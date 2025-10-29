事主帶媽媽參觀展覽，獲職員熱心協助。（小紅書）

近日有內地旅客帶同乘坐輪椅的媽媽遊覽香港，在位於九龍公園的文化探知館，遇到館內員工的熱心協助和溫暖問候，直言心裡感到很溫暖，更在小紅書寫下一封感謝信，感謝博物館的員工。

根據帖文內容，事發在兩個月前，事主指媽媽年近古稀之年的媽媽膝蓋疼痛已數年，出行幾乎都是以車代步。當時媽媽提出想到香港逛逛，事主對「如何撐到過關坐東鐵線」十分頭痛，最終便購買了一個輕便型輪椅。事主表示，翌日便帶同媽媽到達九龍公園，她指，逛博物館時，入口職的職員先對着耳機說了幾句，讓他們推進了側面房間，「我們就這麼輕鬆的直接進了展館內」。

職員友善舉動令媽媽感動

事主又指，媽媽正對工作人員的舉動「激動之中」，館內的職員還提醒她小心展櫃的小尖角。事主形容：「老媽大為贊嘆」。其後，亦有職員問媽媽展覽是否好看，又順便介紹了其他展覽和拿取紀念品。事主形容，除了展覽好看，職員的友善更讓媽媽感動，又指原本媽媽要坐輪椅感到難為情，但沒有想到不但獲得幫助，更受到尊重。她指，雖事隔兩個多月，但回憶起來心裡仍然感到溫暖，希望補上一封感謝信，感謝館內的員工。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/好人好事-帶輪椅媽媽遊文物探知館-獲職員熱心協助-內地旅客-感到溫暖/613040?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral