今晚凌晨蘋果發表 iPhone 17 系列 即睇流言懶人包
女神配對計劃 最後告白 ｜Matt悉心為梁敏巧安排「首次四手聯彈」勁浪漫
經過三個多月的配對，除了「國民CP」GS，Maggie與阿Matt的「M&M CP」因為愛得夠真、夠坦率，同樣入晒屋！已躍升「暖男代言人」的Matt，由於知道Maggie讀書時試過在早會彈琴、兼想嘗試四手聯彈，所以Matt就選擇在學校禮堂裏與Maggie並肩上演第一次四手聯彈。Maggie一見到Matt為自己精心準備的驚喜，已感動到熱淚盈眶，Matt見狀即抵死追問：「咁你鍾唔鍾意？做咩喊呀？」Maggie聞言連環撒嬌：「你咯」、「最衰都係你啦！」Matt再搞笑接招：「我有紙巾喎，作為一個暖男，係一定會有紙巾架。」Maggie見狀冧爆回應：「專業暖男！」事後Maggie極度感嘆Matt的細心：「佢真係記得我同佢講過嘅所有嘢。」
Matt解釋「四手聯彈」的意義除了他與Maggie的第一次，亦是他試圖打開Maggie「防禦牆」的誠意第一步：「我覺得音樂一嚟可以穿過埲牆，二來係當我想你放低戒備時，我要先放下我嘅戒備…我好少喺人哋面前彈琴，呢個係我嘅弱點，我想袒露畀你睇。」Maggie：「你專登練？練咗幾耐？」當Maggie聽到Matt為了準備這個驚喜、足足苦練了數個星期時、眼神盡是喜悅及甜蜜。「佢真係用行動表示佢好想行入我個內心咯。」
李芷晴被感動至雙眼通紅 Jacob花盡心思為女神送上驚喜浪漫三重奏
「人肉星星」造型極震撼 Jacob「愛的啤牌」＋「人造星空」示愛有創意
至於Step組的Jacob，則是本集的「搞笑＋派甜擔當」！在節目開初表現木獨又寡言的Jacob，為了Step終極大翻身，除在Dating Camp的心意對話環節、及時間囊愛的表白中由「惜字如金」變成「口若懸河」，還花盡心思為Step送上驚喜三重奏—分別為「愛的魔法」、「星之Jacob」及「人造星空」，花臣度十足兼愛意滿瀉！
在「愛的魔法」變啤牌環節中，Jacob一晃眼便將原本各不相干的啤牌，變成「一雙一對」，令Step大感驚嘆；之後Jacob揭露魔術背後的「愛的解釋」時，更令Step的眼淚好幾次差點奪眶而出（圖片有感動5連環），Jacob：「我知道上次玩遊戲，你有啲問題match唔到有啲frustrated，啲啤牌開頭唔match，就好似啲答案同問題咁，如果你感受到我足夠嘅誠意，其實我哋大家都會搵到common位。」Step事後坦認大感觸動：「會覺得嘩！點樣諗到架？」而為了進一步實踐「想和你一起看星星」的承諾，Jacob除原地化身人肉星星，還專誠將課室的天花板掛滿小燈泡、模擬天上面的繁星，令Step大嘆感動：「嗰吓好感動，因為佢履行咗我哋之間一個小小嘅約定。」最搞笑的是搞了一大輪，Jacob最終因為一個原因，主動問Step能否卸下「浪漫星星裝」，所為何事？密切留意節目。
自揭因工作令焦慮症變嚴重 細John曾想過退出《女神配對計劃》
難忘出街獲觀眾嗌「加油」 關嘉敏一句說話盡顯「苦戀」心酸：「我未試過追一個男仔，而我係參加《女神配對計劃》」
至於在第一集被黃家俊（Matthew）的自衛術嚇到花容失色的Carman，這一集終於擺脫暴力到教職員室找上細John，並品嚐細John為她悉心炮製的「定情頭盤」—牛肉他他。在時間囊表白中，強調與Carman的緣份及Timing問題好似未啱咁，重點在於「未」這個字，言談間沒有完全否定與Carman發展的可能性；而Carman亦對細John提及到的「十年後的生活」充滿憧憬；不過當細John與Carman齊齊品嚐牛肉他他時，不但首度提及自己有焦慮症、及近日因工作量上升壓力爆煲令焦慮症變得嚴重，更坦認一度有退出《女神配對計劃》的念頭。細John：「其實真係唔係你唔好，或者我覺得你唔夠好，其實呢段時間我個人都好down，我瞓醒覺就覺得好大壓力。」全程對細John情況感到諒解的Carman，心痛男方的同時，亦不忘表達了對自己的疼惜：「其實我驚我太過主動嚇親你，我未試過追一個男仔，而且我係參加《女神配對計劃》（節目設定為男追女）…你知唔知出到街，啲觀眾同我講，Carman你加油呀！」
其他人也在看
翁靜晶劉家良長女劉萬儀出嫁 羅馬電影場地行禮 情深對望熱吻：與靈魂伴侶結婚
已故洪拳宗師著名功夫片巨星、武術指導兼導演劉家良，於2013年因血癌逝世，終年76歲。劉家良生前與年輕30載的太太翁靜晶育有2名女兒Yahoo 娛樂圈 ・ 40 分鐘前
向太陳嵐談張國榮隱情 稱最後電話要澄清無患抑鬱症 疑涉靈異斥唐鶴德阻驅邪
