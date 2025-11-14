女製作人突傳噩耗！蘿莉塔悲痛哀悼

▲蘿莉塔今（14）日發文透露與自己很好的一位女製作人傳出噩耗，對方因身體不好，已離世一陣子，蘿莉塔悲痛哀悼，遺憾兩人沒有合照，難過喊話：「妳永遠在我心上」。（圖／綜藝媽咪 蘿莉塔FB）

[NOWnews今日新聞] 40歲女星蘿莉塔（李晨菲）今（14）日在Facebook悲痛發文哀悼，透露得知一位很照顧自己的製作人過世的噩耗，原以為是去忙的節目，才很久沒見到，「原來她身體不好，已經當天使了」。她表示在哄睡完孩子後，獨自發呆2小時，回憶一起做過的工作，「我還來不及好好感謝她，更遺憾的是，我居然找不到任何一張跟她的合照」，並難過表示：「妳永遠在我心上」。

蘿莉塔在今日發文透露一位很照顧自己的製作人姐姐，因身體不好，已經過世的噩耗，「她真的對我很好，給我好多機會」，並回憶兩人曾經的合作，但竟找不到一張合照，「每次都覺得反正很常見，之後再照就好，然後就沒有機會了」，最後難過喊話：「謝謝妳小雅姐，妳永遠在我心上」，網友看到後也忍不住嘆「人生無常」。

▲蘿莉塔發文哀悼一位跟自己很好的女製作人。（圖／綜藝媽咪 蘿莉塔FB）

蘿莉塔喊話粉絲跨年看自己節目 樂觀表示：希望2026是好年

除此之外，她也透露自己最新錄製的節目《婆媳當家》將在12月31日播出，剛好是自己的生日，喊話大家看節目，「因為我們會不藏私，分享所有開運方法，2025太辛苦了，希望2026能是個好年」。

蘿莉塔《大學生了沒》出道 婚後誕下女兒

蘿莉塔在2009年以《大學生了沒》班底身分出道，甜美外貌與火辣身材，讓她享有高人氣，直率個性與快速反應也受到外界矚目，除此之外，還因常常脫口而出髒字，被吳宗憲戲稱「訐譙龍」，也曾被稱作「女版趙哥」。

她在2023年與圈外男友戴偉智登記結婚，同年8月順利產下女兒，經紀人還透露女兒臉型像媽媽，五官像老公。而蘿莉塔也經常在節目及社群平台分享與女兒的親子日常，與夫妻相處之道。

