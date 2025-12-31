女足獲派男更衣室惹爭議 足總總幹事：安排符合慣例 不明白教練質疑 望日後改進︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】第七屆女子省港盃周日（28日）在九龍灣公園足球場舉行， 惟港隊女足被安排使用男子更衣室，引起爭議 。足球總會總幹事張炎有今早在電台節目解釋，港隊女足亦曾在其他比賽使用男更衣室，而主隊使用左方更衣室、客隊使用右方屬於比賽慣例，未明為何教練這次會有質疑。他又指事前未獲港隊方提出任何投訴，尿兜旁的物資亦非足總擺放，期望其後會持續改進安排，包括遮蔽尿兜。

第七屆女子省港盃周日（28日）在九龍灣公園足球場舉行，惟該球場內唯一一個女更衣室未能容納一支球隊，港隊女足被安排使用男子更衣室，事後港隊女足主教練列卡度（José Ricardo Rambo）在社交媒體上傳照片質疑安排，照片顯示擺放物資的摺檯就在未圍封的尿兜旁，引起爭議。

女隊使用男更衣室有先例

中國香港足球總會總幹事張炎有今早接受商台節目訪問時，解釋足總在物色省港盃場地時遇到困難，12 月和 1 月期間大部分超級聯賽場地正值冬季保養，聯絡過香港足球會和啟德青年運動場後仍沒有適合的場地。於是退而求其次，在康文署場地內挑選了最恰當的九龍灣公園足球場。

張炎有指，基於比賽慣例，左邊的更衣室會讓主隊使用，右邊供客隊使用，早前在青衣運動場上演的女子國際友誼賽，港隊女足同樣獲安排使用男子更衣室，指出主帥列卡度經驗豐富，應該明白該安排，未明白對方為何在社交媒體作出質疑。

當時未獲球隊反映問題 望日後持續溝通

他又指，足總職員會提前去準備場地，港隊亦會派員提早到更衣室佈置，當時未見對方提出任何要求。張炎有亦澄清，相片內顯示尿兜前的桌子由場地職員提供，但亦可以選擇搬動桌子，而桌上的衣服、一旁的飲品等配置均由港隊方擺放。

張炎有承認事件反映安排存在不妥，將來會繼續改善，一旦球隊反映相關問題會立刻與教練溝通：「如果見到這次他們有這樣的反應的話，當然是將尿兜遮住，給他一個好的觀感、讓他們覺得進去都舒服一點。」