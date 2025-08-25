焦點

港大 AI 模型辨識精子受精能力

Yahoo 娛樂圈

女神配對計劃 ｜ 身高一再成被取笑對象 羅毓儀回應勁爆笑：我六年都冇換過條校服裙

Yahoo 娛樂圈
Yahoo 娛樂圈

昨晚有兩大笑位，分別是Carman的「古惑貼紙相」，以及Yuki的「小矮人」角色及六年冇換校服裙。在個人專屬題中，Carman提供了一張中學時期與女同學影的貼紙相，細John及Matthew需要估中右邊或是左邊的人是Carman。照片一出，Matthew與細John即陷入迷思，Matthew投晒降：「我睇咗好耐，因為我覺得哩兩個都唔似Carman。」由於橫睇掂睇右手邊的更像Carman，Matthew、細John甚至九成半網民都覺得右邊的是Carman，所以當Carman表示答案是左邊時，除了現場所有人、就連家庭觀眾亦覺得匪夷所思。眼見自己零支持者，Carman忍不住質問組員：「你哋咩反應嚟架？」細John唔識死回應：「就係右手邊嗰個似你好多咯！」事後細John繼續表示對答案難以置信：「右手邊嗰個連個Jawline都似埋。」

事後Carman接受官方訪問時，笑言當她將照片交給編審作為題目時，連編審亦猛問：「呢個係咪你嚟㗎？」Carman更自爆中學時期有八個好姊妹，九人一起剪了同一個蔭：「我哋呢班中學同學開咗個group叫做『中殼』，全部個頭都係成個殼咁樣㗎，所以呢好多人都話我哋9個好似樣。」、「我屋企人都知道我哋9個女仔好friend ，跟住成日都話我哋個頭點解要一模一樣，着衫又好似一模一樣咁。」

因收藏貼紙相被取笑是「垃圾婆」

談到有網民稱讚她將陳年貼紙相保存得很好，Carman笑言：「我特登用個盒裝住㗎，你知啦嗰陣時冇乜錢，我哋影貼紙相要夾錢㗎，所以每一張都好珍而重之、會過晒膠特登砌到靚靚咁。嗰時影咗成大疊，我就特登搵個盒裝住，每次執嘢時候見到都好有回憶。」Carman續指因而被母親取笑是「垃圾婆」：「佢話我成日收埋晒啲無謂嘢，我連人哋俾我啲情信上堂傳紙仔嗰啲紙都收起晒。」

至於Yuki絕對是昨晚的搞笑擔當，更一人引爆了兩大笑點。首先，由於Carman因為長得太高，讀書時成績表經常出現「條裙經常過短，嚴謹留意高度」評語，題目一出，主持人阿Bob即將矛頭指向Yuki，被取笑細粒的Yuki即拋出苦主緊張表情包謂：「知道架喇，唔需要再提呢樣嘢。」而當Carman表示「每年都會畀人捉裙短」時，阿Bob再度瞄準Yuki攻擊，而Yuki放飛自我的回答：「我六年都冇換過條裙。」令全場陷入爆笑之餘，網民亦大讚啜核。

第二個笑點，是Yuki小時候因喜愛恐龍、曾立志想做考古學家，豈料卻淪為笑柄，GM直指有這個志願的女神很Kam，現場爆發「誰是Kam神」競猜。當Bob及芷珊一揭曉答案，全場即爆笑起哄，Yuki則搞笑地再度「苦主」上身起身抗議：「我想問點解做考古學家係Kam？！你依家得罪晒全部考古學家！」並作狀打有份贈慶的Kris。

本集還有一個亮點，就是看似不在乎的GM，原來有用心記住Sophie在節目中說過的話，而且還要比出名細心又暖男的Eddie記得還要清楚。事緣其中一條問題：「你嘅女神有冇喺學生時期暗戀過人」。GM一嘢答中Sophie沒有暗戀過人，當被問到為何這麼有信心時，GM即背出Sophie在《女神配對計劃》中的其中一句金句：「佢節目（自己）講嘅，佢話我鍾意嘅都一定鍾意我，我從來冇試過暗戀人。」

