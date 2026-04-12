事主發現原來保安員默默守護自己。

加班至深夜，竟發現保安員原來在默默守護自己，是一件多麼窩心的事。近日有網民在社交平台分享，最近連續加班至深夜，原本以為公司樓下的保安員嫌棄自己太夜收工，誰知原來保安員默默地「守護」自己，亮起停車場外圍的大燈，好讓自己「行去大路光猛啲」。事主直言，得知真相一刻「好想喊」。

近日有網民在Threads發文，分享一則令人感動的經歷。事主表示，最近連續兩星期都加班至晚上11點，而每次經過電梯大堂，那位看更阿伯都木無表情地看着她，「又急急腳去熄大堂啲燈」。當時事主心想，那位保安員「一定係嫌我夜阻住佢做嘢」。

亮起助亮起停車場外圍大燈

某夜加班後，她發現八達通遺留在公司，遂折返，誰知一出電梯便聽到保安員透過對講機和另一位夜更保安說：「32樓個妹妹仔落嚟啦，你幫我著住停車場外圍啲大燈先，等佢行去大路光猛啲，女仔人家夜鬼危險呀。」事主當場恍然大悟，原來那位保安員急步走，是趕着到保安亭幫她亮起外圍射燈。事主直言「嗰刻好想喊」，因為這個城市，「一直有人用自己嘅方式偷偷守護你」。

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帖文引來網民熱議，不少網民建議事主告知管理公司，令保安員獲得嘉許；亦有網民建議事主當面向保安員致謝。此外，亦有不少網民大讚保安員的舉動令人感動，是位稱職的保安員。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1024487/好人好事-加班至深夜-獲保安一暖心舉動助歸家-事主-嗰刻好想喊?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral