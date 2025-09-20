自家製「奶黃餡」 整完流心奶黃餡，當然唔少得輪到整奶黃餡😊😊 之前參考左好幾個網上的食譜，試驗性質整左幾個流心奶黃月餅，今次稍微調整左材料的份量比例，同樣都係加多d鹹蛋黃，粉類都加左少少...... 因為炒製奶黃餡所需的時間唔多，所以今次無用機炒，用人手炒好快就成團👍👍 如果喜歡幼滑的口感，可以先用攪拌機將所有材料打至細緻順滑；如果想保留少許鹹蛋黃顆粒，可以只加入一半的鹹蛋黃茸，令奶黃餡綿密順滑中帶有顆粒口感😋😋 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1BibH5cqGD/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

製作時間: 1小時內

份量人數: 9人以上



食材

鹹蛋黃 4個

蛋 88 g

鮮奶 48 ml

淡忌廉 40 ml

糖 30 g

煉奶 26 g

低筋麵粉 36 g

粟粉 22 g

吉士粉 22 g

奶粉 22 g

牛油 26 g



食譜份量

384 g N／A





作法:

1. 鹹蛋黃先焗10-12分鐘（160°），再壓成鹹蛋黃茸，備用

1. 先將鹹蛋黃茸和所有材料拌勻（可用攪拌機打至細緻順滑；如想保留少許鹹蛋黃顆粒，只需打大概5-6下／只加入一半的鹹蛋黃茸）

1. 用小火翻炒至成團和乾身（約5-10分鐘）

1. 完成後，盛出，待涼，放進雪櫃冷藏1晚，備用





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56297

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com