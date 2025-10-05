好人好事｜男友喝奶茶後不適 熱心港男出手相助 內地旅客：香港是溫暖城市

有內地旅客憶述巴士上遇熱心港人相助的經歷。

人在外地，需要求助時有人願意出手相助，是一件溫暖的事！近日就有內地旅客在小紅書發文，指當時在101號巴士上，男友因空腹喝下港式奶茶，導致心跳加速和呼吸不暢，且嘴唇發白。發文者稱，當時心裡「萬分緊張」，還拿着一個很大的重包，難以扶男友下車。

發文者憶述，當時她先向隔壁的年輕男生求助，對方用粵語和英文拒絕後，便請求前面大哥幫助。她指：「大哥迅速摘下耳機，一手攙扶，一手拎着自己的蛋糕」，幫忙送了男友下車。發文者又指，男友在書店台階上坐着休息後好多了，又指書店裡有個小姐姐還想幫忙去買藥。她最後感嘆：「哪裡都有熱心腸，我信相這個城市是溫暖的城市。」她希望藉帖文尋回該名熱心男士，希望寄他一些東西作答謝之用。

內地網民指港人外冷內熱

帖文引起不少回響，不少內地網民都盛讚港人熱心。有網民就憶述，第一次去香港時不認識路，當時問路大叔怕他找不到路，更親自帶他到公交車站。亦有網民指，之前到訪港大，有一名大哥親自為當「導遊」。亦有人表示，香港人都是外冷內熱，在有需要時，還是會熱心伸出援手。

