「女神異聞錄５: The Phantom X」與秋葉原聯乘！將有期間限定原創貼紙和P5X鯛魚燒等

為了紀念新城市「秋葉原」推出，「女神異聞錄５: The Phantom X」(下稱「P5X」)正進行真實聯乘活動！

在本次聯乘活動中，將在 真正的秋葉原 進行各種活動。

為了慶祝「P5X」中新城市「秋葉原」的推出，現實中的秋葉原將舉辦大規模聯乘活動，讓粉絲們盡情享受！

將在秋葉原100間商店派發限量版貼紙，將在「GiGO鯛魚燒秋葉原店」售賣「P5X鯛魚燒」、將在Darts Live商店派發遊戲內道具、以及還將展示廣告彩繪車和大型廣告，以妝點城市。

將在秋葉原100間商店派發限量版貼紙

「P5X」秋葉原100店舗

2026年1月26日(一) ～ 2月27日(五)期間，將狂秋葉原約100間參與活動的商店派發活動限定貼紙。

只須在參與活動的商店購物，每次交易即可獲得原始貼紙1張，貼紙種類共6種，隨機派發。

獲得貼紙的條件(購買指定金額等)可能因商店而異，敬請留意。

スタンドパネル

また対象店舗はアニメショップやレストラン、エンターテインメント施設など多岐にわたり、一部店舗にはキャラクターのスタンドパネルも設置されます。

全店舗リストとマップはP5X公式サイトから確認できます。

「GiGOのたい焼き秋葉原」で限定「P5X焼き」が登場

コラボたい焼き「P5X焼き」

「主人公」「ルフェル」「シチくん」をモチーフにした、数量限定コラボたい焼き「P5X焼き」が「GiGOのたい焼き秋葉原」で販売。

1点購入ごとに、デザイン全15種のオリジナルコースターがランダムで1枚付いてきます。

価格: 600円(税込)

開催期間: 2026年2月15日(日)まで

店舗: GiGOのたい焼き秋葉原

また、「P5X焼き」と同じ絵柄のオリジナルコースターが付くドリンクが全国22店舗でも発売されますとのことです。

詳細は、GiGOグループのお店情報サイトをご確認ください。

ダーツライブ店舗でゲーム内限定テーマをGET

「P5X」×ダーツライブ タイアップ

秋葉原エリアのダーツライブ対象店舗でゲームを利用すると、ゲーム内で使える「秋葉原エリア限定テーマ」のシリアルコードがもらえます。

配布物: 「秋葉原エリア限定Ver.」テーマ シリアルコード

開催期間: 2026年2月12日(木)まで

対象店舗は以下の10店舗となります。

REGALO 秋葉原駅前店

BAGUS-バグース-秋葉原

ダーツハイブ 秋葉原店

ダーツ&スポーツバー バーリズム秋葉原電気街店

LOOP秋葉原メイド&ダーツバー

ダイニングダーツバーBee 秋葉原店

SILKHAT秋葉原

EXBAR TOKYO plus 秋葉原

GiGO 秋葉原5号館

快活CLUB 秋葉原駅前店

街を彩るラッピングトラックと街頭大型広告

「P5X」ラッピングトラックと街頭大型広告

秋葉原や渋谷の街を「P5X」ラッピングトラックが走行。

さらに、秋葉原エリアの6箇所にキャラクターデザインの大型広告が掲出され、場所ごとに異なるキャラクターを見ることができます。

ラッピングトラック: 2026年2月3日(火)まで

街頭大型広告: 2026年2月5日(木)まで

P5Xと秋葉原コラボの詳細は「P5X」ハーフアニバーサリースペシャルサイトをご確認ください。