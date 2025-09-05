女神配對計劃 最後告白 ｜極珍貴被刪畫面曝光 林俊其為照顧醉酒Yuki 捧住超巨垃圾桶四圍走勁爆Sweet

由林盛斌（Bob）擔任金牌媒人兼主持的無綫熱播戀愛綜藝真人騷將於下周一（8日）起一星期播出六集結局篇《女神配對計劃 最後告白》。

根據之前播出的《最後告白》預告片，12位求愛勇者／男同學將向心儀女神說出「十年後的深情告白」，而近乎全數女神的觀後反應都離不開爆喊，令不少網民肉緊又期待。昨日（4日），製作組率先播出了羅毓儀Yuki組兩位勇者—林俊其（Kris）及Cyrus的時間囊深情告白，當中Kris「十年後的家的承諾」，獲網民洗版式留言嗌感動，皆因既有紮實的承諾，亦滿載了對Yuki的溺愛。Kris全文節錄如下：「十年後，我會笑得多咗，我會變成陽光男孩，因為你十年前同我講過話鍾意我笑，我都好鍾意睇到你笑…同埋十年後，我諗你應該飲咗幾千萬壼咖啡，因為你曾經同我講話想飲咖啡，依家已經變成咗每日一杯，同埋（每日）一個早餐，因為你講過你唔係好識煮嘢食，等我煮畀你食，同埋之後可能我哋會研究好多唔同嘅新菜式，因為你同我講過好想試我唔同嘅菜式，叫我煮多啲，咁你就應該做咗我十年嘅白老鼠喇。」

「同埋我哋十年後應該會成為視帝視后，因為我哋呢十年不斷一齊研究，成為咗對方嘅演戲導師，你嘅作品，我會每晚同你一齊去諗唔同嘅橋。最後我想同你講，十年後，我哋可能會有一個屬於我哋嘅家，因為你同我講過你想有一個屬於你嘅地方，呢個地方係畀你遮風擋雨，同畀你知道原來仲有好多地方係可以保護到你。」

憑高質感、超真誠「愛的告白」贏盡網民支持的Kris，昨晚獲曾展望GM邀請與節目監製聯合開Live，大爆《女神》幕後不為人知的二三事！原來Yuki在Dating Camp期間由於意外喝醉，Kris為了照顧Yuki，拿著大型垃圾桶追著Yuki很久很久，暖男度爆燈，Kris笑言當時情景勁難忘：「其實王菲都喺度嘅，嗰時佢話要去廁所，咁我哋咪跟實佢，點知途中佢話唔舒服，想嘔，我咪即刻睇吓附近有咩，點知乜都冇，跟住見到有勁大嘅垃圾桶，我咪一路拎住個垃圾桶一路跟住佢，嗰幕真係好正。」官方今日發布了相關被刪畫面，鏡頭所見，Kris全程全神貫注地拿著大型垃圾桶「追蹤」著Yuki，一見Yuki有異動即將垃圾桶推向前，細心及暖男到不得了！

GM則坦認自己從未試過這樣追求一位女孩，證明了Sophie是他愛情路上的唯一，極度浪漫，GM：「我好少為追一個女仔而追一個女仔，通常都係自然一齊，大班人一齊玩時，你會feel到同邊個夾架嘛。我好少可指名道姓咁表達心意，好少做咁多…大家睇節目睇落去就會明。」GM又自爆拍攝三角枱飯局當晚，其實還未正式玩遊戲前，心情十分緊張忐忑：「我喺出面（等埋位時）行咗三、四十個圈，喺度來回踱步諗要講啲咩，因為我又唔係完全唔識佢，但到底講咩好啲呢？」席間有不少網民好奇GM及Kris上節目原因，GM直率謂：「得一個原因咋嘛，咪就係為咗個女神咯！」另一個不為人知小秘密，是原來拍完三角枱飯局後，Sophie因有感GM表現太緊張，一度向製作組求情盡量避免將GM太緊張的鏡頭剪出街，原因只是純粹想保護作為同事的GM，相當體貼又Sweet，GM知道實情後亦一臉冧樣。

極珍貴被刪畫面曝光 林俊其為照顧醉酒Yuki 捧住超巨垃圾桶四圍走勁爆Sweet

