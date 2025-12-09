精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
女神KOL雪兒日本花火祭開燈打卡遭狠批「影衰香港人」 同霍哥同行曝光戀情？
大胃王網紅雪兒（Suet_e）經常拍片分享日常，早前佢分享到日本旅行，身穿浴衣現身熱海花火祭，更打卡拍下靚相。不過，有網民於Threads上載片段，指控雪兒當時於花火祭「全程開燈企起身拍片影相」，影響其他人觀賞花火祭，隨即引嚟網民直指雪兒「影衰香港人」。
有網民昨日（8日）發文並附上片段，指自己於旅行觀賞花火祭時遇到雪兒，更指當時雪兒「全程開燈企起身拍片影相」，包括自己在內的觀眾被擋住，影響觀賞花火祭：「我以為自己當時認錯人 今日特登搵佢IG睇story 點知真係佢黎（嚟 ） 呢個KOL Suet E 係（喺）熱海全程開燈企起身拍片影相 坐後面既（嘅）我地（哋） 拍既（嘅）片全部都比佢擋住晒🥹🥹🥹 #20251207」。之段該網民再上載另一段片，稱當時與雪兒同行的正是前微辣成員霍哥，兩人更舉止親密，兩人戀情被意外公開：「私人送多條絕密片段比大家 Suet E 同霍哥拍拖拖 頭貼頭 既（嘅）相 同片 我都唔係好想影到佢地 只怪佢地係我前面 事後睇返 成個相簿都係影到佢地既（嘅）片」。
該網民帖文一出，隨即引起不少網民加入留言，直指雪兒「影衰香港人」，如「佢好似完全冇欣賞過啲煙花」、「果然做kol要夠厚面皮，偷野冇件事，阻人冇件事」、「全村人睇煙花變睇佢拍片」、「全部人坐低得自己企係到影 都幾尷尬」，及「仲要打燈！嚴重影響到睇煙花既氣氛同效果囉！自私X」等等，更有網民重提其盜竊往事。
帖文於Threads傳開後，雪兒今日亦於限時動態道歉：「對唔住 我要為自己魯莽行為而影響到人為其他人帶嚟唔好嘅觀感 好鄭重咁同大家講聲對不起 哩次係我第一次去花火大會事前冇做到足夠了解規則 特登揀咗距離人較遠嘅前排位置 以為唔會影響到，但原來都會遮擋觀眾嘅觀景令到當晚參加花火大會嘅人有唔愉快嘅經歷真係非常抱歉」