一代巨星張國榮（哥哥）於2003年4月1日愚人節傍晚在中環文華酒店墮樓身亡，終年46歲。哥哥離世逾22年，至今仍令人念念不忘。而向華強太陳嵐昨日（9月7日）在社交平台發布影片，以題為《哥哥張國榮離世的隱情，讓我內疚了整整22年》，講述張國榮跳樓前的最後一通電話是打給她，內容涉要開記招去澄清自己沒有患抑鬱症。向太更認為哥哥墮樓的悲劇可能涉及靈異因素，她曾想安排驅邪，卻斥責唐鶴德（唐唐）因信教而拒絕。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
恭碩良近況曝光 紮孖辮造型惹網民熱議 曾與林憶蓮愛得火熱
恭碩良鍾情音樂，為多功能音樂人，曾以歌手身份喺香港發行專輯，亦因打鼓造詣深厚，成為陳奕迅、張學友、林憶蓮等演唱會御用鼓手。不過，令人印象深刻嘅係佢與樂壇天后林憶蓮嘅一段姊弟戀。恭碩良近年甚少出現於幕前，今年6月決心北上發展，因而開設小紅書，不過未知是否音樂風格較小眾，開設3個月後其粉絲人數仍是得1千7百左右（截至9月8日晚上11時30分）；然而，有網民發現恭碩良原定9月底舉行嘅佛山演唱會突遭下架，亦有網民將偶遇恭碩良嘅照片放到小紅書，恭碩良面容滄桑，而且其孖辮造型令人感奇特。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世
殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
《延禧攻略》男星許凱連環被爆黑材料 繼出軌後再被爆疑似長期聚眾賭博
內地男星許凱憑《延禧攻略》飾演「富察·傅恆」人氣急升，後來接連主演多套影視作品，人氣依然高企。不過，早前許凱就被自稱曾是其女友的內地女演員許荔莎爆料，指控其出軌、劈腿、以及涉嫌酒後強吻等多宗罪，輿論迅速爆發，許凱老闆于正更公開怒斥許荔莎「造謠、污衊」及指控其因「愛而不得」，而許荔莎亦發文反擊，事件陷入拉鋸狀態。許凱其後發聲明指許凱已報警並透過律師事務所發出律師信否認指控，並指出這些言論為不實內容，嚴重侵害其名譽權。今日（8日），再有內地狗仔隊爆出許凱疑似於私人豪宅長期聚眾賭博，更附有音檔、影片等證據，若證據屬實最高可判囚10年。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
39歲辛芷蕾奪威尼斯影后！由《畫皮》盲人成為嘉貴妃，圓夢成為國際巨星之路：想對所有女孩說只要有夢想，就大膽去做
39歲的辛芷蕾，剛憑《日掛中天》獲得威尼斯影后的寶座，是繼鞏俐及葉德嫻後，第三位獲得該獎項的華人演員。近年辛芷蕾的演藝路像是走得愈來愈順，出道初期由電視劇《畫皮》的素素開始，《如懿傳》嘉貴妃一角讓她瞬間爆紅，兩年前再參與王家衛執導的《繁花》。這次憑《日掛中天》登上威尼斯影后，圓了她入行以來的夢。Yahoo Style HK ・ 1 天前
曾因做運動鬧交！金鐘國將親自回應妻子身份傳聞
【on.cc東網專訊】韓國綜藝節目《Running Man》的49歲男星金鐘國上月突然宣布婚訊，韓網爆料指他已與妻子於本月5日在首爾江南區的酒店舉行婚禮，而SBS節目《我家的熊孩子》昨晚（7日）預告將於下周公開金鐘國親自談及婚事的片段。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈 ｜娛實說 鍾嘉欣專訪（上）與最佳銀幕情侶林峯從前竟關係疏離：我哋做唔到朋友，係同事
今年在街頭巷尾，都會見到鍾嘉欣的蹤影，廣告不斷之餘，亦推出新歌，而一切似乎由擔任林峯演唱會嘉賓開始。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
郭晉安現身街頭派傳單竟冇人認得 看破冷遇：自己開心才是最重要
60歲郭晉安曾出演過多套經典劇集，包括《創世紀》系列、《戇夫成龍》、《古靈精探》系列、《忠奸人》及《老表》系列等等，三度奪得視帝。去年5月，郭晉安與歐倩怡宣布結束18年婚姻，離婚後專注打理與胞姊郭致因合作經營嘅保健品公司生意，擔任非執行董事。郭晉安近年亦積極於內地社交平台拍片與網民互動，日前發布一段喺街頭派發傳單嘅影片，因全程無人認出而引起網民關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Do姐鄭裕玲迎來68歲生日，愈活愈自在的單身貴族愛情觀：我不相信婚姻，也許我比較理性
