

食尚玩家 ・ 23 小時前
有種好友叫「宣萱與古天樂」，男女間無純友誼嗎？看到他們的互動都會心微笑了

有種好友叫「宣萱與古天樂」，男女間無純友誼嗎？看到他們的互動都會心微笑了

《尋秦記》電影上映，宣萱與古天樂經常一起出席宣傳。鏡頭前他們的交流大家都看得津津樂道，私下他們的互動更是「甜到甩牙」。日前戲裡面飾演項寶兒的朱鑑然，發布一條古天樂幫宣萱用風筒吹頸止痛的短片，並寫著：「Jessica脖子痛，古爹爹說可以用吹風機吹暖頸脖…」影片瞬間在Threads上變成熱話，亦有網民指他們的互動如「老夫老妻」，想他們原地結婚。在他們身上看到，友情原來可以比愛情更甜！

Yahoo Style HK ・ 22 小時前
【UNIQLO】春色新裝 保暖單品低至 $79（即日起至15/01）

【UNIQLO】春色新裝 保暖單品低至 $79（即日起至15/01）

Uniqlo今期限定優惠春色新裝，男女都可以著嘅防風外套、長褲，同埋一家大細嘅HEATTECH極暖系列，與大家溫暖過冬！

YAHOO著數 ・ 23 小時前
陳志被捕︱押解回國畫面曝光　穿囚服黑布蒙頭雙手上銬　神情憔悴面容落魄︱有片︱Yahoo

陳志被捕︱押解回國畫面曝光　穿囚服黑布蒙頭雙手上銬　神情憔悴面容落魄︱有片︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】太子集團創辦人兼董事長陳志近日被捕，中國公安部今日（8 日）公布最新畫面，顯示陳志由柬埔寨金邊押解回中國時的情況。畫面可見，陳志在多名特警看守下步下飛機，雙手被鎖上手銬，期間一度被套上黑色頭套，下機後由人員移除，神情明顯憔悴。

Yahoo新聞 ・ 1 天前