女銀行家注射肉毒桿菌後死亡｜西醫李宏邦裁定行為構成誤殺 判無條件釋放

策劃超過50億英鎊比特幣洗錢案、並逃避追捕多年的中國女子錢志敏，承認洗錢罪以及持有和轉移犯罪所得，被英國法院判處11年8個月監禁。47歲的錢志敏在倫敦一個刑事法院接受判決時，情緒激動。法官在法庭上表示，被告的犯罪動機純粹出於貪婪，精心策劃詐騙計劃，而且手段極為複雜。案情指，錢志敏2014年至2017年間，在中國策劃龐氏騙局，詐騙大約12.8萬人，將非法所得資金以比特幣形式儲存。她2017年逃到英國，搬入倫敦北部一棟豪宅，並試圖將詐騙的比特幣兌現，去年被英國警方拘捕。倫敦警方表示，這宗是英國歷來規模最大、最複雜的洗錢案之一，需要與包括中國執法部門在內的多方合作。(BC)

infocast ・ 3 小時前