今個月鄭裕玲（Do姐）迎來68歲生日，幽默、緊貼潮流又充滿智慧，這樣過著單身貴族的生活，讓很多單身女子覺得，就算一個人生活，也可以優雅老去。經歷了數段感情，在好好學習後，自然會得出一份有營養的愛情觀。無論是單身、戀愛中或是已婚的女性，都值得參考。Yahoo Style HK ・ 12 小時前
翁虹梁思浩35年前拍劇入住猛鬼酒店 身後驚見巨人靈體 肥姐沈殿霞被扯走被鋪
梁思浩主持嘅《直播靈接觸》尋晚開始播出第三季，首集嘉賓係同梁思浩相識多年嘅翁虹。二人於1990年曾經於亞視劇集《富貴冤家》演情侶Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
買袋的盡頭就是Longchamp！Longchamp限時低至37折 人氣迷你Le Pliage袋只是$840、經典實用Tote Bag都有平
Threads不少人分享「買袋的盡頭就是Longchamp」，皆因Longchamp手袋好睇又實用，而Le Pliage手袋為例，手袋採用防水耐用皮革，又有拉鍊設計，用來歐遊做防盜袋都得，重點價錢不貴，CP值非常高！Yahoo購物專員留意到Zalora有Longchamp手袋優惠，人氣迷你Le Pliage袋只是$840，學生、OL都愛的經典Tote Bag都有平，即睇精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
龍亭Omakase極品蟹粉帝王蟹盛宴買一送一！人均$499起歎阿拉斯加帝王蟹/花膠燉湯+生日送魚子醬一罐
日本師傅坐鎮的龍亭鐵板燒（佐敦、中環、尖沙咀、大埔）聯乘KKday推出一系列的優惠，買一送一後人均$499起食大啖阿拉斯加帝王蟹配蟹粉、花膠燉湯、白松露海膽溫泉蛋等「極品蟹粉帝王蟹盛宴」8道菜，生日更可享用魚子醬一罐！另外為慶賀新店開業，海膽和牛龍蝦鐵板燒買一送一還可另加$1任飲清酒2小時，人均只需$682，連假日都同價，絕對不能錯過！Yahoo Food ・ 8 小時前
炭灰版Kuromi、Hello Kitty要來搶風頭！曬燶版Sanrio公仔暫時讓位，10位經典角色換上灰燼色造型
早前才見到一系列Sanrio公仔「迎夏」變做「曬燶」版本，現在一眾經典角色換上灰燼色造型亮相！Sanrio推出全新灰色Monochrome系列，Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll等10位經典角色全數換上灰、炭黑等冷色調，顛覆以往粉嫩可愛風，注入前衛酷感！Yahoo Style HK ・ 1 天前
胡定欣廣州登台造型出事 電髮加貼身歌衫被嘲似「師奶仔」
早前視后胡定欣都北上廣州開個唱，新秀出身嘅定欣唱功當然好過之前登台時歌喉被負評嘅張振朗同姚子羚。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
胡‧說樓市｜《施政報告》前瞻: 放寬投資移民救市？拆解千萬豪宅購買力真相！
樓市庫存高企，單靠本地需求恐難支撐，市場再度傳出聲音，希望政府在《施政報告》中放寬俗稱「投資移民」的「新資本投資入境計劃」，以引入外來資金，刺激樓市。究竟放寬建議的具體內容是甚麼？此舉又是否能成為救市良方？Yahoo 地產 ・ 8 小時前
中國今明兩年牛肉消費料將萎縮 經濟放緩及反浪費令昔日全球引擎熄火
全球第二大牛肉消費國中國的需求預計在2026年將連續第二年下降，原因是經濟放緩擠壓家庭收入。Bloomberg ・ 5 小時前
特朗普重創美國旅遊業 今年損失300億美元 旅客改去「這些地方」
2025 年，美國因政治不穩與美元走強，國際旅客減少，國際旅遊收入可能損失 300 億美元。特朗普時期政策影響持續，旅客轉向加拿大、拉丁美洲與其他國家。鉅亨網 ・ 1 天前
大師冇點你│港股重上3萬點不是夢（李聲揚）
3萬呢個數，唔知大家覺得太進取定太保守。心水清嘅，計下數，其實而家都25000，上到3萬都只係升多20%。但當然另一方面，今年年頭港股先2萬點，如果今年要見3萬，即係一年升1萬點，升足50%。Yahoo財經專欄 ・ 10 小時前
香港在《2025年世界人才排名》升至全球第四位 位列亞洲第一
國際管理發展學院發布《2025年世界人才排名》，香港由去年的第9位大幅躍升至第4位，是歷來最高排名，亦為亞洲之冠。當中，香港在所有三個人才競爭力因素均連續第二年上升，「吸引力」排名攀升至第20；「就緒度」及「投資及發展」的排名均上升至第3及第12。AASTOCKS ・ 8 小時前