「女神異聞錄」系列30週年紀念！「30th Anniversary Persona Symphonic Concert」即將舉辦！

為紀念「女神異聞錄」系列30週年紀念，決定舉辦涵蓋包括衍生作品系列所有作品的交響爵士管弦樂音樂會「30th Anniversary Persona Symphonic Concert」！

將於東京與京都兩座城市舉行六場。

「30th Anniversary Persona Symphonic Concert」即將舉辦！

為紀念超人氣遊戲「女神異聞錄」系列30週年，確定舉辦交響爵士管弦樂團音樂會「30th Anniversary Persona Symphonic Concert」！

由包含薩克斯風的完整管弦樂編制所呈現，採用變則性交響爵士樂團編制，將演奏包括衍生作品在內的系列作品全數曲目。

後續消息及詳細資訊請參閱公演特設網頁。

公演日程表

本次音樂會將在東京和京都兩個城市舉行，共六場演出。

東京場１ 白天場次

時間: 2026年4月11日(六)

會場: 文京CIVIC Hal大廳

開場: 12點30分

開演: 13點30分(預計16點00結束)

曲目: 選自「女神異聞錄Persona」系列之「女神異聞錄４」以及「女神異聞錄３」

東京場１ 晚場

時間: 2026年4月11日(六)

會場: 文京CIVIC Hal大廳

開場: 17點00分

開演: 18點00分(預計20點30結束)

曲目: 選自「女神異聞錄：夜幕魅影」之「Ambitions and Visions」、選自「女神異聞錄２罪」與、「女神異聞錄２罰」、選自「女神異聞錄５」

京都場１ 白天場

時間:2026年4月18日(六)

會場: 京都音樂廳 大廳

開場: 13點00分

開演: 14點00分(預計16點30結束)

曲目: 選自 「女神異聞錄5 戰略版」之「Revolution in your Heart」、「女神異聞錄３ Reload」、選自「女神異聞錄４」

京都場１ 晚場

時間:2026年4月18日(六)

會場: 京都音樂廳 大廳

開場: 17點30分

開演: 18點30分(預計21點00結束)

曲目: 選自「女神異聞錄5 亂戰：魅影攻手」之「You Are Stronger」、「女神異聞錄Persona」、選自「女神異聞錄５」

東京場2

時間: 2026年4月30日(四)

會場: 新宿文化中心 大廳

開場: 17點00分

開演: 18點00分(預計20點45結束)

曲目: 選自「女神異聞錄Persona」、「女神異聞錄３ Reload」、選自「女神異聞錄４」

東京場3

時間: 2026年5月1日(五)

會場: 新宿文化中心 大廳

開場: 16點30分

開演: 17點30分(預計20點15結束)

曲目: 選自 「女神異聞錄5 亂戰：魅影攻手」之「You Are Stronger」、選自「女神異聞錄２罪」與「女神異聞錄２罰」、選自「女神異聞錄５」

票務資訊

門票現正透過eplus開放售票網最快優先預售中。

售票網站最速優先預售受理時間為 2026年1月8日(四)17點00分〜1月19日(一)23點59分 。

票價如下。

日夜曲目通票（SS席預定）＋特典：22,000日圓＋服務費660日圓

SS區座位: 12,000日圓＋服務費660日圓

S區座位: 10,000日圓＋服務費660日圓

A區座位: 8,000日圓＋服務費660日圓

B區座位: 7,000日圓＋服務費660日圓

學生區座位: 5,000日圓＋服務費660日圓

日夜曲目通票適用公演僅限2026年4月11日(六)的東京場與2026年4月18日(六)的京都場。

音樂會公演概要 30th Anniversary Persona Symphonic Concert 2026年4月11日(六): 文京CIVIC Hal大廳

2026年4月18日(六): 京都音樂廳 大廳

2026年4月30日(四): 新宿文化中心 大廳

2026年5月1日(五): 新宿文化中心 大廳 Grand Philharmonic Tokyo(東京場)

Grand Philharmonic Kyoto(京都場) 山本 和哉 海沼 KIKINA、湖東 HITOMI、庄司 燦、和仁 將平