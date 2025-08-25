港大 AI 模型辨識精子受精能力
女神配對計劃 ｜ 身高一再成被取笑對象 羅毓儀回應勁爆笑：我六年都冇換過條校服裙
昨晚有兩大笑位，分別是Carman的「古惑貼紙相」，以及Yuki的「小矮人」角色及六年冇換校服裙。在個人專屬題中，Carman提供了一張中學時期與女同學影的貼紙相，細John及Matthew需要估中右邊或是左邊的人是Carman。照片一出，Matthew與細John即陷入迷思，Matthew投晒降：「我睇咗好耐，因為我覺得哩兩個都唔似Carman。」由於橫睇掂睇右手邊的更像Carman，Matthew、細John甚至九成半網民都覺得右邊的是Carman，所以當Carman表示答案是左邊時，除了現場所有人、就連家庭觀眾亦覺得匪夷所思。眼見自己零支持者，Carman忍不住質問組員：「你哋咩反應嚟架？」細John唔識死回應：「就係右手邊嗰個似你好多咯！」事後細John繼續表示對答案難以置信：「右手邊嗰個連個Jawline都似埋。」
事後Carman接受官方訪問時，笑言當她將照片交給編審作為題目時，連編審亦猛問：「呢個係咪你嚟㗎？」Carman更自爆中學時期有八個好姊妹，九人一起剪了同一個蔭：「我哋呢班中學同學開咗個group叫做『中殼』，全部個頭都係成個殼咁樣㗎，所以呢好多人都話我哋9個好似樣。」、「我屋企人都知道我哋9個女仔好friend ，跟住成日都話我哋個頭點解要一模一樣，着衫又好似一模一樣咁。」
因收藏貼紙相被取笑是「垃圾婆」
談到有網民稱讚她將陳年貼紙相保存得很好，Carman笑言：「我特登用個盒裝住㗎，你知啦嗰陣時冇乜錢，我哋影貼紙相要夾錢㗎，所以每一張都好珍而重之、會過晒膠特登砌到靚靚咁。嗰時影咗成大疊，我就特登搵個盒裝住，每次執嘢時候見到都好有回憶。」Carman續指因而被母親取笑是「垃圾婆」：「佢話我成日收埋晒啲無謂嘢，我連人哋俾我啲情信上堂傳紙仔嗰啲紙都收起晒。」
至於Yuki絕對是昨晚的搞笑擔當，更一人引爆了兩大笑點。首先，由於Carman因為長得太高，讀書時成績表經常出現「條裙經常過短，嚴謹留意高度」評語，題目一出，主持人阿Bob即將矛頭指向Yuki，被取笑細粒的Yuki即拋出苦主緊張表情包謂：「知道架喇，唔需要再提呢樣嘢。」而當Carman表示「每年都會畀人捉裙短」時，阿Bob再度瞄準Yuki攻擊，而Yuki放飛自我的回答：「我六年都冇換過條裙。」令全場陷入爆笑之餘，網民亦大讚啜核。
第二個笑點，是Yuki小時候因喜愛恐龍、曾立志想做考古學家，豈料卻淪為笑柄，GM直指有這個志願的女神很Kam，現場爆發「誰是Kam神」競猜。當Bob及芷珊一揭曉答案，全場即爆笑起哄，Yuki則搞笑地再度「苦主」上身起身抗議：「我想問點解做考古學家係Kam？！你依家得罪晒全部考古學家！」並作狀打有份贈慶的Kris。
本集還有一個亮點，就是看似不在乎的GM，原來有用心記住Sophie在節目中說過的話，而且還要比出名細心又暖男的Eddie記得還要清楚。事緣其中一條問題：「你嘅女神有冇喺學生時期暗戀過人」。GM一嘢答中Sophie沒有暗戀過人，當被問到為何這麼有信心時，GM即背出Sophie在《女神配對計劃》中的其中一句金句：「佢節目（自己）講嘅，佢話我鍾意嘅都一定鍾意我，我從來冇試過暗戀人。」
