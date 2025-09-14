@Threads johnee_lau影片截圖

近日網上流傳一條影片，從中可見一架巴士停泊在路邊，車身煙霧瀰漫，而車輪內更是不斷有火光閃爍，巴士旁成仍有不少路人圍觀或路過；但未久便見一名身穿灰色的衫的男子飛快跑入煙霧中，並用滅火筒撲滅火勢，男子及後回到行人路持續觀察火勢，不時走近使用滅火筒，影片完結。

上傳影片的網友回想事發時指，「諗返都真係菩薩保佑」，憶述事發時，自己已聞到臭味，但一度以為「有人瀨尿 」，直至巴士到達轉車站，有路人上車大嗌：「落車呀！著火呀！」，乘客逐接連下車，網友更稱「我本身坐喺嗰個(起火)轆上面個位，如果touch wood油缸爆炸我就GG啦忽必裂」

網友：啖定到到好似沖茶飲

男子的行為獲不少網民讚賞，「九巴應該要多謝佢同送野比佢，人地用左支滅火筒等你唔洗燒車」、「嘩 啖定到好似拎住個熱水壺沖茶飲甘」、「會唔會本身佢消防員？ 單身淡定對準火源，型到爆！感謝英勇男士！」、「夠勇夠好人，祝佢一生幸福」。

廣告 廣告

然而亦有人認為路人警覺性不足，「樓上啲人 仲慢慢行，危機感好低 外國有條片，巴士一著火 可以很快燒全車」，但樓主為其亦解話，「見到有人對啲路人有啲誤會，其實現場好大陣燒膠味唔係剩係得煙，所以行過都會好攻鼻，同埋十點幾放工已經好攰嘅人路過未必對小火災有好大關注，冇乜救火常識同經驗嘅人都唔會夠膽行近以免受傷或者越幫越忙，都係好正常嘅表現嚟」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/好人好事-巴士車軚著火-英勇男衝入煙霧滅火-有片-/598926?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral