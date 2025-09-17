女神配對計劃︱細John姜卓文被鬧hurt爆關嘉敏 承認互有火花 形容自己「貪心貪玩」

TVB戀愛綜藝《女神配對計劃 》星期日晚播出大結局，5位女神當中選擇單身嘅關嘉敏Carman，反而成為節目焦點。Carman喺終極表白前同求愛者之一姜卓文（細John）見面，明言鍾意對方，但理解細John未準備投入新關係。但到最後關頭，Carman含淚決定都係選擇單身，對於細John以及另一追求者Matthew，更形容「一個對的人、錯的時間；同一個錯的人、對的時間。我知道Matthew你同我性格相差好遠，但你會陪我笑，做好多傻嘢……我知道你真係一個筍盤，但我唔可以對你咁唔公平，因為我知道我個心喺第二個度」。

女神配對計劃中，Carman含淚決定選擇單身

細John被鬧爆未ready就參加戀綜

節目播出後，細John成為眾矢之的，唔少人鬧佢未準備好迎接下段關係就參加戀愛綜藝節目，令關嘉敏hurt爆。細John日前接受玄學家雲文子訪問，被問到「未ready就參加戀綜」有冇矛盾，細John都直認不諱，但強調參加節目唔係為咗曝光，事前亦冇估計過節目反應咁爆。細John解釋拍攝時間係年初，當時唔抗拒有新關係，但到海選入圍後，事業反而忙起來，要同時兼顧煮食節目、podcast同埋《女神配對計劃 》拍攝，令佢未能投入節目中嘅約會。幾樣工作一齊做，細John都認自己貪心貪玩，所以不時喺藝人、廚師、設計、音樂幾方面彈出彈入。

姜卓文日前接受玄學家雲文子訪問

姜卓文 細John

關嘉敏喺鏡頭前表白，細John都坦言同Carman有火花有感覺，對於未來同Carman有冇機會發展佢就話why not，因為大家都好理解喺娛圈嘅工作，而且有默契。細John更指自己過去係「戀愛腦」，上一段關係維持咗差唔多3年，但近期幕前工作有起色，令佢認為要好好把握，而家反而唔會衝動投入新關係。

細John 曾參加ViuTV《全民造星2》

