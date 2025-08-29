女神配對計劃 最後告白 ｜ 12強甜蜜IG互動片陸續曝光 葉蒨文「嬲字CP」VS李芷晴「甜蜜自拍轉轉轉」

熱播戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》，將於9月8日開始進入新章節—《女神配對計劃 最後告白》：9月8日-12日（周一至周五）晚10點半，最終章9月14日（周日）晚 8點正播映。

向來節目內外都不忘與觀眾／網民互動的五大女神—葉蒨文（Sophie）、李芷晴（Stephanie）、關嘉敏（Carman）、羅毓儀（Yuki）、梁敏巧（Maggie），及9位求愛勇者曾展望（GM）、林堡熙（Eddie）、林俊其（Kris）、黃家俊（Matthew）、細John（姜卓文）、陳衍丞（Kenneth）、海淦清（T.Max）、林焌堯（Jacob）、劉啟進（Matt），3位踢館者胡溢文、謝家豪Cyrus，及榮嘉爾Jay，今次大玩「七夕放閃」，發起者則為12位求愛勇者／踢館者，除了Caption夠晒肉麻，還有大量甜度爆錶的CP照，最終被全城熱捧為天生一對的GM及Sophie，憑藉一組「兩小無猜」的學生CP照再度引爆關注，有網民更發揮「名偵探」精神謂：「Call back番台慶時，Sophie幫你整bow tie喔，GM叻叻！」

雖然GM的IG Caption只是簡而精地「祝大家七夕快樂」，但他卻先後上載了幫Sophie繫蝴蝶結、甜蜜打籃球及兩小無猜包剪揼的照片，青春合襯度爆燈，加上Sophie不止一張流露愛意滿滿的眼神，夠晒應節。至於同樣被睇好與Yuki配對成功的Kris，則甚有心思地寫下：「如果…2019 11.25初次遇見 20250406再次遇見 2025…」，浪漫指數爆燈，加上在12位勇者／踢館者中，只有Kris一人share post了Yuki，惹來配對成揣測，黃建東留言：「其哥今時唔同往日（暗似脫單）~好戥佢開心添~」，徐文浩：「唉，Kris要離棄我了。」相當爆笑。至於Sophie亦搞笑爆料指Yuki與Kris在現場一味掛住影相。

而今轉「花式示愛」中最有創意的，非律師Matt及太子爺Kenneth莫屬。堪稱《女神》「暖男擔當」的Matt，在IG上載與Maggie的「童年照拼圖」，並寫下冧豬豬Caption：「雖然遲咗禁（咁）多年先見，但係總算遠距離同你一齊翹過腳同黑過面，同埋陪你感受過一齊着校服嘅日子，七夕快樂」；但搞笑的是，Matt的肉麻心事卻換來Maggie「責難」：「你做乜偷偷地save我post story嘅小朋友相。」更神來之筆曲線甜蜜回應Matt心意：「乜咁啱嘅咩，細細個都係攞同款甫士表情，同埋用同款梳化嘅咩」，兩個都咁眼利，果然襯到絕。

而Kenneth主打的是以「食字Gag」向Step示愛：「為你”芷晴” ~ 傾我至”丞”happy happy」；雖然有點爛，但同時又有點抵死，更激發了其他新舊求愛勇者創意，Matt：「嘩，丞總改埋歌詞添喎」、Him（林澤謙）：「"丞"個老襯從此被困。」當事人李芷晴更興奮留言：「啲歌詞笑死我。」

而為配合9月8 日首播的《女神配對計劃 最後告白》，製作組與女神／求愛勇者從周三起陸續上載最後倒數式的CP甜蜜互動reels，先後為Sophie+GM+Eddie「嬲字式Changing Partner」、Kris+Yuki的「拇指姑娘」及Step+Jacob+Kenneth的「甜蜜自拍轉轉轉」，之後會繼續晒出關嘉敏組及梁敏巧組的甜蜜互動片之餘，還有其他絕密曝光的遊戲／甜蜜短視頻，保證各大CP迷在等候《最後告白》前夕目不睱給。

