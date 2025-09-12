女神配對計劃｜Carmen與細John「友達以上，戀人未滿」？雲文子師傅奇門遁甲批算兩位「女神」最後決擇愛情運勢｜雲文子師傅

《女神配對計劃》這部在TVB播出的戀綜進入白熱化最後決擇求愛勇士階段，相信一眾有追看戀綜的朋友都會好奇一眾「女神」情歸何處呢？

雲文子師傅蛇年運程大全

葉蒨文Sophie、曾展望GM這對CP充滿話題性，同場的Carmen與細John、Maggie與Matt的感情戀愛運勢又如何呢？玄學天后雲文子師傅，以奇門遁甲助「女神」作出最後決定之餘，也來給予兩位「女神」求愛錦囊「幸福密碼」。

（雲文子師傅圖片）

雲大師以奇門直斷Carmen與細John有緣無份。最多只系「友達以上，戀人未滿」。Carmen與Matthew桃花旺盛，差一步可以拍拖，不過要去到婚姻殿堂，還差一點緣份，宜想清楚自己要什麼。

雲大師𧶽幸福密碼：「聖誕老人嘅蘋果肌」

遇到面頰豐滿嘅追求者，就有機會遇見真正嘅Mr. Right！

（雲文子師傅圖片）

Maggie與Matt屬於正桃花，但彼此仍需要進一步發展空間。

雲大師𧶽筍盤密碼：「揸大旗」

手掌出現三角旗紋＋厚肉者，多為領導層或老闆，有責任感又能照顧伴侶，令Maggie衣食無憂。

（雲文子師傅圖片）

（雲文子師傅圖片）

多位求愛勇者在雲大師YouTube 頻道盡訴心中情，及來個女神計劃大揭秘。更獲雲大師贈送催桃花、財運精油，打氣加持。

（雲文子師傅圖片）

（雲文子師傅圖片）

（雲文子師傅圖片）

雲文子 Youtube channel ：玄學天后雲文子

（雲文子師傅圖片）

