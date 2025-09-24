《女神配對》關嘉敏開咪 富二代Matthew送花追到上電台

【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近年拍劇、接綜藝，日前終於重回歌手身份，擔任星級兒童歌唱學校的表演嘉賓，和校內的「星二代」唱歌、跳舞，其中楊思琦長女楊卓穎更為她負責rap部份，之後她又和拍擋徐加晴為自家網台「吾三吾四」開咪，請得在無綫戀綜節目《女神配對計劃》中力追她的富二代黃家俊（Matthew），及求愛勇者Matt齊齊擔任嘉賓。而Matthew相當識冧女，準備了一大紮Carman最愛Barbie粉紅色的玫瑰花，但卻鬧出笑話，Carman表示：「我好驚訝，佢買咗紮花送咗去我個電台度，我個個同事都知，淨係得我唔知，不過係幾驚喜嘅。」問到「風王」超強颱風「樺加沙」襲港，不用開工的她可會相約Matthew過打風的日子？她則謂已準備了「特備節目」說：「打風最好緊係留喺屋企執屋啦，之前工作太忙，冇有時間清理家居，所以我要爭取時間大掃除。」

