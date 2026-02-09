奶粉中毒｜一歲女童食能恩全護日屙5次！衞生署查明屬致吐毒素中毒 即對家中批次編號保平安

雀巢能恩全護奶粉繼續陷入食安風波。衞生署於2月6日公布正調查一宗懷疑由蠟樣芽孢桿菌產生的致吐毒素中毒個案，涉及一名曾食用能恩全護2號配方 (7HMO) 的一歲女童。 女童進食後隨即出現嚴重腹瀉，一日多達5次！ 署方呼籲市民立即停止讓嬰幼兒食用受影響批次的奶粉。即睇內文核對批次編號，以保平安。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

涉事批次曝光！一歲女童食後持續腹瀉

涉事的女童家長於去年12月30日購買了一罐涉事配方奶粉，女童同日開始進食後數小時便出現腹瀉，糞便呈水狀。 雖然期間沒有發燒，但腹瀉次數頻密。家長於1月1日停用該奶粉並轉用其他產品後，女童情況逐漸改善。根據衞生防護中心調查，女童食用的奶粉批次編號為 53070742F1。 該批次早前因可能含有蠟樣芽孢桿菌而進行全球預防性回收，食安中心亦於同批次樣本中驗出致吐毒素。

廣告 廣告

根據衞生防護中心調查，女童食用的奶粉批次編號為 53070742F1。 該批次早前因可能含有蠟樣芽孢桿菌而進行全球預防性回收，食安中心亦於同批次樣本中驗出致吐毒素。(官網照片)

接獲50宗懷疑個案 醫生拆解中毒徵狀

截至2月5日下午5時，衞生署共收到約50宗有關嬰兒食用配方奶粉後不適的轉介個案。除了上述女童外，其餘個案大部分只出現一至兩次嘔吐或稀爛便，徵狀與急性中毒不符。

蠟樣芽孢桿菌中毒特徵：

潛伏期： 進食後數小時內出現。

主要病徵： 嘔吐及腹瀉。

風險： 嬰幼兒更容易出現脫水及併發症。

截至2月5日下午5時，衞生署共收到約50宗有關嬰兒食用配方奶粉後不適的轉介個案。(Getty Images)

家長必做：停用受影響批次+留意徵狀

衞生署已接獲 159 宗相關查詢，主要涉及轉奶粉事宜。 署方強烈建議家長：

核對編號：檢查家中奶粉是否屬於受影響批次 53070742F1。 立即停用：如屬受影響批次，應立即停止食用。 求醫：如嬰幼兒食用後出現腸胃炎症狀，應盡快求醫並安排化驗。

奶粉中毒｜一歲女童食能恩全護日屙5次！衞生署查明屬致吐毒素中毒 即對家中批次編號保平安

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

結業潮｜灣仔和昌大押Casa Sophia Loren結業 奧斯卡影后Sophia Loren共同創辦

三色豆之亂再升級！本地蛋糕店推出限定「三色豆雪崩蛋糕」 店主：自己都唔敢放落口

西環「森美餐廳」結業被揭棄3貓不顧 動保組織怒轟：「所謂光榮結業即係用完即棄」

網民切開「蘋果批」驚見硬物憂食安危機 遭反指孤陋寡聞「代表你今年會好運」

網購平台「如一」遭食環上門巡查 指接獲投訴進食賀年糕點後不適 店方稱「只預售糕券未有現貨」

百年老字號「蓮香樓」宣布4月搬遷 月租50萬轉戰上環1.6萬呎巨舖

逾1400萬訂閱韓國大胃王YouTuber Hamzy宣布暫停更新 全力備孕暫別吃播

Thread友發現日本森永曲奇餅盒內藏玄機 4萬人讚好！一方法有得食又有得玩！

食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI

尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見

網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？

Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」

北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！

網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品

台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？