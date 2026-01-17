好人好事｜移加夫婦雪地遺失婚戒 網民自攜金屬探測器尋獲 相認發現三人同為香港醫護

一隻在雪地遺失的結婚戒指，意外地將幾位移民加拿大多倫多的香港人連結起來。日前一對移加夫婦在社交平台發文求助，指在茫茫雪地中遺失了戒指，無法尋回。怎料一日後，竟有網民貼出戒指的照片，並詢問「點樣俾返你」，意指成功尋獲。《Yahoo新聞》聯絡到該名熱心網民，原來她也是移民港人，「我都希望件事可以安慰到大家，等大家喺個混亂嘅世界入邊有少少喘息空間。」

自2023年移加的倩彤向《Yahoo新聞》表示，現時戒指已完璧歸趙，交回夫婦手上。她形容成功尋獲是個奇蹟，「（日前）加拿大落咗場暴雪，所以地面情況都好惡劣，通常啲咁嘅情況，如果鏟雪車剷咗嘅話，隻戒指有可能會直接喺成層樓咁高嘅snow bank入面」，而她的男朋友剛好有金屬探測器，二人便決定前往求助發文標示的地點搜索。

倩彤（右）將戒指送回給物主夫婦，更發現大家都是醫護人員，並由香港移民到多倫多。（相片由受訪者提供）

「真係奇蹟嚟，我哋一搵就搵到！」倩彤指，由準備物資到開車到達目標雪地，需要花逾一小時，幸皇天不負有心人，他們很快便找到失物，二人更為人為到底，相約物主，再開車將戒指送回。對於為何要花時間幫陌生人尋失物，倩彤表示幫人是很純粹，「其實真係冇諗咁多，臨瞓嘅時候碌threads見到搵人幫手 」，哪怕雪地尋戒指如大海撈針。

倩彤指這種信念來自她的男朋友，「佢叫我相信 butterfly effect，要我做好自己嘅崗位，相信自己嘅能力，一句說話、一個動作都可能幫到人」，男朋友說畢這番話的一日之內，她便看到戒指的求助發文，助人失而復得，她認為是神奇的緣份。

助人自助，這趟雪地尋物之旅，亦對倩彤起了鼓勵作用，「神奇嘅位係，我前一晚我睇新聞睇到情緒崩潰，覺得個世界好灰、好黑暗，明明好想改變，但又改變唔到個環境，有一種香港人好熟悉嘅無力感」，但經男朋友的鼓勵，加上成功尋獲戒指，更令她獲得大量網友溫暖的留言和祝福。

倩彤與這對夫婦相見時，更發現原來三人都是醫護人員，「佢哋一個係精神科護士，一個係物理治療，我係深切治療護士」，他們更相約二月吃飯聚會。這隻戒指，除了代表夫婦二人的約定，更見證了一段海外港人友誼的開始。

故事未完，網友對倩彤「好人有好報」的祝福果然成真了。倩彤指，在看到祝福留言的5分鐘後，「收到IRCC PR confirmation 」，代表她的永久居民申請已經進入最後確認階段，距離拿到電子楓葉紙（eCOPR）和 PR 卡只差最後幾個步驟，她形容開心得「隻手仲震緊」，並非常感謝網友的祝福，「好想將呢個幸福轉送俾所有人！」