玩手機如廁易坐太久 痔瘡風險增 46%
女神配對計劃 最後告白 ｜極珍貴被刪畫面曝光 林俊其為照顧醉酒Yuki 捧住超巨垃圾桶四圍走勁爆Sweet
由林盛斌（Bob）擔任金牌媒人兼主持的無綫熱播戀愛綜藝真人騷將於下周一（8日）起一星期播出六集結局篇《女神配對計劃 最後告白》。
根據之前播出的《最後告白》預告片，12位求愛勇者／男同學將向心儀女神說出「十年後的深情告白」，而近乎全數女神的觀後反應都離不開爆喊，令不少網民肉緊又期待。昨日（4日），製作組率先播出了羅毓儀Yuki組兩位勇者—林俊其（Kris）及Cyrus的時間囊深情告白，當中Kris「十年後的家的承諾」，獲網民洗版式留言嗌感動，皆因既有紮實的承諾，亦滿載了對Yuki的溺愛。Kris全文節錄如下：「十年後，我會笑得多咗，我會變成陽光男孩，因為你十年前同我講過話鍾意我笑，我都好鍾意睇到你笑…同埋十年後，我諗你應該飲咗幾千萬壼咖啡，因為你曾經同我講話想飲咖啡，依家已經變成咗每日一杯，同埋（每日）一個早餐，因為你講過你唔係好識煮嘢食，等我煮畀你食，同埋之後可能我哋會研究好多唔同嘅新菜式，因為你同我講過好想試我唔同嘅菜式，叫我煮多啲，咁你就應該做咗我十年嘅白老鼠喇。」
「同埋我哋十年後應該會成為視帝視后，因為我哋呢十年不斷一齊研究，成為咗對方嘅演戲導師，你嘅作品，我會每晚同你一齊去諗唔同嘅橋。最後我想同你講，十年後，我哋可能會有一個屬於我哋嘅家，因為你同我講過你想有一個屬於你嘅地方，呢個地方係畀你遮風擋雨，同畀你知道原來仲有好多地方係可以保護到你。」
憑高質感、超真誠「愛的告白」贏盡網民支持的Kris，昨晚獲曾展望GM邀請與節目監製聯合開Live，大爆《女神》幕後不為人知的二三事！原來Yuki在Dating Camp期間由於意外喝醉，Kris為了照顧Yuki，拿著大型垃圾桶追著Yuki很久很久，暖男度爆燈，Kris笑言當時情景勁難忘：「其實王菲都喺度嘅，嗰時佢話要去廁所，咁我哋咪跟實佢，點知途中佢話唔舒服，想嘔，我咪即刻睇吓附近有咩，點知乜都冇，跟住見到有勁大嘅垃圾桶，我咪一路拎住個垃圾桶一路跟住佢，嗰幕真係好正。」官方今日發布了相關被刪畫面，鏡頭所見，Kris全程全神貫注地拿著大型垃圾桶「追蹤」著Yuki，一見Yuki有異動即將垃圾桶推向前，細心及暖男到不得了！
GM則坦認自己從未試過這樣追求一位女孩，證明了Sophie是他愛情路上的唯一，極度浪漫，GM：「我好少為追一個女仔而追一個女仔，通常都係自然一齊，大班人一齊玩時，你會feel到同邊個夾架嘛。我好少可指名道姓咁表達心意，好少做咁多…大家睇節目睇落去就會明。」GM又自爆拍攝三角枱飯局當晚，其實還未正式玩遊戲前，心情十分緊張忐忑：「我喺出面（等埋位時）行咗三、四十個圈，喺度來回踱步諗要講啲咩，因為我又唔係完全唔識佢，但到底講咩好啲呢？」席間有不少網民好奇GM及Kris上節目原因，GM直率謂：「得一個原因咋嘛，咪就係為咗個女神咯！」另一個不為人知小秘密，是原來拍完三角枱飯局後，Sophie因有感GM表現太緊張，一度向製作組求情盡量避免將GM太緊張的鏡頭剪出街，原因只是純粹想保護作為同事的GM，相當體貼又Sweet，GM知道實情後亦一臉冧樣。
其他人也在看
熱氣球節︳苦主何小姐狂爆金句網民勁like 原來係美食KOL 澄清受訪身旁男士唔係老公
香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，但《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
美國經濟點？十蚊店三分二顧客年薪逾10萬美元！
在美國經濟陰晴不定之際，美版「十蚊店」的生意反映美國人如何應對。Yahoo財經 ・ 1 小時前
熱氣球節甩轆變「放風箏」 港人慨嘆花千零蚊飛日本更好
中環熱氣球節甩轆惹眾怒，港人批「高價低質」寧願北上或遊日消費。零售數據雖連升三月，增幅有限，本地經濟長期承受消費外流壓力。Yahoo財經 ・ 7 小時前
爆一爆｜「呃食男」帶挈 直擊當旺文華廳（Louise）
香港高級食肆沉寂之時，多得「呃食男」懷疑騙女網友在中環文華酒店內的文華廳，食咗餐$8萬蚊飯局，為香港唔少飲食男女帶來歡樂、花生散落一地。食家們都生猛起來，不再是黐黐呆呆坐埋一枱了。Yahoo財經專欄 ・ 2 小時前
