好人好事｜紅磡女子墮海 屈臣氏外籍高層來港公幹成救人英雄
紅磡有一名女子墮海，一名來港公幹的外籍屈臣氏高層剛好路過，毫不猶疑地跳下海救援。他事後指當時只是本能反應，相信任何人看到有人需要幫助都會這樣做。
由片段可見，一名外籍男子跳進海後，利用救生圈將女子救起並帶返岸上。據了解，事發在本周三晚上約10時，有跑步人士途經紅磡紅鸞道一間酒店對開時，發現正在練武術的28歲姓黃女子意外墮海，有一名路過的男子跳進海拯救事主。該名正跑步的目擊人士立刻報警，警方及救援人員到場時，事主已被救回岸上，清醒地送往伊利沙伯醫院治理。
屈臣氏其後發文，指集團的歐洲大陸健康與美容行政總裁Ed van de Weerd赴港出席集團會議，在本周三途經紅磡海旁時發現一名女子在海中掙扎並大聲呼救，他毫不猶疑地立即跳進海中。集團指很榮幸可與這種有膽識的領導者並肩工作，樹立了負責任的榜樣，並激勵集團所有員工。Ed van de Weerd則指當時只是出於本能反應，生命無價，對於能夠幫忙感到榮幸。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/好人好事-紅磡女子墮海-屈臣氏外籍高層來港公幹成救人英雄/621144?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
