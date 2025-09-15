女神配對計劃︳曾展望霸氣嘴葉蒨文 2位女神配對失敗 關嘉敏爆喊嘆細John「錯的時間對的人」

TVB戀愛綜藝《女神配對計劃 》尋晚播出大結局，5位女神葉蒨文（Sophie）、關嘉敏（Carman）、梁敏巧（Maggie）、羅毓儀（Yuki）及李芷晴（Stephanie）情歸何處終於有答案，當中成功配對嘅3位，選擇唔算出人意表，反而選擇單身嘅關嘉敏，表白心跡嘅獨白就好觸動人心。

尋晚嘅「終極配對」喺十足婚禮場地嘅禮堂進行，備受睇好嘅葉蒨文同追求者曾展望(GM)當然配對成功。GM喺最後告白時，提到如果之前嘅溜冰約會已經係最後一次見面，「我稍為幻想下就已經空白一片，我唔想生活入面冇咗你」。之後葉蒨文有10秒時間行去心儀男士身後，但係佢同第一集一樣，話咁快就揀咗GM。「我想用最快速度轉向你……之前我可能有猶疑，但我想話俾你聽我唔會再猶疑。我希望嚟緊，我哋人生面仲有好多約會，好嗎？」曾展望立即笑晒，再接連3次講「我愛你」，然後向Sophie講「之後做我女朋友，等我錫你保護你」，未等葉蒨文回應就一吓嘴埋去，令全場high爆。

另外2位女神梁敏巧同羅毓儀，都一如估計接受大熱追求者。梁敏巧同律師劉啟進（Matt）早前被影到一齊睇演唱會兼消夜直落，尋晚節目中梁敏巧喺十秒考慮時間嘅最後關頭先轉身表態，Maggie亦表示希望喺節目外繼續了解，更大讚Matt性格幾得人鍾意。而羅毓儀同「王浩信2.0」林俊其（Kris）呢一pair就差唔多同一時間轉身，不過羅毓儀隨後話唔想要單方面受照顧，而係互相扶持嘅關係。後來林俊其錫咗羅毓儀面珠一啖，好sweet。

另外2位女神選擇單身，李芷晴未有接受林焌堯Jacob，佢話係因為節目而了解自己更多，過去未夠了解就展開關係，自言未識得愛自己，所此唔想貿貿然做決定。至於關嘉敏同姜卓文細John呢一對就多多波折，Carman喺終極表白前同細John見面，明言理解細John未準備投入新關係，「即使我有幾鍾意你，最後我都係會支持你」，更直言細John喺佢心目中有個位置。Carman同細John都坦言雙方好投契，但到最後關頭，Carman決定都係選擇單身。Carman當時心情相當激動仲爆喊，對於細John以及另一追求者Matthew，更形容「一個對的人、錯的時間；同一個錯的人、對的時間。我知道Matthew你同我性格相差好遠，但你會陪我笑，做好多傻嘢……我知道你真係一個筍盤，但我唔可以對你咁唔公平，因為我知道我個心喺第二個度。」Carman向未有轉身表態嘅細John表示「冇諗過我同你係咁夾，但我地係有緣無份……多謝你令我咁主動鍾意一個人。」

