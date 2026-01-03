女網紅爆與鹿晗床照「睡完了」 工作室急撇清將搜證提告

【on.cc東網專訊】35歲前韓團EXO成員鹿晗2017年公開認戀關曉彤，去年兩人互動減少傳出情變，雙方都未正面回應。昨日（2日）深夜，一名女網友在社交網爆出疑似鹿晗的床照，影射兩人關係匪淺，還稱「所有頂流都睡完了」，人生沒有遺憾，對此，鹿晗工作室今日（3日）凌晨便發文駁斥謠言，到上午再度發文表示將採證提告不實謠言，要大家不信謠、不傳謠。

據知，該女網友（iamrooise）疑是網紅司曉迪，是李汶翰的前女友，去年10月她曾在社交網點名指鋼琴王子李雲迪「想睡她」，還趁她吃了安眠藥時做了齷齪的事，接着又封鎖她，對此，李雲迪沒正面回應，沒想到昨晚司曉迪昨晚突然大抱走，點名還認識鹿晗、范丞丞等人。

司曉迪先是發文說自己30歲了：「所有頂流都睡完了，我的人生沒有遺（憾）嚕！」接着點名鹿晗：「可以放心睡，他是大好人！」網友挖出她在社交網疑晒出和鹿晗在同一個空間的照片，手上的紋身是鐵證；司曉迪又爆料認識吳亦凡：「很多人都說他不好，但我要說一句，吳亦凡你真的是最亮的那顆心！」司曉迪也稱認識檀健次、蔡徐坤、范丞丞等人，透露「關曉彤、王安宇在一起了！」還要求林更新道歉，讓關鍵字「iamrooise」、「iamroosie 鹿晗」、「所有頂流都睡完了」、「司曉迪」、「鹿晗方闢謠網傳合照」，截自今上午為止都還在熱搜排行榜。

對於流言，范丞丞工作室凌晨3時開第一槍否認謠言，強調從未與司曉迪私下來往，是被偷拍並誤導大眾，已經要求律師取證；鹿晗工作室今上午5時發文強調都是「不實信息」，10時指出對於各大平台的造謠貼文，他們已請律師取證數10條，目前已經提告進入相關法律程序中，請網友不要以身試法，否則一律提告，檀健次、林更新、黃明昊、王安宇、關曉彤工作室也都發文駁斥謠言。而司曉迪的貼文、帳號目前都被刪除。

