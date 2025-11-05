好人好事｜女士巴士站候車突暈倒，途人紛紛主動伸援手！發帖網民：香港人真係好有人情味

雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
好人好事｜香港人經常給予人一種焦急、冷漠的感覺，但每當有事發生，港人互助互讓的熱心總會令人敬佩。日前就有一名女士在外突然暈倒，隨即有多名途人主動伸出援手，更極速「分工合作」，讓事主盡快得到適切照顧。
編輯：Medical Inspire｜圖片來源：jarkrong@threads
香港人經常給予人一種焦急、冷漠的感覺，但每當有事發生，港人互助互讓的熱心總會令人敬佩。日前就有一名女士在外突然暈倒，隨即有多名途人主動伸出援手，更極速「分工合作」，讓事主盡快得到適切照顧。
最近有網民在社交平台發帖，稱在大欖隧道轉車站候車時，附近一名女士突然暈倒，癱坐在地上動彈不得。幾名在現場候車的乘客見狀立即上前協助，分別幫忙扶起事主及陪伴對方等候救護員，發帖網民則負責報警求助。
網民說，當時早已錯過需要轉乘的巴士，但也決定要先向999報案中心交代清楚事件，以及所在位置。他指，雖然已有人協助事主，但路過的途人也一直關心事態發展，得知救護車正趕來後才放心上車。
及後一位女士自願表示會留在現場，發帖網民便留下聯絡電話，再趕上巴士前去上班。上車後約10分鐘，他就接獲通知，指事主已被送上救護車，形容「大家都（講）唔該哂，非常客套」。他大讚自願留下的女子
「佢知道好多人要返工，自願留低陪伴患者，為件事作後勤接力，仲打返俾我令我安心」。
發帖網民同時亦讚嘆港人的人情味和互信
「大家互相補位，仲要全部都係自動波，盡在不言中」
「其實香港人真係好有人情味，而且好有效率、互信，茫茫人海守望相助嘅呢個精神，希望大家可以keep住。」
血糖低是其中一個突然暈倒的常見原因，指血糖值低於4mmol/L ，導致出現頭痛、冒冷汗、手震、頭暈和全身無力等症狀，可能源於澱粉質攝取不足、大幅度增加運動量或食量減少等。若血糖低患者在清醒情况下出現症狀，可盡快給予患者能快速升高血糖的食物；但如血糖低患者陷入昏迷必須盡快送院接受治療。
血糖低的成因：
患糖尿病服藥後胰島素過高
過量飲酒，肝臟未能將葡萄糖從其糖原儲存中釋放到血液中
患重大疾病如嚴重肝炎或肝硬化、腎臟疾病和晚期心臟病等
飢餓或飲食失調
澱粉質攝取不足
大幅度增加運動量或減少食量
缺乏激素例如兒童生長激素過少
血糖低的症狀：
頭痛
頭暈
冒冷汗
手震
心跳加速
抽筋
全身無力、疲倦
飢餓
胡言亂語
脾氣暴躁
昏迷
遇上血糖低情況，患者可以攝取15到20克速效碳水化合物，例如葡萄糖片或果汁、蜂蜜或糖果，治療後15分鐘重新檢查血糖水平。如血糖水平仍低於70毫克/分升，應再攝取15至20克速效碳水化合物；吃零食或正餐，直到血糖恢復到標準範圍內。
