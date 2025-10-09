女青「升中卡丁車體驗館」五大互動體驗區及專題講座助適應升中

女青賽馬會家庭健康促進中心獲李錦記家族基金捐助，推行「升中特工隊1.0」計劃，幫助小六家庭適應升中銜接期，計劃重頭戲「升中卡丁車體驗館」於9月13至14日假南豐紗廠圓滿舉行，吸引逾800名參觀人士，包括小五至中一學生及家長，以及關心升中學生需要的社區人士。活動以創新賽道設計融合升中適應主題，透過五大互動體驗區及專題講座，為學子減壓，備戰呈分試，同時協助中一生應對環境轉變的挑戰。

註冊教育心理學家主講 內向孩子升中應對社交

其中一個講座，由女青的註冊教育心理學家簡麗姿姑娘主講，主題為「幫怕醜仔融入中學」。她表示，「怕醜」其實是反映孩子屬「內向」性格，比較喜歡安靜及低調，有其「充電」的方式，升上中學後會遇到很多需要社交的情景，家長需要理解孩子性情及「充電」方法，給孩子心理準備及共商解難的方法。

基督教女青年會丘佐榮中學校長郭世民校長 分享升中面試貼士

基督教女青年會丘佐榮中學校長郭世民校長主講「如何在面試中脫穎而出」。

而基督教女青年會丘佐榮中學校長郭世民校長則主講「如何在面試中脫穎而出」，全場爆滿。他從學生和家長的角度出發，具體分享了四大常見面試題型、答題需知、回應技巧等；更即場示範如何在面試中優秀地展現個人見解，留下好印象，並公開該校的面試評分準則。有參與家長表示：「講座非常精彩，內容清晰，講解到位！」

現職特殊教育需要統籌主任 分享SEN親子溝通策略

香港神託會培敦中學特殊教育需要統籌主任劉俊輝先生主講「SEN孩子如何適應中學校園生活」。

SEN孩子如何適應中學校園生活，是一大課題。香港神託會培敦中學特殊教育需要統籌主任劉俊輝先生亦在其中一場講座，分享親子溝通的策略，包括鼓勵家長建立孩子生活規律，教他們分拆工作及分事情優次；並分享有用的學習小工具，例如不同顏色的長條型便利貼、螢光筆及減壓用具等，並即場解答有關評估報告的作用及提交的時間，非常實用。

女青的中學駐校社工暨單位主任黃德信先生，以「關心升中子女的壓力」為講題。

女青的中學駐校社工暨單位主任黃德信先生，則以「關心升中子女的壓力」為講題，分享女青早前一項有關升中學生壓力的調查，發現壓力來源的首三位均與學習有關，而家長的角色比起老師更影響孩子的學習表現，建議家長重視孩子每天的生活習慣，並要覺察孩子的情緒，學做孩子的情緒教練。