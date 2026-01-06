女神長澤まさみ元旦閃婚！ 導演老公低調戀情浪漫真相！

從銀幕甜心到人生新章的甜蜜宣言

女神長澤まさみ元旦閃婚！ 導演老公低調戀情浪漫真相！

哇，長澤まさみ這位日本國寶級女星，元旦一早丟出大炸彈！她1987年生於靜岡縣，從2000年出道以來，演過無數經典，如《在世界的中心呼喊愛情》讓她一炮而紅，

女神長澤まさみ元旦閃婚！ 導演老公低調戀情浪漫真相！

《你的名字》聲演更圈粉全球。誰知2026年1月1日，她透過經紀公司官網宣布結婚，老公是電影導演福永壯志。

女神長澤まさみ元旦閃婚！ 導演老公低調戀情浪漫真相！

聲明寫得溫暖：「我們將彼此扶持，珍惜每日生活，一步步走過未來。」她還親筆簽名，感覺像給粉絲的甜蜜禮物。

女神長澤まさみ元旦閃婚！ 導演老公低調戀情浪漫真相！

長澤まさみ過去緋聞少，專注事業，這次閃婚讓大家眼睛亮了起來。

廣告 廣告

女神長澤まさみ元旦閃婚！ 導演老公低調戀情浪漫真相！

導演老公的低調魅力與相遇故事

女神長澤まさみ元旦閃婚！ 導演老公低調戀情浪漫真相！

福永壯志這位老公可不是等閒之輩，他1979年生，執導過《マイ・ブロークン・マリコ》和《パレード》，風格細膩，獲獎無數。兩人據日媒報導，透過工作認識，感情低調發展多年。

女神長澤まさみ元旦閃婚！ 導演老公低調戀情浪漫真相！

長澤まさみ在聲明沒提細節，但網友猜測可能是共同愛好電影，讓他們走到一起。福永過去導演作品常探討人性情感，這次娶到長澤，簡直像他電影的浪漫結局。

女神長澤まさみ元旦閃婚！ 導演老公低調戀情浪漫真相！

日媒如體育日本和週刊文春跟進，稱這對CP超配，長澤的甜美配福永的才華，未來說不定聯手拍片。

女神長澤まさみ元旦閃婚！ 導演老公低調戀情浪漫真相！

網友熱議從驚訝到滿滿祝福

消息一出，社群炸鍋了！X上粉絲留言如潮，有人驚呼「女神終於找到歸宿」，也有人感動「希望她永遠幸福」。長澤まさみ過去緋聞對象包括小栗旬，但都沒結果，

女神長澤まさみ元旦閃婚！ 導演老公低調戀情浪漫真相！

這次結婚讓大家鬆口氣。台灣和香港媒體也報導，稱她為「永遠的少女偶像」。她去年還上紅白歌合戰，事業巔峰時閃婚，感覺人生圓滿。

女神長澤まさみ元旦閃婚！ 導演老公低調戀情浪漫真相！

網友還開玩笑「老公導演，以後長澤拍戲有內線」。

女神長澤まさみ元旦閃婚！ 導演老公低調戀情浪漫真相！

Japhub小編有話說

哈哈，長澤まさみ閃婚聽來像偶像劇大結局，導演老公超浪漫。祝他們白頭偕老，繼續帶來好作品啊！

請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！