雖然GM與Sophie早已被熱捧為「國民CP」，但面對強敵Eddie以各式各樣深情招數、眼神及微笑強攻女神芳心，GM自然不敢怠慢，在「十年後深情告白」中收起佻皮轉Sell深情溫柔、配以鋼琴版節目主題曲《女神戀愛腦》，整體感覺極盡浪漫：「Hello Sophie，估唔到我哋咁快就一齊咗咁耐喇，一年、兩年、五年、十年，同你一齊嘅時間過得好快，可能開心嘅時間過得特別快」、「可能好多時我哋都冇做啲咩特別嘢，可能都好日常生活，一齊食吓飯呀、打吓機，但呢啲生活好開心」、「我覺得由第一日識你，我就覺得我哋都幾有緣份，我咁啱出生日期同林子祥一樣，你員工證號碼原來同我用咗十幾年嘅電話號碼頭四隻字係一樣嘅！好多嘢都好似整定咁。」

「我覺得十年後呢，我哋應該仲會咁癡纏，可能每日都黐埋一嚿，因為我知你都係一個黐男人嘅人，可能我哋會有自己嘅家庭，跟住我會帶你去探險、我會照顧你，我希望（你人）愈大，你就可以活得愈細、就好似小女孩咁、我會盡能力去照顧你、保護你，都多謝你喺我最唔開心嘅時間出嚟陪住我，我會繼續努力守護你。」柔情演繹再加超深情承諾性＋溺愛性極重內容，甜度完全犯晒規地超標！

Eddie最終告白極度耐人尋味：十年後嘅嘢再算啦

至於被視為GM勁敵的Eddie，由於I人性格，告白內容亦相對內斂得多，而且全程表現害羞又認真：「我覺得幸福唔係好誇張嘅嘢、係啲好生活化、好簡單，好可以持續落去做嘅嘢」、「我可以同你一齊打網球、可以帶你打閃避球、可以帶你出海，畀你感受吓我平時喺海入面感受到嘅自由，帶你玩《狼人殺》，想 睇吓你做狼嘅樣」、「我覺得我哋都係鍾意探險嘅人，所以我哋睇嘅嘢會相似」，之後Eddie笑著低頭又搖頭之餘、還沉默了一段時間，最後饒有深意地向鏡頭時：「十年後嘅嘢再算啦。」相當耐人尋味。

女神配對計劃 最後告白 ｜自告奮勇要將Sophie寵成小女孩 GM深情告白冧死人

