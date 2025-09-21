女神配對計劃｜Yuki、Kris閃到要戴太陽眼鏡！女神同款顯臉小神器是Ray-ban 你也想要入手嗎？

樺加沙｜天文台考慮明日下午 1 至 4 時改發八號
《女神配對計劃》迎來了大結局！羅毓儀Yuki、林俊其Kris郎才女貌成功配對，不少觀眾都為他們Happy Ending感到十分興奮，有粉絲更悵然若失，想看更多精彩甜蜜互動。最近這對小情侶在社交媒體上分享他們的日常照片，連穿搭都襯到絕，尤其是情侶款的Ray-ban太陽眼鏡，簡直是「顯臉小神器」。不管是方臉還是圓臉，戴上之後即刻變「V面」，氣場全開。想知女神款式是什麼嗎？不妨繼續看下去！
Rayban經典設計永不過時，鏡框線條修飾臉型效果一流，連Blackpink Jennie都很愛，難怪成為女神們的出街必備單品！Yuki和Kris示範了如何用一副太陽眼鏡輕鬆提升時尚感，甜蜜合照中Yuki率先戴上粉嫩色調枕形鏡框的ZAYA BIO-BASED，是非常經典的大框型太陽眼鏡，Cloudy Natural粉色鏡臂適合Yuki甜美的長相！Kris則戴上RB4259F，黑色鏡臂和藍色鏡片的搭配非常時尚。看完合照，不少網民在下面留言「好sweet 救命」、「你哋好閃！😍❤️」、「帶返副『超』，唔怕俾你地閃親😂😂」，整個氛圍散發甜蜜氣息！
Ray-Ban ZAYA BIO-BASED
價錢：$1,330
Ray-Ban RB4259
價錢：$1,470
此外，他們還單獨示範了其他眼鏡，包括Ray-Ban玫瑰金眼鏡、Diesel太陽眼鏡，無論是休閒風還是酷帥造型都能完美駕馭。你是不是被燒到了？快入手同款吧！
Ray-Ban RB6490D
價錢：$1,110