Giorgio Armani逝世享壽91歲，意大利傳奇時裝設計大師語錄：真正的優雅不代表引人矚目，而是令人難忘
意大利時尚設計大師Giorgio Armani於2025年9月4日逝世，享壽91歲。他以優雅簡約的風格重新定義了現代時尚，創立了極具影響力的Armani品牌王國。Yahoo Style HK ・ 16 小時前
徐子淇劇透中環大劇院 將撼動五大劇院
「千億新抱」徐子淇為時尚雜誌拍攝封面，訪問中提到恒地中環地標項目將設置全港首個百老匯式大劇院。現在香港力谷盛事經濟，新增頂尖表演場地確係好事。不過中環大劇院崛起又會帶來競爭，有五大本地劇院或會受到衝擊。Yahoo 地產 ・ 23 小時前
Jennie同款Chanel「千金氣質」配飾：秋冬必備畫家帽、絲巾、頭箍盤點
由「人間香奈兒」Jennie親身演繹的Chanel 2025/26秋冬預告系列，以巴黎街頭混搭90年代慵懶風格掀起話題，其中今季的配飾亦令人眼前一亮！從復古頭飾到多變絲巾，每件都兼具實用性與造型感，絕對是細節控的秋冬必收神器！Yahoo Style HK ・ 1 天前
46歲孔劉驚人逆齡少年近照獲大讚 不似大叔似小鮮肉！4大凍齡習慣比初出道更年輕
在韓國演藝圈說到凍齡代表，孔劉必定榜上有名。即使年過四十，他的外貌依舊如同初出道時般帥氣，甚至更顯年輕！早前，他上載的一組照片再次引發熱議，許多粉絲大讚他怎麼看都不像40多歲的中年男星，反而像剛走出校園的大學生。到底他是如何保持十年如一日的年輕帥氣容貌？以下即揭開他的日常凍齡秘技！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
無印良品中國放下身段「一齊捲」開25元店 山寨貨今次有難？
早前在中國商標案終極敗訴的MUJI（無印良品），表示仍會在中國繼續經營，稱事件對其影響不大。2005年首度來華的MUJI，屢次被指品質不合符中國標準，又失去了經典商標，為何還對中國市場充滿信心？翻查業績資料，原來中國已經成為MUJI在日本以外的第二大市場，最新銷售逆市大幅增長，反映消費者心水清，MUJI無懼失去商標。此外，MUJI中國亦終於決定放下身段「一齊捲」，將轉走平價路線，日後中國製直接賣中國，引入賣25元人民幣一件貨品的分店開到民生區，反映山寨貨將大難臨頭Yahoo財經 ・ 10 小時前
黃澤鋒女兒小黃妃升呢小學生 校服造型超可愛 網民: 笑起來似足爸爸
58歲黃澤鋒與太太陳麗麗於2010年結婚，2019年以52歲高齡下女兒黃熙恩（小黃妃），今年5月宣布透過人工受孕懷上第二胎，預產期將喺9月。小黃妃除咗升呢做家姐，日前亦已升上小一。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
Tod's鞋限時低至24折！返工豆豆平底鞋減至$1XXX／人氣皮革樂福鞋折後平了$3,538
創立於1940年的意大利品牌Tod's，其家族Diego DellaValle已經有近百年的製鞋歷史。當中最為人熟悉的鞋款，一定是憑戴安娜王妃一穿成名的豆豆鞋 (Gommino)，直至現在都是不少OL的必備返工鞋之一。Tod's鞋堅持所有工序都是百份百Made in Italy，高品質固然價錢都不便宜，一對Tod's豆豆鞋入門款價錢都要四千元起跳，絕對不是可以隨便入手。各位OL有好機會了！Yahoo購物專員發現Mytheresa減價區有不少Tod's鞋特價，還有限時折上折優惠，低至24折入手Tod's平底鞋，人氣返工豆豆鞋、Mary Jane鞋款、樂福鞋都有平，不過不少鞋款碼數開始斷碼，絕對是手快有手慢無的節奏！Yahoo Style HK ・ 1 天前
張柏芝任林家謙演唱會嘉賓曝揀歌原因 自嘲冇才華只有一首歌紅：顏值我還是有的
45歲張柏芝嘅近年轉戰內地發展，久未喺香港露面嘅佢驚喜亮相林家謙紅館演唱會，成為第9場「盲盒」嘉賓。張柏芝穿起薄紗裙裝，以孖辮造型出場，與林家謙合唱代表作《任何天氣》及《留給最愛的說話》，勾起現場觀眾及網民嘅回憶。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
