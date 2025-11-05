好人好事｜女士巴士站候車突暈倒，途人紛紛主動伸援手！發帖網民：香港人真係好有人情味

焦點

好人好事｜香港人經常給予人一種焦急、冷漠的感覺，但每當有事發生，港人互助互讓的熱心總會令人敬佩。日前就有一名女士在外突然暈倒，隨即有多名途人主動伸出援手，更極速「分工合作」，讓事主盡快得到適切照顧。

香港人經常給予人一種焦急、冷漠的感覺，但每當有事發生，港人互助互讓的熱心總會令人敬佩。日前就有一名女士在外突然暈倒，隨即有多名途人主動伸出援手，更極速「分工合作」，讓事主盡快得到適切照顧。

最近有網民在社交平台發帖，稱在大欖隧道轉車站候車時，附近一名女士突然暈倒，癱坐在地上動彈不得。幾名在現場候車的乘客見狀立即上前協助，分別幫忙扶起事主及陪伴對方等候救護員，發帖網民則負責報警求助。

網民說，當時早已錯過需要轉乘的巴士，但也決定要先向999報案中心交代清楚事件，以及所在位置。他指，雖然已有人協助事主，但路過的途人也一直關心事態發展，得知救護車正趕來後才放心上車。

及後一位女士自願表示會留在現場，發帖網民便留下聯絡電話，再趕上巴士前去上班。上車後約10分鐘，他就接獲通知，指事主已被送上救護車，形容「大家都（講）唔該哂，非常客套」。他大讚自願留下的女子

「佢知道好多人要返工，自願留低陪伴患者，為件事作後勤接力，仲打返俾我令我安心」。

發帖網民同時亦讚嘆港人的人情味和互信

「大家互相補位，仲要全部都係自動波，盡在不言中」

「其實香港人真係好有人情味，而且好有效率、互信，茫茫人海守望相助嘅呢個精神，希望大家可以keep住。」

血糖低是其中一個突然暈倒的常見原因，指血糖值低於4mmol/L ，導致出現頭痛、冒冷汗、手震、頭暈和全身無力等症狀，可能源於澱粉質攝取不足、大幅度增加運動量或食量減少等。若血糖低患者在清醒情况下出現症狀，可盡快給予患者能快速升高血糖的食物；但如血糖低患者陷入昏迷必須盡快送院接受治療。

血糖低的成因：

  1. 患糖尿病服藥後胰島素過高

  2. 過量飲酒，肝臟未能將葡萄糖從其糖原儲存中釋放到血液中

  3. 患重大疾病如嚴重肝炎或肝硬化、腎臟疾病和晚期心臟病等

  4. 飢餓或飲食失調

  5. 澱粉質攝取不足

  6. 大幅度增加運動量或減少食量

  7. 缺乏激素例如兒童生長激素過少

血糖低的症狀：

  1. 頭痛

  2. 頭暈

  3. 冒冷汗

  4. 手震

  5. 心跳加速

  6. 抽筋

  7. 全身無力、疲倦

  8. 飢餓

  9. 胡言亂語

  10. 脾氣暴躁

  11. 昏迷

遇上血糖低情況，患者可以攝取15到20克速效碳水化合物，例如葡萄糖片或果汁、蜂蜜或糖果，治療後15分鐘重新檢查血糖水平。如血糖水平仍低於70毫克/分升，應再攝取15至20克速效碳水化合物；吃零食或正餐，直到血糖恢復到標準範圍內。

11 food.

