女神配對計劃 最後告白 ｜Matt悉心為梁敏巧安排「首次四手聯彈」勁浪漫

經過三個多月的配對，除了「國民CP」GS，Maggie與阿Matt的「M&M CP」因為愛得夠真、夠坦率，同樣入晒屋！已躍升「暖男代言人」的Matt，由於知道Maggie讀書時試過在早會彈琴、兼想嘗試四手聯彈，所以Matt就選擇在學校禮堂裏與Maggie並肩上演第一次四手聯彈。Maggie一見到Matt為自己精心準備的驚喜，已感動到熱淚盈眶，Matt見狀即抵死追問：「咁你鍾唔鍾意？做咩喊呀？」Maggie聞言連環撒嬌：「你咯」、「最衰都係你啦！」Matt再搞笑接招：「我有紙巾喎，作為一個暖男，係一定會有紙巾架。」Maggie見狀冧爆回應：「專業暖男！」事後Maggie極度感嘆Matt的細心：「佢真係記得我同佢講過嘅所有嘢。」

Matt解釋「四手聯彈」的意義除了他與Maggie的第一次，亦是他試圖打開Maggie「防禦牆」的誠意第一步：「我覺得音樂一嚟可以穿過埲牆，二來係當我想你放低戒備時，我要先放下我嘅戒備…我好少喺人哋面前彈琴，呢個係我嘅弱點，我想袒露畀你睇。」Maggie：「你專登練？練咗幾耐？」當Maggie聽到Matt為了準備這個驚喜、足足苦練了數個星期時、眼神盡是喜悅及甜蜜。「佢真係用行動表示佢好想行入我個內心咯。」

李芷晴被感動至雙眼通紅 Jacob花盡心思為女神送上驚喜浪漫三重奏

「人肉星星」造型極震撼 Jacob「愛的啤牌」＋「人造星空」示愛有創意

至於Step組的Jacob，則是本集的「搞笑＋派甜擔當」！在節目開初表現木獨又寡言的Jacob，為了Step終極大翻身，除在Dating Camp的心意對話環節、及時間囊愛的表白中由「惜字如金」變成「口若懸河」，還花盡心思為Step送上驚喜三重奏—分別為「愛的魔法」、「星之Jacob」及「人造星空」，花臣度十足兼愛意滿瀉！

在「愛的魔法」變啤牌環節中，Jacob一晃眼便將原本各不相干的啤牌，變成「一雙一對」，令Step大感驚嘆；之後Jacob揭露魔術背後的「愛的解釋」時，更令Step的眼淚好幾次差點奪眶而出（圖片有感動5連環），Jacob：「我知道上次玩遊戲，你有啲問題match唔到有啲frustrated，啲啤牌開頭唔match，就好似啲答案同問題咁，如果你感受到我足夠嘅誠意，其實我哋大家都會搵到common位。」Step事後坦認大感觸動：「會覺得嘩！點樣諗到架？」而為了進一步實踐「想和你一起看星星」的承諾，Jacob除原地化身人肉星星，還專誠將課室的天花板掛滿小燈泡、模擬天上面的繁星，令Step大嘆感動：「嗰吓好感動，因為佢履行咗我哋之間一個小小嘅約定。」最搞笑的是搞了一大輪，Jacob最終因為一個原因，主動問Step能否卸下「浪漫星星裝」，所為何事？密切留意節目。

自揭因工作令焦慮症變嚴重 細John曾想過退出《女神配對計劃》

難忘出街獲觀眾嗌「加油」 關嘉敏一句說話盡顯「苦戀」心酸：「我未試過追一個男仔，而我係參加《女神配對計劃》」

至於在第一集被黃家俊（Matthew）的自衛術嚇到花容失色的Carman，這一集終於擺脫暴力到教職員室找上細John，並品嚐細John為她悉心炮製的「定情頭盤」—牛肉他他。在時間囊表白中，強調與Carman的緣份及Timing問題好似未啱咁，重點在於「未」這個字，言談間沒有完全否定與Carman發展的可能性；而Carman亦對細John提及到的「十年後的生活」充滿憧憬；不過當細John與Carman齊齊品嚐牛肉他他時，不但首度提及自己有焦慮症、及近日因工作量上升壓力爆煲令焦慮症變得嚴重，更坦認一度有退出《女神配對計劃》的念頭。細John：「其實真係唔係你唔好，或者我覺得你唔夠好，其實呢段時間我個人都好down，我瞓醒覺就覺得好大壓力。」全程對細John情況感到諒解的Carman，心痛男方的同時，亦不忘表達了對自己的疼惜：「其實我驚我太過主動嚇親你，我未試過追一個男仔，而且我係參加《女神配對計劃》（節目設定為男追女）…你知唔知出到街，啲觀眾同我講，Carman你加油呀！」

