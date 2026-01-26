錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
「女神異聞錄５: The Phantom X」與秋葉原聯乘！將有期間限定原創貼紙和P5X鯛魚燒等
為了紀念新城市「秋葉原」推出，「女神異聞錄５: The Phantom X」(下稱「P5X」)正進行真實聯乘活動！
在本次聯乘活動中，將在 真正的秋葉原 進行各種活動。
為紀念新城市「秋葉原」在「P5X」中的實裝，將舉辦一場大規模現實聯乘活動。
◤🎩「リアル」秋葉原を探索しよう🎩◢
P5X秋葉原エリア解放を記念して、
リアル秋葉原にP5Xが登場✨
①秋葉原エリア100店舗タイアップ
②「GiGOのたい焼き秋葉原」コラボ
③ダーツライブコラボ 秋葉原限定企画
④街中で発見！？ 『P5X』ラッピングトラック＆街頭大型広告
#P5XJP pic.twitter.com/bT4Ft5irVv
— 【P5X公式】ペルソナ５: The Phantom X (@P5X_Official_JP) January 23, 2026
為了慶祝「P5X」中新城市「秋葉原」的推出，現實中的秋葉原將舉辦大規模聯乘活動，讓粉絲們盡情享受！
將在秋葉原100間商店派發限量版貼紙，將在「GiGO鯛魚燒秋葉原店」售賣「P5X鯛魚燒」、將在Darts Live商店派發遊戲內道具、以及還將展示廣告彩繪車和大型廣告，以妝點城市。
將在秋葉原100間商店派發限量版貼紙
2026年1月26日(一) ～ 2月27日(五)期間，將狂秋葉原約100間參與活動的商店派發活動限定貼紙。
只須在參與活動的商店購物，每次交易即可獲得原始貼紙1張，貼紙種類共6種，隨機派發。
獲得貼紙的條件(購買指定金額等)可能因商店而異，敬請留意。
また対象店舗はアニメショップやレストラン、エンターテインメント施設など多岐にわたり、一部店舗にはキャラクターのスタンドパネルも設置されます。
全店舗リストとマップはP5X公式サイトから確認できます。
「GiGOのたい焼き秋葉原」で限定「P5X焼き」が登場
「主人公」「ルフェル」「シチくん」をモチーフにした、数量限定コラボたい焼き「P5X焼き」が「GiGOのたい焼き秋葉原」で販売。
1点購入ごとに、デザイン全15種のオリジナルコースターがランダムで1枚付いてきます。
価格: 600円(税込)
開催期間: 2026年2月15日(日)まで
店舗: GiGOのたい焼き秋葉原
また、「P5X焼き」と同じ絵柄のオリジナルコースターが付くドリンクが全国22店舗でも発売されますとのことです。
詳細は、GiGOグループのお店情報サイトをご確認ください。
ダーツライブ店舗でゲーム内限定テーマをGET
秋葉原エリアのダーツライブ対象店舗でゲームを利用すると、ゲーム内で使える「秋葉原エリア限定テーマ」のシリアルコードがもらえます。
配布物: 「秋葉原エリア限定Ver.」テーマ シリアルコード
開催期間: 2026年2月12日(木)まで
対象店舗は以下の10店舗となります。
REGALO 秋葉原駅前店
BAGUS-バグース-秋葉原
ダーツハイブ 秋葉原店
ダーツ&スポーツバー バーリズム秋葉原電気街店
LOOP秋葉原メイド&ダーツバー
ダイニングダーツバーBee 秋葉原店
SILKHAT秋葉原
EXBAR TOKYO plus 秋葉原
GiGO 秋葉原5号館
快活CLUB 秋葉原駅前店
街を彩るラッピングトラックと街頭大型広告
秋葉原や渋谷の街を「P5X」ラッピングトラックが走行。
さらに、秋葉原エリアの6箇所にキャラクターデザインの大型広告が掲出され、場所ごとに異なるキャラクターを見ることができます。
ラッピングトラック: 2026年2月3日(火)まで
街頭大型広告: 2026年2月5日(木)まで
P5Xと秋葉原コラボの詳細は「P5X」ハーフアニバーサリースペシャルサイトをご確認ください。
©Perfect World Adapted from Persona5 ©ATLUS. ©SEGA.