徐子淇「復出」影封面照 引網上熱議造型 有網民為其平反：師兄清潮穿越嚟？
人稱「千億新抱」嘅徐子淇，最近成為時尚雜誌Vogue香港版9月號封面人物。身為恒基地產聯席主席李家誠嘅太太，徐子淇喺專訪入面仲提及自己有份參與構思恆地喺中環嘅項目The Henderson，並透露中環新海濱用地將以「橋」為概念Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
41歲李蘢怡大曬比堅尼泳照 盡騷玲瓏浮凸好身材
現年41歲嘅李蘢怡，2000年以模特兒身份出道，後來轉做歌手，曾與陳文媛（Bobo）合唱地鐵廣告歌《時光中飛舞》，推出過個人專輯《Tiffany Lee E.P.》，憑《夜遊杜拜》爆紅，不過熱潮減退後便無以為繼，轉換跑道擔任演員，出演過《鍾無艷》、《金雞》、《大丈夫》及《雀聖2自摸天后》等電影。可惜，2006年選擇與電影公司解約，李蘢怡曾坦言入行多年欠缺運氣，無可能白等機會來臨，加上經歷太多唔開心事情於是退出娛樂圈。之後佢以本名李宜錚轉職珠寶公司擔任傳銷和公關工作，又前往英國修讀藝術學位課程，最後以英國著名學府皇家藝術學院（Royal College of Art）珠寶設計相關碩士學位畢業。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
盛品儒遺孀蔡一鳳指女兒常哭掛念爸爸 自己仍堅強撐起全家
亞視前高層盛品儒（James）於8月18日養和醫院病逝，終年48歲，遺下太太蔡一鳳與一對龍鳳胎。蔡一鳳在個人平台中分享自己的女兒常說掛念爸爸Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
電動車末日？稅免結束後Tesla等銷售恐腰斬
本月底終止聯邦電動車稅務抵免後，Tesla(TSLA)、通用汽車、福特等車廠勢將面臨沉重壓力。一名對行業具深入了解的分析師預期，美國電動車銷量相較目前水平或將腰斬。Yahoo財經 ・ 1 天前
據報電視廣播(00511.HK)附屬向小紅書興訟 涉侵害作品資訊網絡傳播權
據天眼查顯示，近日，小紅書經營商「行吟資訊科技(上海)有限公司」被電視廣播(TVB)(00511.HK)旗下的「上海翡翠東方傳播有限公司」起訴，案由是侵害作品資訊網絡傳播權糾紛。AASTOCKS ・ 1 天前
石澳「嚦咕嚦咕」大屋50萬租出 要符合咩門檻先有資格入住？
超級豪宅租務市場持續活躍。由信和黃志祥家族持有、曾作港產片《嚦咕嚦咕新年財》取景的石澳大浪灣道16號洋房，近日以約50萬元月租簽約出租，成為區內近年罕見的高價租盤。閱讀更多：開箱｜《嚦咕嚦咕新年財》劉德華大宅放租 石澳4,000呎巨屋月租50萬《毒舌大狀》藍本？｜市區驚現1字頭筍盤！ 大廈曾發生轟動全港「彭楚盈案」該洋房佔地約21,490平方呎，室內實用面積約6,059平方呎，設6間睡房，另連約1.5萬平方呎花園及泳池。今年1月初業主叫租50萬元，現時已獲租客承租；市場估計租金約50萬元，呎租約83元。區內代理表示，該大屋曾於23年前為經典賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》取景，用作片中由劉德華飾演的「麻雀大俠」的居所，大屋更是戲中的主要場景之一；梁詠琪與黃文慧上演婆媳大戰的一幕，更令人印象深刻。大屋雖然外貌變化不大，但內籠已全面翻新；故大業主一經放盤，即吸引不少豪宅客查詢。代理透露，因應物業地段因素，業主要求租客需持有石澳鄉村俱樂部會藉。如租客未有會藉，業主可協助代為申請，但申請費用約135萬元須由租客承擔；此外，俱樂部亦會就申請人資格進行審核，故此該洋房放盤逾半年才成功租出。石澳上一次出現逾28Hse.com ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前
溫碧霞赴美國陪養子開學 順道同馬賽舊愛汪子琦見面
溫碧霞喺2000年與富商何祖光結婚，婚後一直過二人世界，直至2010年喺內地收養一名被遺棄喺火車站嘅孤兒，並為養子改名為何國倫（Xavier）。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前