身高一再成被取笑對象 羅毓儀回應勁爆笑：我六年都冇換過條校服裙
身高一再成被取笑對象 羅毓儀回應勁爆笑：我六年都冇換過條校服裙
身高一再成被取笑對象 羅毓儀回應勁爆笑：我六年都冇換過條校服裙
身高一再成被取笑對象 羅毓儀回應勁爆笑：我六年都冇換過條校服裙
身高一再成被取笑對象 羅毓儀回應勁爆笑：我六年都冇換過條校服裙
身高一再成被取笑對象 羅毓儀回應勁爆笑：我六年都冇換過條校服裙
身高一再成被取笑對象 羅毓儀回應勁爆笑：我六年都冇換過條校服裙
身高一再成被取笑對象 羅毓儀回應勁爆笑：我六年都冇換過條校服裙
身高一再成被取笑對象 羅毓儀回應勁爆笑：我六年都冇換過條校服裙
身高一再成被取笑對象 羅毓儀回應勁爆笑：我六年都冇換過條校服裙
身高一再成被取笑對象 羅毓儀回應勁爆笑：我六年都冇換過條校服裙
身高一再成被取笑對象 羅毓儀回應勁爆笑：我六年都冇換過條校服裙
身高一再成被取笑對象 羅毓儀回應勁爆笑：我六年都冇換過條校服裙
身高一再成被取笑對象 羅毓儀回應勁爆笑：我六年都冇換過條校服裙
身高一再成被取笑對象 羅毓儀回應勁爆笑：我六年都冇換過條校服裙
身高一再成被取笑對象 羅毓儀回應勁爆笑：我六年都冇換過條校服裙
身高一再成被取笑對象 羅毓儀回應勁爆笑：我六年都冇換過條校服裙
身高一再成被取笑對象 羅毓儀回應勁爆笑：我六年都冇換過條校服裙

其他人也在看

【網上熱話】 新加坡景點疑插隊被質問身分 女子反斥「沒有中國人，你媽算個屁」

【網上熱話】 新加坡景點疑插隊被質問身分 女子反斥「沒有中國人，你媽算個屁」

新加坡名勝環球影城最近發生遊客排隊爭執事件，其間一名中國女子爆出一句：「沒有中國人，你媽算個屁。」片段被上載到社交平台，引發爭議。景點營辦商「聖淘沙名勝世界」其後發表聲明，表示期望所有遊客彼此體諒，並稱事件已圓滿解決。

Yahoo新聞 ・ 20 小時前
皇后山邨入伙未夠4年即有單位被收回 公告惹網民揣測﹕衰咩？｜網上熱話

皇后山邨入伙未夠4年即有單位被收回 公告惹網民揣測﹕衰咩？｜網上熱話

才剛於2021年底入伙的粉嶺皇后山邨屬於新公屋，惟入伙不足4年即有單位被收回，近日有網民在上載房屋署的收回單位告示貼於一單位的鐵閘外，隨即引發網民猜測﹕「咁快俾人收返，衰咩？」

am730 ・ 23 小時前
「萬能key」童星楊凱博變靚仔小鮮肉 網民讚似韓國天花板級男神

「萬能key」童星楊凱博變靚仔小鮮肉 網民讚似韓國天花板級男神

昔日童星楊凱博，2013年憑保險公司廣告中一句「乜嘢叫保險」成為「萬能key」，引起改圖熱潮，深得網民喜愛。之後佢亦有參與唔少TVB劇集拍攝，例如《城寨英雄》、《乘勝狙擊》、《金宵大廈》及《降魔的》等等，曾多次飾演男主角嘅童年，去到2022年佢仲成為邵氏旗下藝員。

Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
日本豐明市限用手機法例市民反應兩極　市長受訪都超時近倍

日本豐明市限用手機法例市民反應兩極　市長受訪都超時近倍

日本愛知縣的豐明市，在今日（25日）為有關限制市民每日使用手機時間的條例進行審議。雖然有關的條例並沒有罰則以及非強制性，不過在市民的意見都是兩極。而在日本媒體對市長的小浮正典在接受訪問時，在他向記者展示當日至下午4時的使用時數，已達到限定2小時的接近一倍，達3小時57分鐘。 豐明市市長小浮正典在接受媒體的訪問中回

am730 ・ 16 小時前
79歲Joe Junior爆NG一兩次被TVB導演喪鬧 高招處理「叻得去邊啫？遲啲咪炒埋你…」

79歲Joe Junior爆NG一兩次被TVB導演喪鬧 高招處理「叻得去邊啫？遲啲咪炒埋你…」

近年TVB唔少甘草演員都選擇唔續約，而盧宛茵、羅蘭都曾經遇過拍攝時被導演針對或者工時太長嘅情況。甘草唔易做，由歌壇轉戰電視，喺TVB廿幾年嘅Joe Junior（羅利期）都話試過俾導演鬧！

Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
【娛事者】電影冰河時期：今年港片票房能否突破1400萬大關？

【娛事者】電影冰河時期：今年港片票房能否突破1400萬大關？

近年香港電影市道不景，這說話說了近十年，但去年仍有兩部港片票房過億，可是今年情況更嚴峻，迄今八月尾，全年上映的港片數量極少，以往港產片必爭的暑假檔期，到8月14日，才有第一套港片《空心人》上畫，跟着陸續有《毛家》紀錄片和郭富城主演的《無名指》。整個暑假七、八月，就只有三部港片上畫。

Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
古巨基帶隊Busker玩足兩粒鐘 一號波下暴曬狂風現彩虹：我哋個show book嚟嘅！

古巨基帶隊Busker玩足兩粒鐘 一號波下暴曬狂風現彩虹：我哋個show book嚟嘅！

西九海濱長廊日前（23日）變身大型戶外K房！古巨基率領五隊本地Busker隊伍，包括island studio HK、spirithk、20醬、hiddenjam及chillday x ReSing，於打風兼暴曬的天氣雙重夾擊下，進行逾兩小時的戶外Busking。古sir向現場歡眾說：「有好多街頭演唱嘅朋友仔，佢哋好鍾意音樂嘅同時，其實亦都好有實力，希望多啲人可以認識佢哋！」

Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
范冰冰獲冊封馬來西亞拿督惹網民質疑「有甚麼貢獻」 發文曝心聲：從來沒有白走的路

范冰冰獲冊封馬來西亞拿督惹網民質疑「有甚麼貢獻」 發文曝心聲：從來沒有白走的路

中國女星范冰冰入行多年，憑《武媚娘傳奇》及《還珠格格》等作品為人認識，更多次登上「福布斯中國名人榜」榜首，不過於2022年爆出偷逃稅，自此遭封殺，其後轉往外地發展。日前，范冰冰更獲馬六甲封為「D.P.S.M名譽拿督」，身穿淺綠色馬來傳統服裝到當地出席授勳儀式，但就引起不少網民質疑。

Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
TWICE定延因生病變胖，被網民抨擊！不一樣的偶像拒絕「身材焦慮」，自愛不內耗告白：展現強大能量和真實的我

TWICE定延因生病變胖，被網民抨擊！不一樣的偶像拒絕「身材焦慮」，自愛不內耗告白：展現強大能量和真實的我

韓國人氣女團 TWICE 早前登上芝加哥 Lollapalooza 音樂節，除了舞台魅力大爆發，更讓全網震驚成員們的川字腹肌及肌肉線條。因病令身材走樣的 TWICE 定延，亦再一次引起網民討論，不少更毒舌地攻擊她「為何多年還瘦不下來？」、「退團吧」、「看來不打算減肥了」，但這位不一樣的韓流偶像，如何面對排山倒海的攻擊而不失信心？

Yahoo Style HK ・ 1 天前
呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間

呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間

90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角嘅呂頌賢，早前因肺部細菌感染而住院。呂頌賢太太麥景婷更大爆老公一度入住ICU（深切治療部），並指醫護人員形容其病情「罕見和嚴重」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
25 歲完成環遊全球 195 國 強迫症青年真・無處不旅遊

25 歲完成環遊全球 195 國 強迫症青年真・無處不旅遊

強迫症是常見的精神問題，患者有些不停洗手，有些不停蒐集。在美國，20 歲的學生 Cameron Mofid 嚴重到強迫自己不停旅遊，五年間遊歷了全球 195 個國家。他的足迹跨越六大洲，單是在亞洲已到訪過 48 個國家，香港澳門均有他的身影。他說旅遊教曉他好奇與同理心的重要，還學會與強迫症共存。

Yahoo新聞 ・ 18 小時前
許靖韻獲fans加冕封「葵青一枝花」 商場變「許靖韻主題樂園」

許靖韻獲fans加冕封「葵青一枝花」 商場變「許靖韻主題樂園」

許靖韻（Angela）近日同潮牌再度crossover，推出周邊，包括型格tee、cap帽、環保袋、手提電風扇等等，實行同fans一齊潮住降溫！日前Angela受品牌邀請，殺入商場舉行活動，Angela未出場，現場已經十分墟冚，數百fans逼到爆棚！

Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前

泡泡瑪特：mini版Labubu周四晚線上發售 每個79元人幣

泡泡瑪特(09992.HK)宣布，推出mini版LABUBU盲盒新品，單盒售價79元人民幣。新品將於周四(28日)晚上10時線上發售，線下門店於周五(29日)發售。 產品分為A及B兩端，每端包括14款常規及1款隱藏，常規概率1:14，隱藏概率1:168，整套售價為1,106元人民幣。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 天前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣

吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣

「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！

Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
1天只睡2小時！26歲金娜妍「眼睛長皰疹」像熔岩在燒　醫：恐留永久疤痕

1天只睡2小時！26歲金娜妍「眼睛長皰疹」像熔岩在燒　醫：恐留永久疤痕

中職味全龍韓籍啦啦隊員金娜妍近日透過社群平台透露，因長期睡眠不足導致免疫力下降，竟罹患俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹，病灶還長在眼睛周圍，恐有留疤風險。她坦言平時常常一天只睡2小時，免疫力出狀況才導致生病，還硬撐著戴眼罩上場應援，敬業精神讓粉絲既心疼又擔憂。

姊妹淘 ・ 22 小時前
今晚有歌廳 ｜林子祥葉蒨文分享簡約生活哲學 親揭不接觸社交媒體背後真相

今晚有歌廳 ｜林子祥葉蒨文分享簡約生活哲學 親揭不接觸社交媒體背後真相

阿Lam、Sally這一集主力分享生活哲學，二人自揭不接觸社交媒體背後真相！Sally笑言自己幾乎不會花時間Post相上社交平台

Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
墮樓意外｜22歲自閉男忘帶疑八達通、鎖匙，疑心急爬回家失足墮斃。父心痛道：我摸摸佢個鼻都仲有溫度

墮樓意外｜22歲自閉男忘帶疑八達通、鎖匙，疑心急爬回家失足墮斃。父心痛道：我摸摸佢個鼻都仲有溫度

墮樓意外｜旺角上周三（20日）發生意外墮斃悲劇。一名患自閉症的22歲楊姓青年，疑因爬回家時失足墮下，經搶救後不治。 編輯：YK@Medical Inspire │ 圖片來源：Google Maps、shutterstock

Medical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
以巴戰爭 │加沙醫院遇襲四名記者身亡 至今最少 217 新聞工作者遇害

以巴戰爭 │加沙醫院遇襲四名記者身亡 至今最少 217 新聞工作者遇害

以色列今日（25 日）再向加沙的醫院設施空襲，造成最少二十人喪生，包括最少四名記者。遇害記者來自半島電視台、路透社及美聯社等主流媒體，以軍今次否認以記者為目標，國際記者聯盟指出，自 2023 年以巴戰爭爆發以來，至今已有最少 217 名新聞工作者殉職，聯盟譴責暴行，並要求立即展開調查。

Yahoo新聞 ・ 13 小時前
成功靠父幹　深田恭子自認靠「關係」入行

成功靠父幹　深田恭子自認靠「關係」入行

【on.cc東網專訊】42歲日本女星深田恭子，克服適應障礙及婚前劈腿醜聞後，最近再度活躍幕前。她日前亮相節目《人生最佳餐廳》做嘉賓，為熱播中的劇集《初戀DOGs》及其最新寫真集《AO》宣傳。

東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
以巴戰爭｜加沙大饑荒 51 萬人受災料持續增加 解構「人為」饑荒如何造成｜Yahoo

以巴戰爭｜加沙大饑荒 51 萬人受災料持續增加 解構「人為」饑荒如何造成｜Yahoo

聯合國上周五（22日）正式宣布加沙陷入饑荒，旗下「糧食安全階段綜合分類」（IPC）最新報告指，加沙約近四分之一民眾，約 51.4 萬人正經歷饑荒，預計人數將上升。報告明確指出，加沙的饑荒完全是人為造成，本來就可以制止和逆轉。

Yahoo新聞 ・ 18 小時前