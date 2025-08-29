經常頭暈天旋地轉？物理治療助你尋回「平衡感」
女神配對計劃︳百萬律師劉啟進post梁敏巧童年「合照」官宣得米？網友笑「準備緊擺酒用嘅成長片段」
TVB《女神配對計劃》節目中早前拍攝完畢，不過似乎堅係令幾對男女感情突飛猛進，即使節目未播晒，羅毓儀、葉蒨文等女神都被網民見到同節目中嘅追求者出街。另一位女神梁敏巧Maggie，喺節目中被網民指「專吼才俊」，但佢同年薪百萬嘅律師劉啟進(Matt）又的確越睇越襯。日前有傳媒影到梁敏巧同劉啟進結伴去睇G.E.M演唱會，完show之後仲去跑馬地食宵夜，更指Matt搭住Maggie膊頭，似乎有啲嘢！
節目中擺明喺梁敏巧嘅幾位追求者中佔有優勢嘅劉啟進，直情係如入無人之境，尋晚仲喺社交平台貼出多張同Maggie喺節目中嘅合照，以及自行合成嘅童年合照，並寫道「雖然遲咗禁多年先見，但係總算遠距離同你一齊翹過腳同黑過面，同埋陪你感受過一齊着校服嘅日子」，最後仲祝梁敏巧七夕快樂，同官宣戀情放閃有咩分別？
網民睇見梗係起哄，有人話「通常摷返啲舊相都係準備緊結婚擺酒用嘅成長片段」，Matt就詐傻話「係咁㗎咩？」；亦有網民推測Matt同Maggie「疑似成功了」、「原地結婚吧」、「睇黎米都熟」，怕且大家等唔切睇結局了。
